Anche i pannolini ora sono green perché la cura per l’ambiente comincia in fasce

Il mondo green è in costante fermento. Le novità sono tante, incalzanti, in tutti i campi, dall’alimentazione alla cosmetica. E i piccoli? Anche per loro l’approccio sostenibile diventa sempre più concreto: per i genitori è fondamentale impegnarsi in semplici ma significativi gesti che possano assicurare un futuro migliore ai loro figli. Sono nati di recente da un’azienda particolarmente attenta alla ecologia i primi pannolini green.

Cura per il bebè e per l’ambiente

La nuova linea Lillydoo green viene incontro alle esigenze di mamme e papà che vogliono abbracciare la filosofia della sostenibilità anche al momento del cambio dei pannolini, consapevoli che tutto quello che si fa e soprattutto i prodotti che si usano possono fare la differenza per l’ambiente. I pannolini Lillydoo green hanno un’innovativa confezione in carta certificata FSC da foreste sostenibili e l’interno in cellulosa grezza non sbiancata, dal classico colore beige, che insieme permettono di eliminare dall’ambiente ancora più plastica rispetto a quella utilizzata per altri prodotti in gamma che vantano comunque già un basso impatto ambientale.

Ecologici ma superassorbenti

Pur utilizzando meno plastica possibile, i pannolini Lillydoo green mantengono l’alta capacità assorbente, offrendo così massima sicurezza ai genitori per i loro piccoli. La restante quantità di plastica, insieme al 10% in più, viene rimossa dall’ambiente grazie alla collaborazione con Plastic Bank®, compensandone così l’utilizzo. Grazie alla solida collaborazione tra Lillydoo e Plastic Bank® diventa più facile dare un contributo positivo all’ambiente e alla società: la plastica utilizzata per la produzione dei pannolini green viene compensata, rimuovendone dall’ambiente il 10% in più rispetto alla quantità impiegata.

Meno plastica nell’ambiente

Plastic Bank® si impegna da anni per eliminare la plastica dagli oceani, migliorando la vita delle comunità che aiutano nel riciclaggio in Paesi come Haiti, Indonesia, Filippine, Brasile ed Egitto. Coloro che aiutano a raccogliere i rifiuti ricevono un compenso per fare la spesa, procurarsi combustibile per cucinare, andare a scuola o avere un’assicurazione sanitaria. Ad oggi Plastic Bank® ha raccolto 17.000 tonnellate di plastica dall’oceano, l’equivalente di più di 850 milioni di bottiglie.

Green anche le spedizioni

Sempre sul fronte dell’impegno eco-sostenibile, Lillydoo fa un ulteriore passo avanti: come tutti gli altri pannolini della gamma, anche quelli green si acquistano in abbonamento ma le loro spedizioni sono carbonio neutrali. Grazie alla collaborazione con ClimatePartner Lillydoo si impegna, infatti, a compensare le emissioni prodotte dalle spedizioni green che arrivano in tutta Italia. Un grande impegno a favore dell’ambiente che non trascura il rispetto della pelle: i pannolini Lillydoo green non sono solo ecosostenibili, ma sono anche altamente assorbenti e ideali per pelli sensibili, privi di sostanze non necessarie. Sono certificati da istituti indipendenti, come MADE IN GREEN da OEKO-TEX® e Dermatest.

Da sapere! E siccome anche l’occhio vuole la sua parte, i pannolini sono disponibili in due nuove fantasie, “Watch Me Grow” e “Up, Up and Away”, create appositamente per i piccoli amanti della natura. I pannolini Lillydoo green sono disponibili come acquisto singolo (14,40 € a confezione) e nell’abbonamento senza vincoli (10,80 € a confezione) su www.lillidoo.com, dalla taglia 1 alla 7. Grazie all’abbonamento, mamme e papà possono creare una combinazione personalizzata con tipi diversi di pannolini e altri prodotti, da ricevere comodamente a casa (a partire da 54 €).

