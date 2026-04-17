Bagnetto del bebè, una coccola di dolcezza

Tra i gesti di cura che scandiscono le giornate con il bebè, il bagnetto è sicuramente uno dei più importanti. Assicura infatti igiene, che è sempre sinonimo di salute, ma non solo dal momento che, lo confermano numerosi studi, rappresenta un appuntamento con il benessere per il piccolo che si rilassa e si prepara a un riposo sereno e per mamma e papà che vedono rafforzarsi il legame con il nuovo arrivato.

«La detersione, il cambio del pannolino e il bagnetto non sono solo gesti pratici, ma veri e propri atti di cura che contribuiscono al benessere fisico ed emotivo del neonato» conferma l’ostetrica Martina Padula. Proprio per questo è importante che il bagnetto venga approcciato sempre con calma e attenzione: nel momento meno convulso della giornata, prendendosi il giusto tempo e scegliendo con cura i prodotti per l’igiene, sicuri, naturali e rispettosi, per non irritare la cute delicatissima dei più piccoli.

Purezza, natura e tanto amore

Per trasformare il bagnetto in un’esperienza di benessere e dolcezza, per il bimbo e insieme per mamma e papà, Fissan, un marchio storico che da 90 anni è vicino alle famiglie nella routine di cura quotidiana dei più piccoli, ha deciso di rinnovare la sua linea dedicata all’igiene del bambino rivisitandola in una chiave sempre più delicata, sicura e naturale.

Frutto di un percorso di evoluzione del brand, la nuova gamma risponde alle esigenze di genitori sempre più attenti alla qualità e alla naturalità dei prodotti che vengono a contatto con la delicata pelle dei loro bambini.

«Una delle domande che mamme e papà mi rivolgono più spesso riguarda proprio le migliori formule da usare per l’igiene quotidiana» commenta l’ostetrica. «È una giusta preoccupazione dal momento che la pelle del neonato rappresenta il primo confine con il mondo esterno ed è estremamente sensibile: per questo ritengo importante indirizzare la scelta verso prodotti formulati specificamente per rispettare l’equilibrio cutaneo dei più piccoli».

Formule dolci e rispettose, anche dell’ambiente

Pensata per essere vicina alle esigenze delle famiglie moderne, la nuova proposta dedicata al bagnetto di Fissan si riconferma come un punto di riferimento importante per le famiglie che si affidano coscientemente a un marchio che da sempre fa della delicatezza e del rispetto i suoi punti di forza.

Senza trascurare, per altro, l’attenzione verso l’ambiente che Fissan rinnova scegliendo per la nuova gamma flaconi realizzati con il 50% di plastica riciclata post-consumo (PCR). La plastica dei flaconi, escluso l’erogatore, è anche completamente riciclabile. Un ulteriore passo avanti che si inserisce in un più ampio percorso di evoluzione del brand, oggi sempre più orientato a coniugare efficacia e naturalità, sicurezza e responsabilità.

I prodotti della nuova linea

Studiati per essere inseriti nella quotidianità delle famiglie e accompagnarle con consapevolezza nei gesti di cura dei più piccoli, la nuova linea per il bagnetto di Fissan propone una gamma completa di prodotti con il 95% di ingredienti di origine naturale, dermatologicamente testati, a pH fisiologico, senza coloranti e senza detergenti solfati.

Il Bagnetto Primi Mesi. Adatto sin dai primi mesi di vita, deterge delicatamente la pelle e i capelli di neonati e bambini grazie a una formula arricchita con glicerina ed estratti di miele. In un pratico flacone con dosatore dispenser da 400 ml.

Il Bagnetto Delicato. In un flacone da 400ml, aiuta a mantenere la pelle idratata, morbida e protetta da secchezza, screpolature e irritazioni grazie a una formula con estratti di camomilla e glicerina.

Lo Shampoo Delicato. Per la sua dolcezza si può usare sin dal primo mese di vita. Proposto in flacone da 400 ml, ha una formula “senza lacrime” arricchita con glicerina e olio di cocco.

Lo Shampoo Anti-Nodi. Perfetto per i capelli sottili dei bambini che facilmente si arruffano, li mantiene morbidi e aiuta a sciogliere i nodi grazie e una formula con agenti districanti e camomilla addolcente. In un flacone da 400 ml.

Il Sapone Delicato. È la formulazione studiata per l’igiene quotidiana delle parti più delicate del corpo come quelle intime. Nel flacone da 250 ml, è ideale anche per i lavaggi frequenti delle manine.

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