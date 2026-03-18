Calze antiscivolo per bambini: perché è importante indossarle

Le calze antiscivolo per bambini presentano una fitta serie di gommini nella parte inferiore, studiati per non far scivolare chi le indossa. Sono infatti pensate per camminare in casa, senza indossare scarpe o pantofole.

Possono essere indossate già nel momento in cui i bimbi cominciano a gattonare in modo da impedire loro di scivolare sul pavimento, magari causando una caduta, senza però compromettere il corretto sviluppo dell’arco plantare.

Tra i numerosi vantaggi c’è anche quello di mantenere al caldo i piedi, una parte del corpo che – insieme alle mani – nei bimbi è generalmente più facile a raffreddarsi.

Da che età utilizzarle

In generale si consiglia di cominciare a farle indossare ai bambini che iniziano a gattonare, fase che generalmente inizia tra i 7 e gli 11 mesi di vita, ognuno con i suoi tempi.

È proprio in questa fase che si sviluppa la pianta del piede e, secondo gli esperti, far indossare troppo a lungo le scarpine ai bimbi finirebbe per interferire con lo sviluppo corretto dei muscoli di questa parte del corpo.

Un paio di calze antiscivolo sottili, che non limitino troppo la sensibilità dei piedini, potrà aiutare i bambini già mentre imparano a gattonare: i gommini che si trovano nella parte inferiore della calza aiuterà a non scivolare e a compiere quindi movimenti più coordinati. Quando possibile, gli esperti consigliano comunque di lasciare i bambini a piedi nudi, poiché questa condizione favorisce al meglio lo sviluppo motorio e la percezione del suolo.

Quando i piccoli cominceranno a fare i primi tentativi di alzarsi in piedi, inoltre, questo indumento aiuterà ad avere maggiore presa sul pavimento e a non scivolare quando proverà a sollevarsi aggrappandosi a divani e mobili. L’equilibrio ancora precario dei piccoli esploratori sarà aiutato dalla superficie anti-scivolo di queste calze, che può aiutare a prevenire rovinose cadute. Non è un caso che le calze antiscivolo siano spesso consigliate al nido o alla scuola materna per dare ai bimbi una buona libertà di movimento senza compromettere la sicurezza.

Tutti i vantaggi

Il primo vantaggio delle calze antiscivolo è appunto quello di permettere loro di camminare in casa con sicurezza, senza il rischio di scivolare. Ci sono però altri vantaggi che possono spingere a preferire questo tipo di calzino in casa:

proteggono i piedi dal freddo nella stagione fredda, isolandoli dal pavimento, garantendo così il massimo comfort e una grande libertà di movimento nel caso dei bambini piccoli, il calzino asseconda ogni movimento del piede e non compromette il corretto sviluppo della sua muscolatura i bambini, che in genere tendono a togliersi tutto ciò che indossano ai piedi, possono essere spinti ad accettarli più volentieri scegliendo un disegno che a loro piace molto i bambini più grandi possono imparare facilmente a indossarli e toglierli in maniera autonoma indossando dei calzini antiscivolo i bambini possono giocare in sale giochi, ludoteche e aree attrezzate senza avere un contatto diretto con il pavimento. Anche quando si va a casa degli amichetti o dei nonni si può optare per questa soluzione, in genere amata dai bambini perché confortevole.

Come scegliere le calze antiscivolo

Scegliere le calze antiscivolo non è complicato, basterà seguire gli stessi criteri usati per i normali calzini. In genere si tengono in considerazione:

pesantezza : più leggere in estate, più pesanti in inverno

: più leggere in estate, più pesanti in inverno taglia : deve essere corretta per un comfort ottimale

: deve essere corretta per un comfort ottimale design: simpatico e divertente, in modo che piaccia al bimbo o alla bimba che li deve indossare.

Quando non usare le calze antiscivolo

Le calze antiscivolo sono un accessorio utile in molte situazioni, ma ci sono alcuni momenti in cui è si può evitarle o limitarne l’uso:

quando il bambino è già stabile. Man mano che il bambino acquisisce sicurezza nei movimenti e cammina in modo più stabile, può essere utile lasciarlo più spesso a piedi nudi, soprattutto in ambienti sicuri. Il contatto diretto con il pavimento favorisce la percezione del suolo e contribuisce allo sviluppo dell’equilibrio e della coordinazione

Man mano che il bambino acquisisce sicurezza nei movimenti e cammina in modo più stabile, può essere utile lasciarlo più spesso a piedi nudi, soprattutto in ambienti sicuri. Il contatto diretto con il pavimento favorisce la percezione del suolo e contribuisce allo sviluppo dell’equilibrio e della coordinazione in ambienti troppo caldi. Le calze antiscivolo, soprattutto quelle più spesse, possono risultare eccessivamente calde. In ambienti ben riscaldati o durante la stagione estiva, è meglio optare per soluzioni più leggere oppure lasciare il piede scoperto per evitare sudorazione eccessiva e fastidi.

Come lavare le calze antiscivolo

Per garantire una buona durata e mantenere l’efficacia della superficie antiscivolo, è importante prestare attenzione anche al lavaggio delle calze.

È consigliabile lavare le calze antiscivolo a basse temperature e con programmi delicati, in modo da non rovinare i materiali e preservare l’elasticità del tessuto. Un lavaggio troppo aggressivo potrebbe compromettere sia la struttura del calzino sia l’aderenza dei gommini.

L’asciugatrice, inoltre, è sconsigliata perché il calore elevato può danneggiare i gommini presenti sulla suola, rendendoli meno efficaci nel tempo. Meglio lasciarle asciugare all’aria, lontano da fonti di calore diretto.

Foto in copertina di Yan Krukau da Pexels

In breve Grandi e bambini di solito amano i calzini antiscivolo per i loro disegni divertenti e per il fatto di potersi muovere in casa liberamente, senza il rischio di scivolare e tenendo i piedi al caldo.

Fonti / Bibliografia Camminare a piedi scalzi aiuta lo sviluppo motorio dei bambini - Humanitas SaluteSecondo una nuova ricerca i bambini che camminano a piedi […]

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