Massaggi per le coliche del neonato: i movimenti giusti che danno sollievo

Le coliche del neonato sono un problema comune, anche se molti neogenitori tendono a farsi prendere dall’ansia a causa dei pianti inconsolabili del bimbo.

Si tratta di una condizione naturale e benigna, ma se il bimbo sembra soffrire molto è sempre meglio consultare il pediatra. Ci sono comunque dei massaggi per le coliche che possono alleviare il fastidio del neonato e donargli un po’ di sollievo.

I movimenti da effettuare possono essere diversi, ma tutti devono essere praticati con delicatezza e attenzione, mantenendo il contatto visivo per rassicurare il bimbo e creare un momento di connessione profonda.

I rimedi più efficaci

Le coliche sono causate in genere da una combinazione di fattori non ancora del tutto chiari, tra cui ci possono essere la difficoltà a digerire il latte materno o artificiale, una naturale immaturità del sistema digestivo e un eccesso di gas all’interno dell’intestino. Man mano che il sistema gastrointestinale del piccolo matura, le coliche tendono a sparire, in genere intorno ai 3 o 4 mesi di vita; ci sono però dei rimedi che possono alleviare il fastidio.

Tra i più comuni ci sono:

massaggi delicati al pancino

l’applicazione di un panno tiepido sull’addome

la creazione di un ambiente rilassante e confortevole che può calmare il bimbo irritato.

Il parere della puericultrice

Un consiglio prezioso viene dalla dottoressa Giovanna Sottini, puericultrice e maternal personal trainer: “Sicuramente in caso di coliche un bel bagnetto caldo seguito da un massaggio aiuta parecchio. Esistono anche degli integratori naturali che possono favorire un buon transito o fermenti che consiglierà il pediatra: sono sicuramente un valido supporto, soprattutto i fitoterapici a base di camomilla, che vengono proposti sempre dal pediatra. Il bagnetto e un massaggio, in ogni caso, aiuta parecchio e a volte anche l’uso della fascia”.

Il massaggio in senso orario

Il massaggio neonatale per calmare le coliche è una soluzione semplice da mettere in pratica. Per prima cosa, bisogna scegliere un ambiente tranquillo e con la giusta temperatura, in modo che il piccolo non abbia freddo.

Meglio poi tenere a portata di mano tutto ciò che può servire, in modo da potersi dedicare completamente al piccolo, senza interruzioni. Si può poi posizionare il bimbo su un asciugamano o una coperta morbida, con il pancino rivolto verso l’alto.

A questo punto si può iniziare il massaggio, scegliendo quello che sembra preferire. Per favorire lo scorrimento delle mani sulla pelle si può usare l’olio di mandorle dolci o una crema delicata per neonati.

Il massaggio più semplice prevede di usare le dita per disegnare dei movimenti circolari sull’addome del bimbo in senso orario, premendo in maniera molto delicata: questo aiuta a rilassare i muscoli addominali e può favorire la mobilità intestinale e il rilascio dei gas.

Leggi qui come fare il massaggio infantile

Tecnica “I Love You”

Tra le sequenze più apprezzate nel massaggio infantile, la tecnica “I Love You” accompagna con dolcezza il naturale percorso dell’intestino del neonato. Con la punta delle dita, si disegna una “I” sul lato sinistro dell’addome (sinistro per chi esegue il massaggio), procedendo dal basso verso l’alto, poi una “L” rovesciata, massaggiando da sinistra a destra, e infine una “U” capovolta, seguendo l’andamento naturale del colon, sempre con movimenti lenti e leggeri. Il nome di questa tecnica deriva proprio dalle lettere che si “disegnano” sul pancino. Questo schema aiuta a favorire l’eliminazione dell’aria e a ridurre il senso di tensione. Si può inserire in una routine quotidiana per creare un momento di connessione tra genitore e bambino, oltre che per alleviare le colichette.

Flessione delle gambe (ginocchia al petto)

Semplice ma efficace, la flessione delle gambe è un gesto naturale che richiama la posizione fetale. Portando delicatamente le ginocchia del neonato verso il pancino e mantenendo la posizione per qualche secondo prima di rilasciare, si crea una leggera pressione che favorisce la fuoriuscita dei gas intestinali.

Ripetuto con ritmo lento e delicato, questo movimento aiuta anche a rilassare l’addome e può risultare utile nei momenti di maggiore irrequietezza. È importante accompagnarlo con uno sguardo rassicurante, trasformandolo in un piccolo rituale di conforto.

Movimento “bicicletta”

Il movimento “bicicletta” unisce utilità e gioco, in modo da trasformare il massaggio in un’esperienza piacevole per il neonato.

Muovere le gambe come in una pedalata lenta e fluida può favorire la mobilità intestinale e il rilascio dei gas, contribuendo ad alleviare il fastidio delle coliche. Questo esercizio, oltre ai benefici per l’intestino, migliora anche la coordinazione motoria.

Consigli extra per i genitori

Quando si tratta di alleviare le coliche, la costanza e l’ascolto del proprio bambino fanno davvero la differenza.

Creare un piccolo rituale quotidiano, fatto di gesti semplici e attenzione, aiuta non solo il benessere fisico ma anche la relazione affettiva.

Ecco qualche consiglio per trarre il meglio da questo momento:

scegliete un momento tranquillo della giornata, lontano dai pasti

create un ambiente rilassante, con luci soffuse e pochi stimoli

assicuratevi che le mani siano sempre calde prima di iniziare

utilizzate movimenti lenti e delicati, senza mai forzare

osservate le reazioni del bambino e rispettate i suoi tempi

interrompete il massaggio se il piccolo mostra segni di disagio o pianto intenso

tenete il neonato in posizione verticale dopo la poppata per ridurre i gas

favorite il contatto pelle a pelle per aumentare il senso di sicurezza.

In breve Le coliche sono un disturbo comune nei neonati, che tende a sparire da solo con il maturare del sistema gastrointestinale del piccolo. Ci sono però alcuni movimenti da praticare sul pancino che possono aiutare a ridurre il fastidio.

Fonti / Bibliografia Come far passare le coliche ai neonati? | AIMI - Associazione Italiana Massaggio Infantile“Come far passare le coliche ai neonati” Le coliche nei neonati sono un problema comune, ci sono tecniche con cui si può aiutare il bambino a rilassarsi e alleviare

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