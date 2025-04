Prodotti per la cura del neonato: tutti quelli da avere

La delicatezza non è mai troppa quando si parla di bebè. È per questo che i prodotti per la cura del neonato devono essere scelti con particolare attenzione. Non serve infatti avere un beauty straripante di prodotti ma servono formulazioni per la detersione, l’idratazione e la protezione della cute che rispettino precisi canoni di efficacia ma anche di sicurezza. Così da venire incontro alle esigenze di una pelle fragile che non ha ancora sviluppato sistemi efficaci di difesa.

Prodotti specifici

La pelle dei neonati ha caratteristiche ben precise. «Non è ancora fisiologicamente sviluppata come quella degli adulti» spiega la dottoressa Alessandra Vasselli, cosmetologa e membro del consiglio direttivo Aideco, Associazione italiana dermatologia e cosmetologia. «Le differenze riguardano principalmente lo spessore, l’attività delle ghiandole sebacee e sudoripare, il pH, il contenuto di melanina: siamo quindi di fronte a una cute sottile, con una barriera protettiva fragile, particolarmente vulnerabile e soggetta con facilità a disidratazione, irritazioni e rossori. Tutto questo spiega con chiarezza perché la cura del neonato necessiti di cosmetici specifici, chiamati anche paidocosmetici, formule che rispettano precisi criteri: contengono pochi ingredienti selezionati e materie scelte tra quelle considerate ipoallergeniche cioè con una bassa capacità sensibilizzante e irritante. Inoltre, non contengono o contengono in misura minima, quella concessa per legge, profumi e conservanti così da contenere il rischio di irritazioni e arrossamenti».

Prodotti per il cambio del pannolino

Tra i prodotti per la cura del neonato vanno innanzitutto elencati quelli che servono, sin dal primo giorno di rientro a casa, per il cambio del pannolino.

Importante al momento del cambio lavare sempre con cura l’area del pannolino con acqua tiepida a cui si possono aggiungere poche gocce di un detergente intimo delicato, specifico per le parti intime dei neonati.

Il Detergente Intimo Mioderm di Fiocchi di Riso ha una formula con ingredienti vegetali dermocompatibili come l’olio di babassu bio e gli estratti di cotone, riso e sesamo per un’azione di pulizia delicata e rispettosa.

In presenza di piccoli rossori, che possono essere frequenti nell’area del pannolino e che vanno subito tamponati per evitare che creino un forte fastidio al piccolo, si può usare per il lavaggio l’amido di riso.

L’Amido di Riso Baby della linea MammaBaby è proposto in pratiche bustine: sciolto in acqua, offre una soluzione delicata e naturale per la detersione dell’area del pannolino e per il bagnetto, con un’azione lenitiva, emolliente e rinfrescante.

Fuori casa o comunque in tutte le situazioni in cui non si ha a disposizione l’acqua, la detersione dell’area del pannolino può essere fatta con le pratiche salviettine umidificate.

Le Salviettine Baby Pediatric di Fresh&Clean sono adatte sin dai primi giorni di vita per la loro morbidezza e per la loro formula con il 98% di acqua, senza profumo, alcool e sapone che garantisce un’elevata tollerabilità.

Dopo ogni cambio è utile applicare una pasta anti arrossamento, una formulazione che in genere contiene ossido di zinco, una sostanza naturale che funziona come una barriera creando un film protettivo in grado di isolare la pelle dagli agenti irritanti.

La Pasta Cambio Protettiva Baby Moments di Chicco contiene il 15% di ossido di zinco e ha una formula 99% naturale, senza profumo e arricchita con olio di oliva per mantenere idratata e proteggere la pelle del bebè.

Pulizia

Un’altra categoria di prodotti per la cura del neonato che non può mancare è quella per il bagnetto, un appuntamento di igiene e di benessere che si può prevedere tutti i giorni oppure a scadenza meno ravvicinata in base al tasso di gradimento del piccolo. Importante è scegliere con attenzione il detergente da usare che deve essere delicatissimo per non impoverire la già fragile cute del neonato.

La 1ere Créme Lavante di Uriage ha una formula ultradolce e rispettosa a base del complesso naturale formato dall’acqua termale di Uriage e dall’estratto di stella alpina bio a cui si associa il burro di karité emolliente e nutriente.

Se si programma il bagnetto del piccolo la sera prima di dormire, un’ottima soluzione per conciliare il riposo, si può aggiungere all’acqua il Baby Bagno Rasserenante Calendula di Weleda, un detergente delicatissimo che vanta un’azione calmante grazie alla presenza nella formula di sale marino, estratti di fiori di calendula, foglie di timo e succo di prugnole.

Per rendere il momento del bagnetto ancora più piacevole si possono scegliere le Fiale Dolce Bagnetto di Silvana, una formulazione tutta naturale a base di oli essenziali di pino mugo, pino pinaster, lavanda e rosmarino emollienti e lenitivi più melissa e arancio dolce che regalano una sensazione di relax capace di conciliare il sonno.

Nel caso in cui la pelle del bebè tenda a seccarsi e arrossarsi facilmente, si può usare per il bagnetto un olio come l’Olio da Bagno di Humana Babycare che contiene Humana Bio Idramilk, un mix di latti vegetali biologici di avena, mandorla e riso che aiutano a preservare il delicato equilibrio della pelle del bebè.

Per lavare la testina del bebè quando cominciano a crescere i primi capelli si può usare uno shampoo delicato con il cuoio capelluto e la fibra che non brucia gli occhi. Euphidra propone in edizione limitata il Baby Shampoo Ci Vuole un Fiore della linea AmidoMio con sostanze lavanti delicate e ingredienti dalle proprietà emollienti, lenitive e rinforzanti: insieme al flacone viene offerta in omaggio una bustina di semi da piantare.

Cura della pelle

La pelle del neonato è circa venti volte più sottile di quella dell’adulto: l’idratazione aiuta quindi non tanto a mantenerla morbida, caratteristica di cui gode per natura, quanto a rinforzarne la funzione barriera prevenendo infiammazioni, rossori e piccole irritazioni. Ecco perché tra i prodotti per la cura del neonato è sempre bene includere anche le formulazioni idratanti, da usare sempre e in modo particolare quando le condizioni ambientali, il freddo in inverno, il caldo in estate, il vento, gli sbalzi di temperatura, possono alterare con facilità l’equilibrio già delicato della cute infantile.

Il Latte Corpo Dermastil Pediatric di Rilastil è un’emulsione soffice, facile da spalmare e di rapido assorbimento, che si prende cura quotidianamente della pelle dei piccoli con burro di karité, Omega 3,6 e 9, vitamina E e provitamina B5.

Non contiene profumi, coloranti, conservanti e oli minerali ma solo sostanze naturali Fresh Baby Cream di Ringana, emulsione subito assorbita dalla pelle a base di oli vegetali da coltivazione biologica come quello di sesamo, jojoba, mandorle dolci, enotera che hanno un effetto nutriente, addolcente e lenitivo.

L’azione nutriente e idratante può essere garantita anche da un olio. Babygella propone l’Olio Spray per il Corpo con olio di mandorla e crusca di riso, perfetto da usare sin dai primi giorni di vita, anche per regalare al bebè un rilassante massaggio.

E’ specifica per la pelle delicatissima del viso, sempre esposta agli agenti aggressivi, la Crema Idratante Viso Silvana, una formula dolce, leggera e subito assorbita, perfetta da usare tutti i giorni: contiene infatti ceramidi, burro di karité e burro di cacao che nutrono e rinforzano la barriera cutanea, vitamina E antiossidante, estratti di camomilla e calendula calmanti e addolcenti.

Protezione

Quando in estate si sta all’aperto i pericoli per la delicata pelle dei piccoli sono rappresentati dai raggi solari e dagli insetti.

Adatta fin dalla nascita, l’Emulsione Insetto Repellente di Linea MammaBaby è ideale per proteggere i più piccoli dalle zanzare e dalle zecche più persistenti. Ha una formula biocida, autorizzata dal Ministero della Salute (autorizzazione N.IT/2023/00836/BBS) che garantisce fino a 8 ore di protezione dalle zanzare comuni, tigri e tropicali, e fino a 7 ore contro le zecche.

I melanociti, le cellule deputate alla produzione del pigmento responsabile dell’abbronzatura, funzionano in maniera parziale fino attorno ai due anni di età. E’ la ragione per cui non si dovrebbero mai esporre al sole diretto i neonati fino ai sei mesi; tra i 6 e i 36 mesi la prudenza deve essere massima: vanno evitate esposizioni eccessive e occorre sempre proteggere la pelle dei piccoli con un solare a protezione molto alta.

La Crema Solare Bimbi SPF 50+ Piccolo Sole de L’Erbolario associa ad una potente azione schermante l’effetto nutriente, addolcente e calmante della calendula e dell’olio di nocciolo di pesca.

Leggero e facile da spalmare, il Latte Fluido Baby & Kid SPF 50+ della gamma Defence Sun di BioNike è specifico per la pelle di neonati e bambini: non appiccica e grazie al Complesso NBCS, combinazione di Niacinamide, Betaina di Glicina, Carnosina e Sechium Edule, protegge le cellule cutanee dai possibili danni del sole.

In breve La pelle delicatissima dei neonati ha bisogno di essere curata con attenzione scegliendo per la pulizia, la cura e la protezione esclusivamente prodotti specifici per bebè, formulati con ingredienti selezionati, delicati e sicuri, per contenere il rischio di rossori e irritazioni.

Le informazioni contenute in questo sito non intendono e non devono in alcun modo sostituire il rapporto diretto fra professionisti della salute e l’utente. È pertanto opportuno consultare sempre il proprio medico curante e/o specialisti.