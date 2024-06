Cuscino allattamento: quale scegliere?

Il cuscino allattamento è un accessorio che, a detta di molti esperti di puericultura, non può mancare nella lista nascita.

Da non confondere con il cuscino per la gravidanza, pensato per far dormire e riposare comoda la gestante, è un vero e proprio sostegno finalizzato a supportare il piccolo durante la poppata e a rendere il momento dell’allattamento quanto più possibile gradevole e confortevole per neonato e mamma.

Nonostante sia ormai un oggetto di uso comune, il cuscino allattamento suscita ancora alcuni dubbi tra i neo genitori, soprattutto in merito a come si usa correttamente e a come scegliere il migliore.

Come si usa e a cosa serve il cuscino allattamento

Il cuscino allattamento si presenta come un cuscino a forma di C, dalla struttura piuttosto rigida, e nasce come strumento per sostenere la mamma durante la poppata – riducendo lo sforzo di schiena, spalle, collo e braccia – e per mantenere il bambino nella posizione ideale durante l’allattamento al seno.

Ma questo accessorio serve davvero o il successo che ha riscosso negli ultimi anni è solo una trovata di marketing?

Per fare chiarezza ne abbiamo parlato con Giovanna Sottini, puericultrice ed educatrice perinatale. “Questo cuscino è una delle pochissime cose che consiglio di acquistare per l’allattamento. Torna molto utile per sostenere il bambino nelle posizioni corrette di attacco al seno, quindi serve sia a favorire l’allattamento che a migliorare lo stato delle cervicali della madre che, quando sono tese, non promuovono un buon flusso del latte“.

Usarlo comporta molti vantaggi, soprattutto quando ci si approccia all’allattamento dei gemelli. “In caso di gemelli è molto utile per allattarli in notturna perché, quando vengono allattati al biberon e non al seno, si può appoggiarne uno sul cuscino per non svegliarlo e sostenerlo a dovere“.

Oltre ad assicurare a mamma e neonato un maggiore comfort durante la poppata, il cuscino allattamento può essere utilizzato anche per altri scopi, purché il bimbo sia sempre controllato da un adulto: “Si può utilizzare fino alla fine dell’allattamento e anche dopo, come sostegno retrostante per il bambino”.

Sono prevalentemente due le posizioni da adottare per sfruttare al meglio il cuscino allattamento. La prima è quella in cui il cuscino viene posizionato lateralmente e appoggiato sulle gambe di chi lo utilizza, così che abbracci il corpo e consenta di adagiare il bimbo. La seconda, invece, prevede di posizionare il cuscino frontalmente e di sistemare il neonato disteso, con la testolina rivolta verso il seno (o il biberon).

Ci sono dei rischi?

Il cuscino allattamento è un accessorio sicuro purché venga utilizzato nel modo corretto. Non è consigliato usare il cuscino allattamento per dormire, a meno che non si tratti di brevissimi riposini durante la poppata sempre sotto la sorveglianza di un adulto.

Per far dormire il neonato, in particolar modo se c’è la possibilità che la mamma si addormenti a sua volta o che si debba allontanare, è molto più prudente spostarlo nella culla.

Per quanto riguarda il cuscino allattamento utilizzato per fare tummy time non vi sono particolari controindicazioni. Tuttavia, per favorire lo sviluppo motorio del bambino, è preferibile usare un tappeto apposito.

Come scegliere il cuscino allattamento

Quando ci si approccia all’acquisto di un cuscino per l’allattamento, è bene prestare attenzione ad alcune caratteristiche e ricercare determinati requisiti.

Dimensione – Esistono cuscini per l’allattamento di diverse misure , da scegliere in base alle necessità e alle caratteristiche fisiche . Il cuscino è della misura giusta se sostiene in modo adeguato senza costringere la mamma a curvare la schiena;

– Esistono cuscini per l’allattamento di , da scegliere . Il cuscino è della misura giusta se sostiene in modo adeguato senza costringere la mamma a curvare la schiena; Materiale – Sia l’imbottitura che la federa del cuscino devono essere realizzate in materiali traspiranti e anallergici , così da impedire una sudorazione eccessiva. Sono da preferire i tessuti freschi come il cotone e le imbottiture che non si deteriorano con il tempo;

– Sia l’imbottitura che la federa del cuscino devono essere realizzate in , così da impedire una sudorazione eccessiva. Sono da preferire i tessuti freschi come il e le imbottiture che non si deteriorano con il tempo; Sfoderabilità – Il cuscino allattamento può macchiarsi, per cui è bene scegliere un modello che sia completamente sfoderabile e facile da lavare.

Da Boppy a IKEA, i migliori da comprare online

Il cuscino allattamento si trova facilmente in tutti i negozi per la prima infanzia e, ovviamente, anche online. Sono davvero tanti i prodotti tra cui poter scegliere disponibili su Amazon e nella grande distribuzione, diversi tra loro per caratteristiche e per fasce di prezzo.

Molti esperti in puericultura concordano nel definire il cuscino allattamento Boppy il migliore in commercio o, comunque, uno dei più validi. Viene proposto in un’unica misura universale, adattabile alla corporatura di ogni mamma, ed è consigliato sia per l’allattamento al seno che per l’allattamento al biberon. Ha una forma ergonomica e un’imbottitura interna soffice e compatta che non perde consistenza e struttura con l’utilizzo.

Boppy, Supporto Allattamento. Prezzo: 54,90€

Si tratta di un cuscino sfoderabile ed è possibile acquistare singolarmente delle fodere di ricambio, tutte realizzate in 100% cotone.

Chicco, Fodera Supporto Boppy. Prezzo: 17,88€

Chicco suggerisce anche un Kit Mamma Completo molto conveniente contenente cuscino Boppy, coppette assorbilatte e altri accessori utili per l’allattamento e il post parto.

Chicco, Kit Mamma Completo. Prezzo: 88,17€

Vanta buone recensioni e ha un costo ridotto il cuscino allattamento IKEA LEN. La fodera è realizzata in cotone e lyocell sostenibili, mentre l’imbottitura interna è in poliestere riciclato.

IKEA, LEN Cuscino allattamento. Prezzo: 25,00€ su ikea.com

Come anticipato, il cuscino allattamento a forma di mezzaluna è sicuramente il più versatile e sono tanti i brand a suggerire cuscini di questo tipo.

Babysanity, Cuscino Allattamento Kikka. Prezzo: 30,90€

Dilamama Baby, Cuscino Allattamento 2 Federe. Prezzo: 38,70€

Niimo, Cuscino Allattamento Multifunzione. Prezzo: 27,99€

Uno dei più venduti su Amazon è quello di Koala Babycare, dalla forma avvolgente e in grado di adattarsi a diverse modalità di utilizzo. Può essere sfruttato per allattare in varie posizioni e in vari modi: a culla, a culla inversa, a rugby e con biberon.

Koala Babycare, Cuscino Allattamento Neonato. Prezzo: 34,75€

Se si ha l’intenzione di portare il cuscino in viaggio o in giro durante il giorno, è bene dirottarsi verso la scelta di un cuscino allattamento piccolo, di dimensioni leggermente ridotte ma comunque confortevole.

Totsy Baby, Cuscino Allattamento Piccolo. Prezzo: 32,39€

Esistono in commercio anche cuscini per l’allattamento gemellare. In questo caso, il cuscino presenta due alloggiamenti per poter posizionare entrambi i neonati e allattarli in modo agevole o è comunque dotato di una struttura sufficientemente grande per accoglierli.

Bellochi, Cuscino Allattamento Gemellare. Prezzo: 66,99€

My Brest Friend, Baby Wild Cuscino Allattamento Gemellare. Prezzo: 108,12€

LabTec, Cuscino Allattamento Cinturino Regolabile. Prezzo: 32,99€

Alcuni cuscini per l’allattamento sono dotati di cuscini antireflusso aggiuntivi per sollevare la testa del bambino a 45° e di cinghie regolabili per una vestibilità ad hoc.

Ruguies, Cuscino Allattamento con Cuscino Antireflusso Aggiuntivo. Prezzo: 34,99€

