Come lavare i primi dentini del neonato: consigli utili

L’igiene orale del bebè andrebbe curata fin dalle prime settimane, pulendo delicatamente le gengive. Quando poi spuntano i dentini da latte, si consiglia di utilizzare uno spazzolino morbido specifico per l’età e lavare i denti del neonato almeno due volte al giorno, scegliendo un dentifricio adatto alla prima infanzia.

Una corretta pulizia, infatti, aiuta a prevenire carie e fastidi, oltre a creare buone abitudini fin dai primi mesi di vita. È utile rendere il momento del lavaggio sereno e giocoso, accompagnando il piccolo senza forzature.

Quando iniziare

L’igiene orale del bambino dovrebbe iniziare ancora prima della comparsa dei dentini. Molti pediatri e odontoiatri consigliano di pulire delicatamente le gengive fin dalle prime settimane di vita, soprattutto dopo le poppate serali.

Quando, invece, spuntano i primi denti da latte, generalmente intorno ai cinque-otto mesi, è importante introdurre una vera e propria routine di pulizia quotidiana.

I denti da latte o decidui, infatti, sono delicati e possono essere soggetti a carie precoci, soprattutto se il bambino assume latte o bevande zuccherate durante la notte.

Inoltre, lavare i denti fin dall’inizio aiuta il piccolo a familiarizzare con lo spazzolino e rende più semplice instaurare corrette abitudini nel tempo.

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Pulizia gengive

Prima dell’eruzione dei dentini, la bocca del neonato va pulita con estrema delicatezza. L’ideale è utilizzare uno dei seguenti supporti, in relazione alle proprie preferenze:

una garza sterile leggermente inumidita

leggermente inumidita una salvietta specifica per l’igiene orale neonatale

per l’igiene orale neonatale un ditale in silicone morbido.

In tutti i casi, la pulizia delle gengive va effettuata con movimenti leggeri, senza strofinare troppo, soprattutto dopo l’ultima poppata della giornata. Questo gesto aiuta a eliminare residui di latte e batteri, mantenendo la bocca più pulita e sana.

Fra l’altro, molti bambini trovano piacevole il massaggio gengivale, soprattutto durante la dentizione, quando le gengive possono risultare gonfie e sensibili.

Come procedere e quali accessori usare

Con la comparsa dei primi dentini, si può introdurre uno spazzolino specifico per neonati, che dovrebbe avere una testina piccola, setole molto morbide e un manico ergonomico e facile da impugnare.

Ovviamente all’inizio saranno i genitori a occuparsi della pulizia, compiendo movimenti delicati e circolari sui dentini e lungo il bordo gengivale.

L’ideale è lavare i denti del neonato almeno due volte al giorno. Quando poi il bambino sarò in grado di padroneggiare il gesto e di sputare il dentifricio, in genere a partire dai tre anni, si può cominciare a renderlo progressivamente sempre più autonomo.

Nelle prime fasi della dentizione può comunque essere utile continuare a utilizzare il ditale in silicone, che permette di pulire denti e gengive massaggiando contemporaneamente la bocca del bambino.

Nei bimbi che iniziano precocemente il processo di dentizione e in quelli che rifiutano lo spazzolino, per qualche tempo si possono continuare a usare le garze sterili o le salviette specifiche.

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Quale dentifricio usare

Un altro dubbio comune riguarda il dentifricio. Per i bambini piccoli è importante scegliere prodotti specifici per la prima infanzia. Generalmente si consiglia di usare:

un dentifricio al fluoro (con almeno 1000 ppm di fluoro) formulato per neonati e bambini

(con almeno 1000 ppm di fluoro) formulato per neonati e bambini quantità minime di prodotto, simili a un chicco di riso, due volte al dì

di prodotto, simili a un chicco di riso, due volte al dì un gusto delicato, per evitare fastidi o rifiuto dello spazzolino.

Il fluoro, se utilizzato nelle dosi corrette, aiuta a prevenire la carie anche nei denti da latte. È comunque sempre utile seguire le indicazioni del pediatra o del dentista pediatrico in base all’età del bambino.

Meglio invece evitare i dentifrici degli adulti, prodotti troppo abrasivi e quantità eccessive di dentifricio.

Le conseguenze dell’uso di dentifricio al fluoro sui denti dei neonati

Cosa fare se il neonato non vuole lavarsi i denti

Alcuni bambini piccoli inizialmente rifiutano lo spazzolino. È una fase normale, che richiede pazienza e gradualità. Alcuni accorgimenti possono aiutare:

iniziare in modo graduale e rispettare i tempi del bebè , senza forzarlo

, trasformare il momento in un gioco : usare uno specchio, “spazzolare” la bocca di un pupazzo, cantare una canzoncina

: usare uno specchio, “spazzolare” la bocca di un pupazzo, cantare una canzoncina lasciare che il bambino tenga lo spazzolino in mano , lo “esplori” e lo mordicchi

, lo “esplori” e lo mordicchi lavare i denti insieme a lui, dando il buon esempio

dando il buon esempio scegliere un momento tranquillo , per esempio dopo il bagnetto, evitando di lavare i denti del neonato quando è stanco

, per esempio dopo il bagnetto, evitando di lavare i denti del neonato quando è stanco creare un rituale che si ripeta0 uguale a ogni lavaggio.

L’obiettivo non è soltanto pulire i denti, ma costruire un’abitudine positiva e rassicurante, che si consolidi nel tempo.

Cattive abitudini da evitare

Come si legge dal documento del Ministero della Salute e del Lavoro, quando si parla di igiene orale nei neonati , ci sono alcune cattive abitudini che sarebbe meglio evitare:

aspettare troppo prima di iniziare

prima di iniziare usare spazzolini con setole dure

non lavare i denti dopo il biberon serale

immergere il ciuccio in sostanze zuccherate

lasciare che il bambino si addormenti con succhi o latte zuccherato.

I denti da latte, pur essendo temporanei, hanno un ruolo fondamentale nello sviluppo della bocca e della dentatura futura.

In breve Lavare i denti del neonato è un gesto importantissimo per la salute orale del bambino. Iniziare presto, utilizzare spazzolini morbidi e piccole quantità di dentifrici al fluoro, creando una routine quotidiana, aiuta a prevenire carie e altri problemi e a costruire buone abitudini per il futuro.

Fonti / Bibliografia Fluoroprofilassi - Ospedale Pediatrico Bambino GesùIl fluoro, associato ad una corretta igiene orale rappresenta la pietra miliare per la prevenzione della carie e ha anche una funzione antibatterica ed è coinvolto nel processo di remineralizzazione dello smalto dentale

https://www.salute.gov.it/imgs/C_17_pubblicazioni_2073_allegato.pdf

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