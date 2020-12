Stanno spuntando i primi dentini: come alleviare i fastidi?

Quella della dentizione, in genere, è una fase particolarmente delicata per genitori e bebè. Infatti, il piccolo avverte sensazioni di fastidio e di dolore, diventando irrequieto, e mamma e papà non sanno come aiutarlo. In realtà, non si può fare molto: solo avere molta pazienza e offrire al bimbo i prodotti studiati appositamente per dare sollievo alle gengive quando spuntano i primi dentini.

Quando spuntano

I primi dentini del bebè crescono in modo graduale. In genere, i primi a spuntare, intorno ai sei mesi, sono gli incisivi centrali inferiori, seguiti, intorno agli otto mesi, dagli incisivi centrali superiori. Poi, via via, spuntano tutti gli altri dentini. Non è detto, però, che tutti i bambini rispettino queste tempistiche e questo ordine: come sempre quando si tratta di neonati, ciascuno è un caso a sé, come ricorda la dottoressa Lia Roberto, odontoiatra specializzata in odontoiatria conservativa e pediatrica.

Dolori e fastidi

Ci sono una serie di sintomi tipici che avvertono mamma e papà dell’arrivo dei primi dentini. Innanzitutto, il piccolo mette spesso le mani in bocca: infatti, sente i denti che stanno per spuntare e premono sulle gengive. Reagisce a questa strana sensazione in modo istintivo, mettendo le mani, ma anche altri oggetti, in bocca, per cercare sollievo. Inoltre, la salivazione aumenta visibilmente e il bimbo diventa irritabile e irrequieto, piangendo spesso per comunicare il suo fastidio. Infine, non è raro che compaiano alcune linee di febbre.

Sì ai massaggiatori per le gengive

Per aiutare il piccolo a stare meglio, evitando allo stesso tempo i rischi legati all’utilizzo di oggetti pericolosi o con parti piccole facilmente ingeribili, è bene procurarsi i prodotti studiati appositamente per essere mordicchiati dai bimbi durante la dentizione. Questi articoli, che spesso possono essere refrigerati, provocano una piacevole sensazione di sollievo ai bebè e attenuano il dolore alle gengive. È utile anche dare ai piccoli qualcosa di fresco che allevi il fastidio, anche un semplice panno di cotone bagnato. È fondamentale, poi, avere pazienza e dimostrarsi premurosi e disponibili con il proprio bambino, trovando il modo e il tempo di giocare con lui e di coccolarlo più del solito.

Altri consigli utili

Non dimenticarsi, infine, di tenere molto pulito l’ambiente attorno al bambino e di lavargli di frequente il viso. In questa fase, infatti, è importante come non mai evitare forme di infezioni o irritazioni cutanee. Sì anche a massaggiare le gengive con un dito pulito (e magari gli appositi gel per la dentizione) e a offrire al piccolo una piccola scorza di pane da mordicchiare.

Da sapere! Una volta che sono spuntati i primi dentini, i genitori hanno un compito fondamentale: occuparsi dell’igiene orale del figlio, insegnandogli le corrette abitudini.

