Genitori in movimento, con il nuovo Joolz Aer² spostarsi è più facile

Non c’è nulla di più imprevedibile di un bambino. Lo sanno bene i genitori che spesso rischiano di essere travolti, soprattutto quando si è fuori casa, dai rapidissimi cambiamenti di ritmo dei piccoli che inizialmente vogliono stare nel passeggino, un attimo dopo camminare per esplorare il mondo e subito dopo ancora essere presi in braccio perché stanchi. E tutto nell’arco di una manciata di minuti.

Non sono capricci, bensì esigenze dettate dal processo stesso di crescita, ma non per questo meno problematiche per genitori o parenti che devono gestire in modo tempestivo le numerose richieste dei bambini, spesso anche facendo altro.

La pazienza gioca un ruolo chiave nel tener testa a quelle che spesso sono vere e proprie acrobazie nelle giornate con i piccoli. Ma un aiuto sostanziale nell’affrontare la vita, spesso convulsa, dei genitori arriva da una scelta attenta di quello che si utilizza nella quotidianità, in particolare per gli spostamenti che, più di altri, possono rappresentare momenti ad alto rischio di stress e stanchezza.

Un sistema completo per ogni esigenza

Un passeggino può sicuramente fare la differenza offrendo una soluzione pratica e flessibile per muoversi con facilità tra passeggiate, momenti di gioco e pause improvvisate.

Deve essere però il passeggino giusto, come la nuova edizione limitata del Joolz Aer² che il marchio olandese di passeggini premium sostenibili ha creato in collaborazione con Wildride, brand iconico di marsupi per bambini.

Entrambi i marchi condividono da sempre la stessa visione: creare prodotti destinati ai più piccoli che sappiano rispondere alle esigenze reali dei genitori, senza compromessi tra comfort, funzionalità e stile.

Il nuovo Joolz Aer² x Wildride bundle, studiato nei minimi dettagli per accompagnare le famiglie nei primi anni di vita del bambino, combina tre prodotti complementari progettati per adattarsi ai ritmi della giornata: il passeggino ultraleggero Joolz Aer², il marsupio Wildride e una coperta da picnic.

Insieme formano un sistema completo che permette di passare con facilità e velocità dal passeggino al trasporto in braccio, fino a prevedere momenti di pausa così da assecondare i bisogni dei più piccoli e seguire l’andamento, molto spesso altalenante, dei loro livelli di energia e lasciando ai genitori sempre una mano libera per tutto il resto!

Il bambino dà segnali di stanchezza? Si può decidere, in base anche alle sue preferenze, se metterlo sul passeggino oppure portarlo in braccio nel comodo marsupio e, quando il piccolo sente il bisogno di uno stop, ecco che il telo permette di creare in un attimo uno spazio accogliente dove l’intera famiglia può trascorrere momenti di relax e condivisione.

Dalla passeggiata alla sosta, in velocità

La praticità e la semplicità di utilizzo di tutte le proposte Joolz rimane un tratto distintivo anche per il nuovo Joolz Aer². Basta infatti una sola mano per chiuderlo, guidarlo e manovrarlo, in modo che l’altra mano sia libera per tenere il piccolo quando decide di camminare, per trasportare una borsa o per rispondere al cellulare.

Con un peso di soli 6 chili e un design estremamente compatto, il nuovo passeggino è ideale per qualsiasi spostamento: in un attimo e senza fatica lo si può riporre nel bagagliaio dell’auto, nella cappelliera dell’areo oppure salire sul tram, sull’autobus, sul treno o sulle scale mobili tenendo in braccio il piccolo.

Anche il marsupio Wildride condivide con il nuovo passeggino la praticità: si ripiega in modo compatto, è pronto all’utilizzo in pochi secondi e può essere indossato da entrambi i lati, così che il suo impiego risulti agevole in spazi affollati, sulle scale o su terreni irregolari.

La coperta da picnic, leggera e facilmente trasportabile, completa il sistema offrendo la possibilità di creare in un attimo un luogo confortevole dove fermarsi e ricaricare le energie insieme.

Due proposte di colore

Il nuovo Joolz Aer² x Wildride bundle propone passeggino, bundle e telo coordinati con un esclusivo design boho che combina tonalità naturali e forme organiche in un’estetica che si adatta in perfetta armonia con l’ambiente esterno, siano le strade della città, un parco oppure un prato in montagna.

A chi preferisce invece uno stile più classico Joolz mette a disposizione anche un’alternativa con il passeggino nei colori classici abbinato a un marsupio Wildride in colorazione nera.

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