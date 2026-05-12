Infermieri di Neonatologia: mani esperte per piccoli guerrieri, cuori aperti per le famiglie

Angela Bruno A cura di Angela Bruno Pubblicato il 12/05/2026 Aggiornato il 12/05/2026

In occasione della Giornata Internazionale dell’Infermiere, la SIN INF promuove l'umanizzazione delle cure e trasforma i bambini in piccoli "custodi del neonato" per prevenire la SIDS.

Infermieri di Neonatologia: mani esperte per piccoli guerrieri, cuori aperti per le famiglie

Il 12 maggio, in occasione della Giornata Internazionale dell’Infermiere, la Società Italiana di Neonatologia Infermieristica (SIN INF) celebra il ruolo cruciale di questi professionisti nel Servizio Sanitario Nazionale.

Non si tratta solo di celebrare una ricorrenza, ma di ribadire come l’assistenza neonatale oggi richieda un equilibrio perfetto tra altissime competenze tecnico-cliniche e una profonda capacità relazionale.

Gli infermieri neonatali sono i primi custodi degli oltre 350 mila neonati che nascono ogni anno in Italia, accompagnandoli dal primo respiro attraverso percorsi di cura sempre più complessi e personalizzati.

Una cura che abbraccia l’intera famiglia

Come sottolineato dalla Dott.ssa Elena Bernabei, Presidente della SIN INF, prendersi cura di un neonato — specialmente se prematuro o patologico — non significa solo gestire macchinari e terapie.

“Queste attenzioni sono anche relazionali ed umane e non sono indirizzate solo al neonato ma all’intero nucleo familiare, che è parte preziosa e moderna della strategia terapeutica.” L’infermiere diventa così un ponte tra la tecnologia della terapia intensiva e il calore della famiglia, sostenendo i genitori nell’allattamento e coinvolgendoli attivamente in ogni fase del ricovero, fino alle dimissioni.

Formazione: il segreto del primato italiano

L’Italia vanta uno dei tassi di mortalità neonatale più bassi al mondo. Questo risultato d’eccellenza è strettamente legato alla formazione specialistica degli operatori. La SIN INF investe costantemente nell’aggiornamento dei professionisti per garantire standard di sicurezza elevatissimi e cure mirate all’interno di team multidisciplinari dove infermieri e neonatologi lavorano in simbiosi.

Piccoli “Custodi” crescono: l’iniziativa a Torino

Per sensibilizzare la cittadinanza, la SIN INF parteciperà all’evento dell’OPI (Ordine delle Professioni Infermieristiche) di Torino a Piazza Castello. Il cuore dell’iniziativa sarà un percorso didattico interattivo dedicato ai più piccoli.

Attraverso una culletta dimostrativa, i bambini impareranno a preparare correttamente il lettino del neonato. Questo “gioco serio” ha un obiettivo vitale: la prevenzione della SIDS (Sindrome della morte improvvisa del lattante).

Leggi qui il nostro approfondimento sulla SIDS

Gli strumenti del progetto

  • Brochure su misura: un linguaggio semplice per spiegare la SIDS ai fratellini
  • Filastrocche e disegni: per trasformare le regole di sicurezza in un ricordo positivo
  • Coinvolgimento attivo: trasformare i bambini in una “rete di protezione naturale” per il nuovo arrivato.

Un lavoro di squadra per il futuro

La celebrazione si chiude con un messaggio di unità. Il Prof. Massimo Agosti, Presidente della Società Italiana di Neonatologia (SIN), ha ribadito come il successo della cura risieda nel lavoro di squadra: infermieri, neonatologi e genitori uniti per un percorso di assistenza che mette al centro i bisogni del neonato.

In questa giornata speciale, l’augurio va a tutti i professionisti che, con dedizione e competenza, difendono la vita fin dai suoi primi, fragili istanti.

 
 
 

In breve

In occasione della Giornata Internazionale dell’Infermiere, la SIN INF celebra il valore clinico e umano degli infermieri neonatali, sottolineando l’importanza della formazione e del coinvolgimento della famiglia. A Torino, l’iniziativa trasforma i bambini in “custodi del neonato” attraverso giochi educativi per sensibilizzare sulla prevenzione della SIDS

 

Le informazioni contenute in questo sito non intendono e non devono in alcun modo sostituire il rapporto diretto fra professionisti della salute e l’utente. È pertanto opportuno consultare sempre il proprio medico curante e/o specialisti.

SIDS: sintomi, cause e come prevenire la morte in culla

neonato che dorme con braccia alzate Perché i neonati dormono con le braccia alzate?

Corredino nascita: tutte le cose da comprare online

contro la sids nella culla a pancia in si Morte in culla, individuato il biomarker per i neonati a rischio

Utilizza i nostri calcolatori e servizi

Controlla le curve di crescita per il tuo bambino

Ricette per lo svezzamento

Vaccini per bambini

Elenco frasi auguri nascita

Elenco frasi auguri battesimo

Le domande della settimana

Cerchiaggio preventivo: si deve stare sempre a letto?

11/05/2026 Gli Specialisti Rispondono di Dottoressa Elisa Valmori

Nei primi giorni successivi all'intervento di cerchiaggio è possibile che venga raccomandato il riposo, dopodiché si possono riprendere le normali attività quotidiane, evitando comunque ogni eccesso per quanto riguarda l'impegno fisico.   »

Larva inghiottita con la marmellata: ci sono rischi per la gravidanza?

11/05/2026 Gli Specialisti Rispondono di Dottor Fabrizio Pregliasco

Le larve che possono essere presenti nella marmellata non sono velenose quindi la loro assunzione accidentale (per quanto possa essere poco piacevole dal punto di vista psicologico) non espone a rischi.   »

Paroxetina in gravidanza: può danneggiare il bambino?

06/05/2026 Gli Specialisti Rispondono di Dottoressa Elisa Valmori

La paroxetina va senza dubbio assunta in gravidanza, se ve ne è indicazione, visto che aiuta a controllare il disturbo dell'umore da cui è interessata la futura mamma senza causare danni al feto.  »

40 anni e non rimango incinta dopo due mesi di tentativi: devo preoccuparmi?

05/05/2026 Gli Specialisti Rispondono di Dottor Claudio Ivan Brambilla

In età matura, le probabilità di concepire per ciclo mestruale sono piuttosto basse, quindi non stupisce che dopo appena due mesi di tentativi la gravidanza non sia ancora iniziata. E questo vale anche in caso di riserva ovarica ancora soddisfacente.   »

Qual è il momento migliore per concepire una bambina?

05/05/2026 Gli Specialisti Rispondono di Dottor Claudio Castagna

Poiché gli spermatozoi X sono più lenti, è possibile (!) che un rapporto sessuale affrontato uno-due giorni prima dell'ovulazione porti al concepimento di una femminuccia. Ma di questo non vi è alcuna certezza.   »

Megavescica del feto alla 13^ settimana di gravidanza: cosa aspettarsi?

04/05/2026 Gli Specialisti Rispondono di Dottoressa Antonella Di Stefano

La megavescica individuata nel feto è un segno ecografico prenatale che può sottendere un ampio spettro di cause e di conseguenze. La situazione va dunque tenuta monitorata tramite controlli ecografici seriati.   »

Cardioaspirina in gravidanza: sì o no?

04/05/2026 Gli Specialisti Rispondono di Professor Augusto Enrico Semprini

Ci sono dei casi in cui piccole dosi di aspirina possono favorire il buon proseguimento di una gravidanza: se il ginecologo curante la prescrive è più che opportuno dargli ascolto.   »

24 ore senza pillola: sono ancora protetta?

28/04/2026 Gli Specialisti Rispondono di Dottor Gaetano Perrini

In caso di mancata assunzione del contraccettivo orale per più di 12 ore dall'ora consueta, è opportuno saltare l'intervallo tra una confezione e l'altra, dopo aver comunque assunto, anche se in ritardo, la pillola dimenticata.   »

Fai la tua domanda agli specialisti
 