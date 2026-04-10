Latte artificiale in polvere o liquido: quale scegliere

Conoscere le diverse formulazioni di latte artificiale in polvere o liquido è importante nel caso in cui non sia possibile allattare al seno il proprio neonato. I marchi presenti in commercio, che si possono acquistare in farmacia o nella grande distribuzione, sono tutti di qualità.

Per la loro preparazione si seguono criteri di sicurezza molto stretti e vengono eseguiti controlli secondo normative europee. “Nel caso in cui non si riesca ad allattare al seno, prima di tutto è opportuno che la mamma si rivolga a una puericultrice o un consulente dell’allattamento”, raccomanda la puericultrice Giovanna Sottini. “Infatti è possibile aumentare la secrezione lattea dal seno. Se poi si deve proprio passare al latte artificiale o anche in caso di allattamento misto, è fondamentale confrontarsi con il pediatra, che può fornire indicazioni sia nella scelta, sia nella tipologia da utilizzare e nella preparazione di latte artificiale in polvere o liquido”.

Come orientarsi nelle varie fasi di vita del bambino

Sono disponibili in commercio due tipi di formule: latte artificiale in polvere e liquido. La composizione è la stessa e cerca di imitare il più possibile il latte materno come composizione di nutrienti (proteine, zuccheri, vitamine, grassi e così via), anche se alcune sostanze non sono presenti.

È il caso della lattasi, un enzima presente solo nel latte di donna che favorisce la digestione delle proteine del latte. Se però, per qualsiasi ragione, la donna non può allattare, è importante sapere quale tipologia scegliere.

1) Latte artificiale liquido

Nelle prima settimane di vita del bambino, sarebbe consigliabile scegliere la formula liquida perchè più sicura, pastorizzata e quindi sterile e priva di qualsiasi contaminazione batterica al momento dell’apertura.

Di conseguenza è sicura per un neonato, anche se ha il limite di durare per non oltre 24 ore in frigorifero dopo l’apertura. Se un bimbo non consuma l’intera confezione da 500 ml in questo tempo, parte di questo latto va sprecato. È allora possibile orientarsi sui formati più piccoli, da 200-250ml, per contenere la spesa e lo spreco.

2) Latte artificiale in polvere

Il prodotto in polvere, prima di essere diluito, non ha problemi di conservazione perché la confezione può essere tenuto al di fuori del frigorifero a temperatura ambiente.

La quantità necessaria al bambino (che è indicata dal pediatra e si trova riportata anche sulla confezione stessa) viene preparata al momento.

Quello che il bambino non consuma, non può essere conservato in frigo nè riproposto successivamente, ma va gettato via.

La formula in polvere è più dosabile e può evitare gli sprechi, ma ha il limite di poter contenere residui microbici, che entrano in contatto con la polvere al momento della preparazione o durante il processo produttivo, anche se le regole di sicurezza limitano il più possibile questo rischio.

Per ridurre il più possibile rischi per il piccolo, bisognerebbe scaldare a circa 70 gradi la polvere diluita (senza mai farlo bollire) e poi raffreddarlo rapidamente portandolo a circa 38 gradi prima di proporlo al bambino.

Come preparare il biberon al bambino

Pro e contro del latte artificiale in polvere

Il latte artificiale in polvere ha il vantaggio di poter essere conservato senza particolari difficoltà, perché nella confezione ben chiusa, in un luogo pulito e fresco, lontano da fonti di calore, dura fino a due settimane. Inoltre ha un costo contenuto rispetto alla formula liquida.

Un primo limite è, come è stato detto, è la possibilità che il latte in polvere possa contenere una seppure piccola carica microbica, cosa che non lo rende del tutto adatto ai neonati di pochi giorni che hanno un organismo molto delicato.

Inoltre, la formula in polvere richiede un’attenta preparazione, necessaria da osservare in modo che il bambino assuma la giusta quantità di nutrienti, senza ingerire un latte ricostituito troppo denso o al contrario troppo povero.

La polvere va raccolta con il misurino ben pieno, quindi usando un coltello piatto si elimina la parte che eccede il bordo del misurino stesso.

Ogni misurino va diluito poi con la quantità opportuna di acqua di bottiglia specifica per neonati a basso contenuto di sali, agitando bene il biberon per rendere il liquido ben omogeneo. La preparazione può risultare un po’ lunga e complessa, soprattutto quando il bambino strilla per la fame.

Pro e contro del latte artificiale liquido

Il latte artificiale liquido ha come vantaggio principale la praticità: è sufficiente versarlo nel biberon, farlo intiepidire arrivando a circa 38 gradi per ottenere un nutrimento pronto per il bambino, in pochissimi minuti. Il fatto che sia già pronto significa che è diluito nelle perfette proporzioni tra parte solida e parte liquida, per rispettare le esigenze nutrizionali del bambino.

Altro vantaggio non indifferente è il fatto che sia pastorizzato, quindi sottoposto a un trattamento termico che elimina la carica microbica, rendendo l’alimento sicuro per un neonato. È anche la tipologia più adatta in caso di allattamento misto, quando si integra il latte materno con quello in formula, proprio perché è già pronto e quindi non richiede preparazione in un momento in cui il bambino ha fame e il tempo è scarso.

Un primo limite del prodotto è che si tratta di un alimento deperibile, che va immediatamente riposto in frigo dopo l’apertura. Se la confezione viene dimenticata aperta fuori dal frigo, soprattutto quando fa caldo, il rischio di contaminazione è molto elevato. Di conseguenza il prodotto da gettato via. La formula liquida, inoltre ì, è più costosa rispetto alla polvere e questo può rappresentare un problema per le famiglie.

Latte artificiale e di proseguimento: scopri la differenza

Non scegliere mai in autonomia ma su indicazione del pediatra

È bene ricordare che è sempre il latte materno l’alimento più digeribile: “La formula, sia liquida sia in polvere, è prodotta a partire dal latte vaccino. L’apparato gastrointestinale del neonato ha la capacità di digerire le sostanze presenti nel latte materno, quindi può avere più difficoltà con le formule” chiarisce Giovanna Sottini. “Possono quindi comparire coliche dovute proprio all’incapacità di digestione le proteine di origine vaccina”.

La scelta della tipologia di formula è quindi strettamente personale, va valutata in base alle proprie esigenze, a quanto latte assume il bambino, all’organizzazione nel preparate il biberon con la polvere e, non ultimo, alle possibilità economiche. Il pediatra rappresenta sempre il principale punto di riferimento in caso di dubbi che riguardino la scelta e la somministrazione del prodotto e va avvisato nel caso il bambino mostri di non tollerare una determinata tipologia.

Il discorso vale anche nel caso di formule, sia in polvere sia liquide, di tipologie particolari, per esempio anti-reflusso o quelli privi di lattosio o, ancora i latti privi di proteine del latte vaccino. “Prima di proporre di propria iniziativa un latte di questo tipo, che ha caratteristiche speciali, ci si deve sempre confrontare con il pediatra” raccomanda l’esperta. “Infatti è il medico che conoscendo la storia del bambino può stabilire se ha realmente necessità di quel prodotto e può fornire indicazioni appropriate”.

Allattamento misto, quando sceglierlo

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In breve Il latte artificiale in formula liquida polvere va sempre suggerito dal pediatra nel caso la mamma non possa allattare. Entrambe le tipologie sono preparate con procedimenti rigorosi e controlli di qualità. La diversa formulazione può renderle più adatte alle esigenze particolari del bambino

Fonti / Bibliografia Latte artificiale o formula lattea in sicurezza - Ospedale Pediatrico Bambino GesùQuesto alimento è prodotto industrialmente ed è disponibile in forma liquida e in polvere. È importante conoscere le modalità di preparazione e conservazione

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