Lista nascita neonato: guida all’acquisto

Fino a qualche anno fa stilare una lista nascita per il neonato non era un’abitudine molto diffusa. Oggi, invece, è consuetudine. Sono tantissime le future mamme che scelgono di preparare la lista nascita, rivolgendosi ai negozi fisici specializzati nella vendita di articoli per l’infanzia oppure tramite shop online, come nel caso della lista nascita Amazon.

Se si è alle prese con l’arrivo del primo figlio, possono sorgere dei dubbi e chiedersi a cosa serve questa speciale lista e cosa inserire. Per eliminare ogni incertezza, è bene partire dalla definizione di lista nascita: altro non è che un elenco di tutti quegli oggetti che occorrono per accogliere il bambino nel migliore dei modi e per facilitare la sua gestione quotidiana, di norma dai primissimi giorni di vita – quindi a partire dalla permanenza in ospedale – fino addirittura ai suoi primi anni.

I genitori possono servirsi della lista nascita non solo per orientarsi nel loro shopping – cercando di comprare in modo oculato e intelligente – ma anche per scongiurare il rischio di ricevere doppioni o regali inutili da parte dei parenti e degli amici, guidandoli all’acquisto di cose che servono realmente. Dopo averla ultimata, infatti, la lista può essere condivisa tramite un messaggio simpatico, una mail o semplicemente aiutandosi con il passaparola. Molti shop online consentono di condividere il link diretto alla lista nascita e di postarla sui propri social network, così da raggiungere anche chi è lontano e ha intenzione di omaggiare il bebè in arrivo con dei regali a distanza. Un’altra idea potrebbe essere quello di condividerla se ci si appresta a organizzare un baby shower, in modo da non avere doppioni in elenco.

Quando farla? Non esiste una risposta univoca, anche se in molti suggeriscono di compilare la lista quando ci si avvicina al termine. In realtà, sarebbe preferibile iniziare a pensarci intorno al quarto-quinto mese, prendersi tutto il tempo necessario per assicurarsi di non tralasciare nulla e fare in modo che la lista nascita sia completa per la conclusione del settimo mese. Rispettando queste tempistiche, amici e familiari avranno modo di portare a termine i loro acquisti e il bambino troverà pronto tutto l’occorrente per il suo arrivo.

Attenzione: il rischio è quello di farsi prendere troppo la mano! Per non commettere errori, scopriamo insieme cosa serve davvero.

Abbigliamento lista nascita

Soprattutto nei primi mesi di vita, per vestire un neonato è necessario un po’ di tutto ed è utile disporre di un quantitativo minimo di indumenti che consentano di accompagnarlo nei vari cambi. Ai futuri genitori consigliamo, però, di non eccedere con l’acquisto di tutine e body perché, di norma, i capi di abbigliamento sono i regali più frequenti e numerosi. Fatta questa precisazione, ecco quali sono i capi di abbigliamento che devono far parte della lista nascita.

A seconda della stagione in cui nascerà il bebè è possibile scegliere tra magliette a manica corta o a manica lunga. Per la stagione fredda sono altamente raccomandate le magliette in caldo cotone oppure internamente in cotone e all’esterno di lana. Per i primi mesi di vita del neonato si consiglia di averne a disposizione almeno 7, una per ogni giorno della settimana.

Chicco, Set Tutine in Ciniglia 0-24. Prezzo: 29,26€ – 34,99€ su amazon.it

Le tutine sono tra i primi capi di abbigliamento da inserire in lista nascita. Il bebè inizialmente indosserà solo quelle, per cui tanto vale averne qualcuna in più. Possono essere di ciniglia, di cotone felpato o di cotone leggero. Anche in questo caso è bene tenere conto della stagione del parto. In inverno meglio tralasciare le tutine in lana che, a contatto diretto con la pelle, possono provocare allergie e preferire ciniglia e caldo cotone. Come per le magliette, in lista nascita andrebbero inserite almeno 7 tutine.

Stellou & Friends, Cardigan per bambini in cotone. Prezzo: 19,00€ su amazon.it

Le felpe e i golfini sono l’ideale per quando fa più freschetto o, comunque, per quando il bimbo inizia a frequentare con maggiore assiduità l’ambiente esterno. Si possono usare sia in casa che fuori, soprattutto per coprirlo quando lo si tiene in braccio. Può bastare inserirne un paio in lista nascita.

Vine, Tuta neonato con cappuccio invernale. Prezzo: 42,99€ su amazon.it

Nota anche come eskimo, la tuta imbottita da esterno occorre se il bebè nasce in autunno o in pieno inverno. Lo avvolge per intero, dalla testa ai piedi, e abbinata a berretto e guantini lo tiene al caldo. Se la nascita del bambino è prevista per l’inizio dell’inverno è consigliato indicare sulla lista nascita la taglia 3 mesi, così da sfruttare la tuta imbottita per l’intera stagione.

Mita, Babbucce neonato 0-3 mesi Cotone biologico. Prezzo: 12,25€ su amazon.it

Le babbucce non sono necessarie tutto l’anno, ma tornano molto utili durante la stagione invernale perché i piedi (insieme alla testa) sono una delle parti del corpo del bambino più predisposte alla dispersione di calore.

Quando i piedi del bebè sono freddi è bene, quindi, coprirli a dovere con delle babbucce o dei calzini, prestando attenzione a scegliere dei modelli non troppo stretti. In inverno le babbucce in caldo cotone mantengono le dita dei piedi calde e aiutano a regolare la temperatura corporea. Per il resto dell’anno è possibile coprire all’occorrenza i piedini con dei calzini leggeri, preferibilmente in cotone e ipoallergenici.

Intimo e biancheria per bambino

È risaputo che i neonati trascorrano buona parte del loro tempo dormendo, per cui la culla deve essere sempre in ordine e con biancheria fresca di bucato. Importantissima anche la scelta dell’intimo giusto per il bambino, per farlo sentire a proprio agio e cambiarlo agevolmente ogni volta che ce n’è bisogno. Come per l’abbigliamento, è preferibile non esagerare con gli acquisti perché questo tipo di idea regalo è sempre molto quotata.

C&A, Body unisex (pacco da 7). Prezzo: 22,99€ su amazon.it

Simple Joys by Carter’s, Body a maniche corte (pacco da 6). Prezzo: 19,89€ – 21,40€ su amazon.it

Per iniziare, i body sono fondamentali. Molte mamme li preferiscono alle magliette perché coprono per bene la schiena e la pancia del neonato senza sollevarsi. Il body intimo per il neonato, inoltre, nasconde il pannolino e lo tiene ben saldo. Tra i materiali da preferire ci sono il caldo cotone per l’inverno e il cotone per le stagioni più miti. Sono da evitare lacci, pizzi e ricami che rischiano di scatenare spiacevoli irritazioni cutanee.

BabyCalin Bio, Set di 2 lenzuola con angoli per lettino. Prezzo: 8,50€ su amazon.it

Lenzuola e copertine vengono cambiate molto spesso nei primi mesi per via dei rigurgiti, per cui bisogna averne una bella scorta così da non dover continuamente correre alla lavatrice. Le lenzuola per il lettino devono essere lisce, senza ricami e nastrini. Lo stesso dicasi per le lenzuola per carrozzina, quanto più possibile semplici. Le lenzuola vanno accompagnate sempre da un coprimaterassino impermeabile per evitare che eventuali fuoriuscite di pipì bagnino il materasso.

FlyIdeas, Lenzuola per Next To Me. Prezzo: 34,99€ su amazon.it

È utile inserire in lista nascita anche una copertina piccola da mettere nella carrozzina. Per l’inverno ne serve sicuramente una più pesante: in lana merino, in cashmere, in alpaca o in flanella, l’importante è che sia delicata e che non lasci peli.

Livella, Coperta per neonato in cotone 100% biologico. Prezzo: 29,90€ su amazon.it

Queste fibre tessili sono le più adatte perché non irritano la pelle sensibile dei neonati. Per i periodi dal clima meno rigido si consigliano caldo cotone e cotone. Per quanto riguarda il lettino, per l’inverno la soluzione più pratica è il piumino con copripiumino, preferibilmente abbinato ai paracolpi.

Chicco, Asciugamano per neonato in cotone spugna. Prezzo: 24,67€ su amazon.it

Nella categoria biancheria per il neonato rientra, poi, l’accappatoio per il bagnetto. Il classico modello da neonati è di forma triangolare e senza maniche, dotato di un maxi cappuccio per avvolgerlo al meglio nei primi mesi di vita. Chi desidera utilizzare l’accappatoio per un periodo di tempo abbastanza lungo, può inserirne in lista nascita uno di una taglia superiore (dai 3 mesi in su).

Cotton Coming, Baby bavaglini bandana neonato (4 pezzi). Prezzo: 13,96€ su amazon.it

In lista nascita non dovrebbero mai mancare i bavaglini. Per organizzarsi meglio è preferibile averne di più piccoli per i primi giorni e di più lunghi e con maggiore potere assorbente per quando le poppate si faranno più abbondanti e per lo svezzamento. I bavaglini devono essere tutti in cotone. Non creano allergie o prurito al bambino e sono i più facili da lavare. Dopo il primo mese di vita del bebè tornano molto utili i bavaglini con elastico, pratici da mettere e da togliere. Per quando ci si trova fuori casa, sono comodi i bavaglini usa e getta di carta.

Prodotti beauty per la cura del bebè

Tra il nécessaire per la cura del bebè, prodotti per la sua igiene dovrebbero essere quanto più possibile naturali, ancora meglio se biologici. Per quanto riguarda bagnoschiuma e shampoo, per esempio, meglio acquistarne di poco schiumogeni (quindi senza tensioattivi) così da non seccare la pelle sensibile del bambino. Sono ottimi anche i detergenti in olio: si sciolgono in acqua o si massaggiano direttamente sulla pelle del neonato preservandone il film idrolipidico.

Hipp Baby Care, Bagno Delicato Pelli Sensibili. Prezzo: 11,46€ su amazon.it

Mustela, Olio idratante per il massaggio. Prezzo: 9,00€ su amazon.it

Crema e olio idratante corpo non sono fondamentali, ma possono servire se la pelle del bimbo è molto secca, irritata e arrossata.

Chicco, Set Spazzola e Pettine neonati. Prezzo: 11,49€ su amazon.it

Vanno inseriti in lista nascita anche spazzola e pettinino per i capelli. La migliore spazzola per il neonato è quella con setole naturali, capace di rimuovere delicatamente ma in modo efficace la crosta lattea. Il pettinino deve avere punte arrotondate per pettinare i capelli senza tirarli. Si consiglia di scegliere spazzole e pettinini con manici grandi ed ergonomici per un utilizzo più agevole.

NUK, Forbici per unghie per bambini. Prezzo: 7,69€ su amazon.it

Dal compimento del primo mese di vita in poi bisogna dedicarsi con attenzione alla cura delle unghie del neonato. I lattanti si muovono continuamente, soprattutto con le manine, e purtroppo rischiano di graffiarsi. Chi è alle prese con il primo figlio può avere timore a tagliare delle unghie così piccole, ma con alcuni accorgimenti e scegliendo l’accessorio giusto il procedimento risulta in realtà piuttosto semplice. Il momento ideale per tagliare le unghie al neonato è dopo il bagnetto, così da ammorbidirle, mentre le forbicine devono avere la punta arrotondata ed essere facili da impugnare. Le più resistenti e pratiche sono quelle in acciaio, con impugnatura ergonomica e antiscivolo.

Altri accessori da poter includere nella lista nascita sono:

vaschetta per il bagnetto;

termometro per la temperatura dell’acqua;

termometro per bambini a infrarossi.

Attrezzatura neonato: passeggino, culla e seggiolino auto

Una parte molto corposa della lista nascita per il neonato è quella che include tutta l’attrezzatura necessaria per i suoi spostamenti e, nondimeno, per la sua vita in casa. Per la culla, il passeggino e il seggiolino auto è altamente consigliato ponderare con cura la scelta – iniziando a pensarci almeno 2 mesi prima dell’arrivo del bimbo – per valutare con calma che tipologia di prodotto occorre tenendo conto delle proprie necessità e delle proprie abitudini.

Cybex, Gold Seggiolino Aton 5 con riduttore per neonato. Prezzo: 129,06€ su amazon.it

Per il seggiolino auto (noto anche come ovetto) bisogna considerare su quale automobile verrà installato: a seconda delle esigenze è possibile scegliere tra un modello più ampio oppure più compatto e meno ingombrante.

Foppapedretti, Hurrà Passeggino compatto. Prezzo: 149,00€ su amazon.it

Lo stesso dicasi per il passeggino: il classico modello a ombrello è tra i più versatili, ma ci si può orientare verso un modello più grande e spazioso se lo si preferisce oppure puntare su un ultraleggero completamente richiudibile.

Chicco, Trio Sprint Passeggino con kit auto. Prezzo: 387,00€ su amazon.it

Sono molto comodi i modelli trio (che incorporano passeggino, seggiolino omologato per auto e navicella) e i duo (navicella e passeggino oppure ovetto e passeggino). I vari elementi si agganciano a un unico telaio e il costo è leggermente superiore, ma ci si “risparmia” la scelta dei singoli componenti. In particolar modo quando si acquistano duo e trio, è bene prestare attenzione al seggiolino per auto che deve essere specifico per neonati: esistono in commercio anche modelli con adattatori particolari che si possono utilizzare per un periodo di tempo più lungo, quando il bambino cresce.

Chicco, Next2Me Essential culla neonato fianco letto. Prezzo: 159,00€ su amazon.it

Passiamo alla culla, fondamentale per i primissimi mesi di vita del piccolo. Non dovrebbe mai essere troppo ingombrante, in modo da poterla collocare senza difficoltà in camera da letto. Tra i modelli più quotati c’è la culla next to me o culla fianco letto, da posizionare accanto al letto dei genitori come se fosse una sorta di suo prolungamento.

Love For Sleep, Lettino in legno per bambini. Prezzo: 192,99€ su amazon.it

Per i mesi successivi torna utile il lettino, che di norma accompagna il bimbo almeno fino ai 2 anni. Il più classico è quello di legno e con sbarre laterali. A prescindere dalla tipologia prescelta, specialmente nei primi mesi il lettino deve essere dotato di un materasso antisoffoco, di un riduttore (se si sceglie di saltare lo step della culla) e di paracolpi, così da non compromettere la sicurezza del neonato.

Possono essere inseriti in lista nascita anche altri complementi (non strettamente necessari) come:

marsupio o fascia portabebè;

seggiolone classico e adattabile;

fasciatoio.

Accessori per il neonato

Il neonato ha bisogno di una svariata gamma di accessori, alcuni davvero fondamentali altri invece di secondaria importanza ma comunque con una loro utilità.

MAM, Start Nanò Ciuccio in set da 2. Prezzo: 11,99€ su amazon.it

Basti pensare al ciuccio. Non manca mai nella lista nascita del neonato, ma nel primo mese andrebbe usato con parsimonia se il bebè viene allattato. Il rischio è che, infatti, possa confondersi e non attaccarsi bene al seno materno. Non è detto, inoltre, che il bimbo gradisca il ciucciotto, per cui meglio non esagerare con gli acquisti e averne a disposizione solo uno o due al massimo scegliendoli tra i migliori e i più consigliati.

Per i primi mesi gli esperti suggeriscono di scegliere un ciuccio a ciliegina in silicone o in gomma naturale. Al ciuccio si possono abbinare anche un porta ciuccio e una spilla per attaccarlo alle tutine in modo da non farlo cadere.

MAM, Easy Active Set di 2 biberon. Prezzo: 13,49€ su amazon.it

Per quanto riguarda il biberon, questo è utile solo se la mamma non allatta al seno. Si tratta, quindi, di un acquisto da poter fare in un secondo momento. Qualora dovesse servire, va integrato con scaldabiberon e sterilizzatore.

Niimoo, Cuscino gravidanza e allattamento. Prezzo: 38,99€ su amazon.it

In tema di poppate, un altro accessorio molto quotato tra le neomamme è il cuscino da allattamento. A forma di mezzaluna, sostiene il bambino quando è attaccato al seno materno e permette alla mamma di non sforzare troppo schiena e braccia. Pur essendo diventato ormai molto popolare, non è necessario acquistarlo. Molti addetti ai lavori del settore puericultura, tra l’altro, lo sconsigliano in quanto potenzialmente pericoloso per il bimbo se non adoperato correttamente.

Ergobaby, Sdraietta 3-in-1 Evolve Bouncer. Prezzo: 199,90€ su amazon.it

Tra gli accessori davvero utili, invece, si distingue la sdraietta per il neonato. Si utilizza dopo i primi 4 o 5 mesi, quando il bambino da sveglio diventa insofferente al lettino e inizia a interagire con maggiore curiosità con il mondo che lo circonda. La sdraietta si può usare in casa come all’aperto e permette al bambino di giocare, mangiare la pappa, bere dal biberon, rilassarsi, stare in compagnia dei genitori o fare un riposino se ne sente il bisogno.

Ne esistono diversi modelli in commercio, da quella base con schienale regolabile alla sdraietta automatica ed elettrica. Si consiglia di sceglierne una dotata di seduta ergonomica, imbottita e con cinture di sicurezza. Se si ha in programma di utilizzarla per eventuali trasferte, meglio puntare su un modello completamente richiudibile.

Concludiamo la nostra guida all’acquisto sulla lista nascita neonato con alcuni consigli inerenti i primi giochi da acquistare per il bambino. Sonaglini e pupazzi vengono regalati molto spesso da amici e parenti, per cui meglio non acquistarne troppi ma concentrarsi su quei giochi che diventeranno per lui/lei oggetti importanti e significativi.

Chicco, Next2Dreams Giostrina neonato 3-in-1. Prezzo: 42,90€ su amazon.it

Tumama, Giostrina culla neonato 3-in-1. Prezzo: 39,99€ su amazon.it

Immancabile la giostrina da appendere sopra la culla o sopra il lettino. Il suo compito è quello di agevolare il riposo del bambino, accompagnandolo dolcemente nel mondo dei sogni con giochi di luci e piccoli peluche che gli ruotano intorno lentamente, a tempo di melodie rilassanti. Le giostrine per culla e per lettino non solo calmano il neonato, ma catturano anche la sua attenzione stimolandone i sensi.

Chicco, My Sweet Doudou. Prezzo: 18,90€ su amazon.it

Un pupazzo morbido è il primo compagno di giochi di ogni bambino. Tra i più acquistati c’è il doudou, specifico per neonati e completamente sicuro. Realizzato in materiale ipoallergenico, è solitamente dotato di un fiocchetto per appendere il ciuccio. Assolve una funzione specifica: rappresenta un punto di riferimento, un “sostituto” della mamma (e del papà).

Clementoni, Sweet Bunny Doudou. Prezzo: 17,90€ su amazon.it

Viene lasciato con il bambino durante la nanna o quando i genitori devono momentaneamente allontanarsi, così da rassicurarlo. Psicoterapeuti infantili e puericultori consigliano di acquistarlo almeno un mese prima della nascita e di lasciarlo nel lettone così da fargli prendere il proprio odore.

*** In questo articolo sono presenti link di affiliazione: se acquisti o ordini un prodotto tramite questi link, riceveremo una commissione. Offerte e prezzi dei prodotti potrebbero subire variazione in base alla disponibilità, anche dopo la pubblicazione degli articoli***

Le informazioni contenute in questo sito non intendono e non devono in alcun modo sostituire il rapporto diretto fra professionisti della salute e l’utente. È pertanto opportuno consultare sempre il proprio medico curante e/o specialisti.