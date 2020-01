Parti prematuri: colpa anche di cambiamenti climatici e troppo caldo?

Che i cambiamenti climatici siano molto pericolosi anche per la salute è ormai risaputo. Diversi studi, infatti, hanno dimostrato che possano nuocere in vari modi all’organismo. Fino a poco tempo fa, però, quasi nessuno sospettava che potessero incidere anche sull’andamento delle gravidanze e aumentare il rischio di parti prematuri. Recentemente alcune ricerche hanno, invece, dimostrato che il clima torrido si associa a gestazioni più brevi. Ora, uno studio condotto da un team di ricercatori statunitensi conferma che il caldo anomalo di questi ultimi decenni, dovuto alle variazioni del clima, si è associato a un boom di nascite pretermine.

Uno studio lungo 20 anni

Lo studio che ha dimostrato che fra cambiamenti climatici e rischio di parti prematuri esiste una correlazione è stato realizzato da alcuni studiosi dell’Institute of the Environment and Sustainability dell’University of California ed è stato pubblicato sulla rivista Nature Climate Change. Gli autori hanno esaminato i tassi di natalità giornalieri di alcune contee degli Stati Uniti fra il 1969 e il 1988 e li hanno messi a confronto con i dati sul clima relativi allo stesso periodo. Complessivamente, il campione comprendeva 56 milioni di nascite. Lo scopo era capire se ci fosse un legame fra epoca della gestazione al momento del parto e condizioni climatiche.

Il caldo non è amico della gravidanza

Analizzando tutti i dati a disposizione, gli esperti hanno calcolato che nel ventennio considerato solo negli Stati Uniti mediamente si sono verificati 25mila parti prematuri all’anno, con una perdita di oltre 150mila giorni di gestazione annui. Considerando che a causa dei cambiamenti climatici le temperature si stanno innalzando costantemente, è probabile che il fenomeno sia destinato ad accentuarsi. Gli studiosi, basandosi sulle proiezioni climatiche, ipotizzano entro la fine del secolo si potrebbero perdere altri 250mila giorni di gestazione solo in America.

Da sapere! Sembra che la maggiore esposizione al caldo a causa dei cambiamenti climatici potrebbe danneggiare anche la salute futura dei bambini, ma non è ancora chiaro in che modo.

