Per calo fisiologico del neonato si intende la perdita di peso che spesso si verifica nei primi giorni dopo la nascita.

Molto genitori, soprattutto se al primo figlio, si preoccupano osservando quella che sembra una regressione, ma in realtà si tratta di un fenomeno normale, che fa parte dell’adattamento alla vita fuori dall’utero.

La diminuzione ponderale è dovuta soprattutto all’eliminazione dei liquidi in eccesso e al fatto che nei primi giorni l’alimentazione è ancora in fase di avvio. In genere, il bebè perde dal 5% al 10% del peso alla nascita, raggiungendo il minimo intorno al terzo-quinto giorno. Successivamente, il peso ricomincia a salire fino a essere recuperato entro 14-20 giorni.

Come funziona il calo fisiologico del neonato

Alla nascita, i neonati presentano un peso che è considerato nella norma quando è compreso tra i 2500 e i 4500 grammi. Nei giorni successivi, però, la maggior parte di loro va incontro a un calo ponderale, che è definito “fisiologico” perché rientra nei normali processi di adattamento dell’organismo.

Il piccolo, infatti, deve abituarsi a vivere in un ambiente completamente diverso da quello uterino e far fronte a nuove esigenze. Ha, quindi, bisogno di qualche giorno per affrontare questi cambiamenti, durante i quali perde qualche grammo. Superata questa fase di assestamento, però, recupererà quanto perso e inizierà a crescere.

In media, la diminuzione ponderale si attesta fra il 5 e l’8% del peso iniziale, tuttavia è considerato normale un calo fino al 10%. Per esempio, un piccolo che alla nascita pesava 3000 g, può perdere da 150 a 300 g circa. Una perdita maggiore è considerata patologica e può richiedere un intervento per evitare il rischio di disidratazione.

Quanto dura la perdita di peso

In genere, il calo fisiologico si manifesta nei primissimi giorni di vita, tanto che già alle dimissioni dall’ospedale molti piccoli pesano meno rispetto al momento della nascita. Ecco perché il peso è uno dei parametri che vengono valutati spesso durante il ricovero.

In media il calo massimo si registra entro il terzo-quinto giorno. Successivamente, il peso inizia gradualmente a risalire, per tornare ai valori iniziali entro due-tre settimane. Questi tempi non sono fissi per tutti, ma possono variare da bimbo a bimbo, senza che ciò rappresenti necessariamente un problema.

Durante questa fase, non è affatto necessario pesare il bambino ogni giorno. La cosa migliore è affidarsi ai consigli del pediatra senza ansie.

Le cause del calo fisiologico

Le principali cause del calo fisiologico del neonato sono legate a normali cambiamenti corporei e metabolici.

Eliminazione dei liquidi

Durante la vita intrauterina, il bambino vive in un ambiente ricco di liquidi, ingerendo o producendo materiale come bile, acqua, liquido amniotico, muco. Alla nascita, dunque, il suo corpo contiene una grande quantità di liquidi, maggiore rispetto a quella necessaria fuori dall’utero. Di conseguenza, deve eliminarla.

Lo fa progressivamente, attraverso le urine, il meconio (le prime feci) e la respirazione. Ecco perché è praticamente inevitabile che vada incontro a una perdita ponderale.

Adattamento metabolico

Quando nasce, il piccolo passa dall’ambiente protetto dell’utero, in cui tutti i suoi bisogni venivano soddisfatti in maniera automatica, a uno pieno di stimoli, con una temperatura instabile, in cui deve respirare e mangiare. Deve, dunque, consumare calorie per scaldarsi, nutrirsi, piangere, permettere ai suoi organi di funzionare autonomamente. Il risultato è che brucia energia e dunque perde peso.

Avvio dell’alimentazione

Anche l’alimentazione richiede una fase di adattamento. Il neonato deve abituarsi a una nutrizione intermittente, diversa da quella continua tramite placenta. Nonostante consumi molte calorie, il suo stomaco è ancora troppo piccolo per contenere grandi quantità di latte.

Inoltre, l’allattamento, soprattutto al seno, richiede un periodo di avvio e regolazione. All’inizio, dunque, le entrate non riescono a compensare le uscite, sebbene il colostro materno sia ricchissimo di nutrienti. Anche questo contribuisce temporaneamente alla diminuzione del peso.

Che cosa fare

Durante il calo fisiologico del neonato, è importante non scoraggiarsi e continuare a offrire il seno o il biberon a richiesta. È probabile che in questa fase il bebè mangi piccole quantità, ma in maniera frequente, per cui bisogna armarsi di pazienza e cercare di assecondarlo.

Se la mamma allatta, l’evoluzione del peso del neonato durante i primi giorni di vita viene spesso messa sotto la lente di ingrandimento per valutare l’efficacia dell’allattamento al seno.

Nel caso in cui il piccolo perda molti grammi e non inizi subito a recuperare, il pensiero comune è che il latte materno sia insufficiente, per questo sovente si suggerisce di passare alla formula artificiale.

In realtà, è raro che la mamma non possa realmente allattare. Nella maggior parte dei casi, bisogna solo avere costanza e fiducia e apportare qualche piccolo aggiustamento per avere un allattamento di successo e aumentare la produzione di latte. In queste situazioni, dunque, la cosa migliore è affidarsi ai consigli degli esperti in allattamento.

Cosa accade successivamente

Dopo la fase iniziale di assestamento, se non ci sono problemi, il neonato inizierà a crescere. Nel giro di poco, non solo recupererà il peso perso, ma inizierà una crescita costante, anche se non sempre regolare, che verrà monitorata attraverso i controlli pediatrici e le curve di crescita.

Nei primi 30 giorni, mediamene, il neonato crescerà di 140-210 grammi alla settimana. È importante sottolineare, però, che questi tempi e questi valori possono variare leggermente da bambino a bambino.

Consigli utili per i genitori

Per affrontare serenamente il calo fisiologico del neonato, è utile:

favorire un allattamento frequente e a richiesta

monitorare altri segnali di benessere oltre al peso, come numero di pannolini bagnati e scariche

e scariche evitare confronti con altri neonati perché ogni bambino ha i suoi tempi

con altri neonati perché ogni bambino ha i suoi tempi osservare il bambino nel suo insieme per captare se ci sono indicatori di malessere

affidarsi ai controlli del pediatra senza ansie eccessive.

Quando preoccuparsi

Il calo fisiologico è normale e non deve mettere in allarme i genitori. Tuttavia, esistono alcuni segnali che è meglio non sottovalutare:

perdita di peso superiore al 10%

difficoltà nell’alimentazione

scarsa produzione di urine

sonnolenza eccessiva o debolezza

eccessiva o difficoltà a recuperare il peso dopo 15-20 giorni.

In questi casi è sempre consigliabile rivolgersi al pediatra per una valutazione.

Leggi qui cosa fare se non recupera il peso iniziale

In breve Il calo fisiologico del neonato è la normale perdita di peso che si verifica nei primi giorni di vita, dovuta all’eliminazione dei liquidi in eccesso e all’avvio dell’alimentazione. Di solito dura pochi giorni e il peso viene recuperato entro due-tre settimane.

Fonti / Bibliografia Da 0 a 30 giorni: come si presenta e come cresce - Ospedale Pediatrico Bambino GesùIL PESO E LA LUNGHEZZA ALLA NASCITAAlla nascita viene definito normale un peso compreso tra i 2500 e i 4500 grammi . In media il peso nascita &egrav...

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