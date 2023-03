Cestino dei tesori Montessori: cosa mettere, a cosa serve e come realizzarlo

Esiste un’attività divertente, altamente formativa e realizzabile a casa propria a costo zero. È il cestino dei tesori Montessori, un recipiente e misura di bambino che racchiude tanto materiale in grado di stimolare l’intelligenza, la manualità e accompagnare nella crescita sensoriale. Fu creato dalla pedagogista inglese Elinor Goldschmied e in seguito il sistema educativo montessoriano lo utilizzò perché perfettamente rispondente ai suoi principi. Il gioco, infatti, secondo Maria Montessori, deve fornire al bambino gli strumenti per stimolare intelligenza e creatività.

Cestino dei tesori: cosa mettere?

Per preparare in casa il cestino dei tesori Montessori è necessario prima di tutto utilizzare un cestino, appunto, che servirà come contenitore degli oggetti. L’ideale sarebbe un cestino in materiale naturale, per esempio in paglia, cotone o vimini, del diametro di circa 30-35 centimetri e profondo almeno 15. È meglio se il cestino è privo dei manici, in modo che il piccolo sia portato a esplorare gli oggetti contenuti al suo interno, senza interagire con i manici stessi ed essere quindi distratto dal contenuto. All’interno del cestino vanno posti oggetti quotidiani del bambino, variando il più possibile come forme e materiali. Vi si possono mettere:

Frammenti di carta e cartone, diversi per grandezza, colore e consistenza;

Oggetti metallici non taglienti, quindi chiavi, cucchiai, tappi di barattoli;

Ritagli di stoffa, nastri, calzini in spugna, sacchetti contenenti erbe aromatiche, pezze di feltro;

Posate in legno, per esempio mestoli e grossi cucchiai;

Oggetti in cuoio, come portafogli o cinture;

Cose provenienti dall’ambiente, quindi pigne, conchiglie, rametti, sassi.



È bene ricordare che gli oggetti del cestino dei tesori Montessori andrebbero periodicamente controllati, lavati o almeno puliti con acqua calda e aceto per assicurare un’adeguata igiene durante la manipolazione da parte del bambino. Gli oggetti in plastica sono i più facili da lavare e da igienizzare, ma sono anche quelli offrono meno gratificazione a livello sensoriale.

Cestino dei tesori a cosa serve?

Il cestino dei tesori Montessori risponde alle richieste del bambino, che da una certa età si mostra molto interessato alla scoperta e alla manipolazione degli oggetti che appartengono al mondo che lo circonda. Per questo motivo è importante non impiegare i giocattoli che usa normalmente, bensì quelli che vede a casa, al nido, durante le uscite e che risvegliano il suo interesse. Poter osservare, manipolare questi oggetti ha diversi effetti sul bambino. Durante quest’attività, infatti, il piccolo:

riceve stimoli sensoriali tattili importanti, rendendosi conto che un oggetto è morbido, uno liscio, uno pesante, uno leggero e così via;

inizia a riconoscere le differenze tra colori, forme e dimensioni;

sensoriali tattili importanti, rendendosi conto che un oggetto è morbido, uno liscio, uno pesante, uno leggero e così via; inizia a riconoscere le differenze tra colori, forme e dimensioni; impara che questi oggetti offrono sensazioni inaspettate, perché, per esempio, hanno odori diversi (come il sughero, il cuoio, il sacchetto di erbe aromatiche) o producono suoni o rumori quando vengono scossi, come succede con un mazzo di chiavi, e presentano quindi infinite possibilità di interazione e di scoperta, anche in combinazione tra di loro.



Tutto questo sviluppa lo spirito di osservazione del bambino, stimola la sua curiosità spingendolo ad approfondire la conoscenza di un oggetto attraverso la manipolazione. Favorisce la precisione del movimento, insegnando ad afferrare, a scuotere, a passare gli oggetti da una mano all’altra. È un’attività che educa attraverso il divertimento, come succede anche con il vaso dei travasi Montessori.

Cestino dei tesori Montessori, per quale età va bene?

Il cestino dei tesori Montessori è adatti per i bambini dai 6 fino ai 12 mesi circa, un’età in cui il piccolo va alla scoperta del mondo delle circonda e delle sue possibili combinazioni, secondo modalità ludiche che gli esperti definiscono attività euristiche. È un’attività che si può alternare a un altro gioco importante per questa fase della crescita, la scatola per imbucare Montessori. Sarà comunque il piccolo stesso a suggerire all’adulto quando è il momento per proporgli questa attività. Solitamente il periodo giusto è quando il bimbo è in grado di assumere e mantenere la posizione seduta, indispensabile per l’interazione con il cestino. Proponiamo il gioco in un momento in cui il bambino è rilassato e sereno, quindi maggiormente ricettivo verso i benefici del gioco. La durata dell’attività è di circa 30 minuti. È bene ricordare che gli oggetti vanno sostituiti quando sono rovinati e che è consigliabile aggiungerne di nuovi per offrire al bambino nuove possibilità di gioco e apprendimento.

Il cestino dei tesori acquisto, dove trovarlo?

Il cestino dei tesori Montessori si può preparare in casa con materiali già presenti, ma è anche possibile acquistarlo già pronto nei negozi specializzati di articoli per l’infanzia oppure in rete accertandosi che sia un prodotti di qualità, adatto all’età del piccolo e confezionato con materiali sicuri. Questo gioco può costituire un regalo per un bambino che cresce e sarà sicuramente gradito. Oppure lo si può usare con il proprio, anche arricchendolo di altri oggetti presenti in casa per un’attività sempre nuova e coinvolgente.

In sintesi Mentre il bambino interagisce con il cestino dei tesori Montessori, è importante che l’adulto sia nei pressi, perché è corretto sorvegliare un piccolo di pochi mesi. L’adulto deve mostrare interesse, senza però intervenire attivamente e senza cercare di dirigere i gesti del bambino. È il piccolo che deve interagire con gli oggetti in totale libertà, trovando di volta in volta nuove modalità di gioco.

Fonti / Bibliografia https://scuole.comune.fe.it/2434/attach/cosmetura/docs/il-gioco.pdf

Le informazioni contenute in questo sito non intendono e non devono in alcun modo sostituire il rapporto diretto fra professionisti della salute e l’utente. È pertanto opportuno consultare sempre il proprio medico curante e/o specialisti.