La stenosi del piloro, chiamata più precisamente stenosi ipertrofica del piloro, è un restringimento del canale che mette in comunicazione lo stomaco con il duodeno, cioè la prima parte dell’intestino tenue. Questo passaggio è regolato dal piloro, una struttura muscolare che permette al contenuto gastrico di raggiungere gradualmente l’intestino per proseguire la digestione.

Nei neonati con questa condizione, il muscolo che costituisce la parete del piloro si ispessisce progressivamente. Di conseguenza, il canale diventa troppo stretto e il latte incontra un ostacolo nel passaggio dallo stomaco all’intestino. Il contenuto gastrico tende quindi a essere espulso attraverso il vomito, soprattutto dopo le poppate.

La stenosi ipertrofica del piloro interessa prevalentemente i bambini nelle prime settimane di vita. La condizione è più frequente nei maschi rispetto alle femmine.

La diagnosi viene generalmente confermata con l’ecografia dell’addome, un esame non invasivo che permette di valutare lo spessore del muscolo pilorico e le dimensioni del canale. Una volta individuata la causa del vomito, il trattamento è nella maggior parte dei casi risolutivo.

Sintomi riconoscibili

Il sintomo più tipico della stenosi del piloro nel neonato è il vomito a getto non biliare, che si verifica poco dopo la poppata.

Il latte viene espulso con forza dalla bocca e può arrivare anche a una certa distanza. A differenza del normale rigurgito, il fenomeno non si limita a una piccola fuoriuscita di latte, ma può comportare la perdita di gran parte del pasto.

In genere, i disturbi iniziano in modo graduale. All’inizio il bambino può vomitare occasionalmente, mentre nei giorni successivi gli episodi diventano più frequenti e intensi, fino a interessare quasi tutte le poppate. Questa progressione rappresenta un elemento importante da riferire al pediatra.

Un altro segnale caratteristico è la persistenza della fame dopo il vomito. Il neonato può cercare nuovamente il seno o il biberon perché una parte consistente del latte appena assunto non è riuscita a raggiungere l’intestino. Tuttavia, con il peggioramento dell’ostruzione, può diventare sempre più difficile alimentarlo in modo efficace.

La mancata crescita ponderale è un ulteriore campanello d’allarme. Se il bambino perde il latte attraverso episodi ripetuti di vomito, riceve meno energia e nutrienti di quelli necessari. Il peso può quindi aumentare lentamente, arrestarsi oppure diminuire. Nei casi non trattati, questa situazione può compromettere lo stato nutrizionale.

Tra le conseguenze più importanti c’è la disidratazione, dovuta alla perdita di liquidi e sali minerali. Il numero dei pannolini bagnati può diminuire, la bocca può apparire asciutta e il bambino può mostrare una minore vivacità. Nei quadri più avanzati possono comparire debolezza e alterazioni dell’equilibrio elettrolitico, che richiedono cure ospedaliere.

In alcuni casi, dopo la poppata, è possibile osservare movimenti ondulatori sulla parte superiore dell’addome, provocati dalle contrazioni dello stomaco che cerca di spingere il latte attraverso il passaggio ristretto. Questo segno, però, non è sempre presente e non è necessario che si manifesti per sospettare la malattia.

Il vomito dovuto alla stenosi pilorica, in genere, non contiene bile e appare composto da latte o materiale alimentare. Il vomito verde, invece, richiede una valutazione urgente, perché può indicare un’altra forma di ostruzione intestinale. Anche la presenza di sangue, la marcata sonnolenza o un peggioramento generale sono segnali che non devono essere sottovalutati.

La presenza di vomito ripetuto e a getto in un neonato, soprattutto nelle prime settimane di vita, richiede una valutazione medica tempestiva anche quando il bambino sembra stare bene tra un episodio e l’altro.

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Quali sono le cause

Le cause precise della stenosi del piloro nel neonato non sono ancora completamente conosciute. La caratteristica principale della malattia è l’ispessimento progressivo del muscolo pilorico, ma non è stato individuato un unico meccanismo capace di spiegare tutti i casi.

Si ritiene che la condizione derivi dalla combinazione di diversi fattori, tra cui la predisposizione genetica e alcuni elementi ambientali. La presenza di casi in famiglia può aumentare il rischio, ma non significa che la malattia debba necessariamente comparire anche in altri figli. Allo stesso tempo, molti neonati colpiti non hanno parenti con la stessa patologia.

Alcuni studi hanno inoltre rilevato un’associazione tra la stenosi pilorica e l’esposizione precoce a determinati antibiotici della classe dei macrolidi, in particolare l’eritromicina.

Anche il fumo materno durante la gravidanza è stato associato a un aumento del rischio. Si tratta, tuttavia, di fattori statistici che non permettono di stabilire con certezza la causa della malattia nel singolo bambino.

Sono state osservate differenze anche in relazione al tipo di alimentazione, ma le evidenze disponibili non consentono di attribuire la stenosi direttamente al latte materno, al latte artificiale o a uno specifico metodo di allattamento. Non è quindi corretto considerare questa condizione una conseguenza di errori nell’alimentazione del neonato.

La stenosi ipertrofica del piloro non deve essere interpretata come il risultato di un comportamento sbagliato dei genitori. Non è possibile prevenire con certezza il suo sviluppo, proprio perché i meccanismi alla base della malattia non sono ancora del tutto chiariti.

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Quanto dura

La durata della stenosi del piloro nel neonato dipende soprattutto dal momento in cui viene riconosciuta e trattata.

La condizione non tende a risolversi spontaneamente: il restringimento del canale pilorico può peggiorare progressivamente, rendendo sempre più difficile il passaggio del latte.

Senza un trattamento adeguato, il vomito può continuare e provocare una perdita crescente di liquidi e nutrienti. Per questo motivo non è consigliabile aspettare che i sintomi scompaiano da soli o tentare di gestirli esclusivamente modificando le poppate.

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Cosa fare

Dopo la diagnosi, il bambino viene generalmente ricoverato per ricevere i liquidi necessari a correggere la disidratazione e gli eventuali squilibri dei sali minerali. Questa fase può richiedere alcune ore o più tempo, in base alle condizioni cliniche e ai risultati degli esami del sangue.

L’intervento chirurgico viene eseguito quando l’equilibrio dei liquidi e degli elettroliti è stato ripristinato.

Il trattamento definitivo è la piloromiotomia, un intervento che consiste nel dividere le fibre muscolari ispessite del piloro, lasciando integra la mucosa interna. In questo modo il canale si allarga e il latte può riprendere a passare dallo stomaco all’intestino.

Dopo l’operazione, la maggior parte dei neonati può ricominciare ad alimentarsi entro poche ore o nell’arco della giornata successiva, secondo le indicazioni del centro ospedaliero. Il ricovero dura generalmente pochi giorni, ma i tempi effettivi dipendono dal recupero, dalla capacità di alimentarsi e dall’eventuale persistenza del vomito.

È possibile che si verifichino ancora piccoli episodi di vomito dopo l’intervento. Questo non significa necessariamente che la chirurgia non abbia funzionato: lo stomaco e l’apparato digerente possono avere bisogno di un breve periodo per adattarsi. Gli episodi dovrebbero comunque ridursi secondo l’andamento atteso dal personale sanitario.

La ripresa dell’alimentazione e dell’aumento di peso viene controllata durante il ricovero e nei successivi controlli pediatrici.

Quando il recupero procede regolarmente, la stenosi pilorica è generalmente una condizione risolta con l’intervento, senza la necessità di ulteriori trattamenti specifici.

In breve La stenosi del piloro nel neonato è una causa importante di vomito a getto nelle prime settimane di vita. Il riconoscimento precoce dei sintomi, la conferma ecografica e il trattamento chirurgico consentono, nella maggior parte dei casi, un recupero rapido e completo.

Fonti / Bibliografia Stenosi ipertrofica del piloro - Ospedale Pediatrico Bambino GesùÈ una causa relativamente rara, perciò spesso poco considerata in prima battuta, di vomito nel lattante nelle prime settimane di vita. Viene diagnosticata attraverso l'ecografia addominale

Stenosi ipertrofica del piloro - Pediatria - Manuali MSD Edizione ProfessionistiStenosi ipertrofica del piloro - Eziologia, patofisiologia, sintomi, segni, diagnosi e prognosi disponibili su Manuali MSD - versione per i professionisti.

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