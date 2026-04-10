Pugni chiusi nel neonato: cosa significa e cosa fare

I pugni chiusi del neonato sono spesso fonte di interrogativi per i neogenitori, ma nella maggior parte dei casi rappresentano un aspetto normale delle prime fasi di sviluppo. Nelle prime settimane di vita, infatti, le manine serrate sono legate a riflessi innati e alla naturale immaturità del sistema nervoso, che si modificheranno progressivamente con la crescita. Con il passare dei mesi, infatti, il bambino inizierà ad aprire le mani, esplorare e afferrare gli oggetti. In alcuni momenti, però, i pugni chiusi possono segnalare anche situazioni di maggiore attivazione o bisogno, come ad esempio fame o sonno, ma è sempre necessario osservare l’insieme dei segnali del corpo per comprendere lo stato del neonato.

Cosa significano i pugni chiusi

I pugni chiusi nel neonato sono del tutto normali: nelle prime settimane di vita sono legati al riflesso di prensione palmare, un riflesso innato che porta il bambino a stringere automaticamente le dita. Questo riflesso è particolarmente evidente nei primi due mesi e tende a ridursi gradualmente fino a scomparire tra i 4 e i 6 mesi circa.

Con la crescita, infatti, il bambino inizierà ad aprire le mani, muovere le dita e, intorno ai 3-4 mesi, a tentare di afferrare gli oggetti: un passaggio importante che segnala la maturazione del sistema nervoso e il passaggio dai movimenti riflessi a quelli volontari.

Dopo le prime settimane, l’atteggiamento di tenere i pugni chiusi può comparire in alcuni momenti di attivazione o bisogno (come fame o stanchezza), ma va sempre interpretato insieme ad altri segnali, come il pianto, la mimica e i movimenti del corpo. In generale, quando il bisogno del bambino viene soddisfatto, il corpo si rilassa e anche le manine tendono ad aprirsi spontaneamente.

Un riflesso naturale nelle prime settimane di vita

Nelle prime settimane, i pugni chiusi sono semplicemente il risultato del riflesso di prensione palmare, un comportamento automatico presente alla nascita. Con la maturazione del sistema nervoso, il bambino inizierà gradualmente ad aprire le mani e a usarle in modo sempre più volontario.

Quando ha fame

Quando un neonato ha fame, il suo corpo entra in uno stato di attivazione: può agitarsi, portare le mani alla bocca e tenere i pugni chiusi. Questo segnale, però, non va interpretato da solo: è più affidabile se accompagnato da altri segnali precoci di fame come i movimenti di suzione, la ricerca del seno o del biberon e irrequietezza.

Pugni chiusi e sonno

La stanchezza può portare il neonato a irrigidirsi leggermente e a serrare i pugni. Spesso questo comportamento si accompagna a sbadigli o evitamento del contatto visivo. In questi casi, i pugnetti chiusi sono uno dei segnali che indicano il bisogno di riposo.

Quando il neonato è stressato o sovrastimolato

Un ambiente troppo rumoroso, luci intense o un eccesso di stimoli possono mettere sotto stress il bambino. In queste situazioni, il sistema nervoso si attiva e il piccolo può reagire con tensione muscolare, pugni serrati, movimenti bruschi o pianto. Ridurre gli stimoli e creare un ambiente più tranquillo aiuta il neonato a rilassarsi.

Pugni chiusi durante il pianto

Durante il pianto intenso è normale che il neonato stringa i pugni: è una risposta fisica alla tensione e all’attivazione emotiva. Quando il bambino si calma, anche il corpo tende a rilassarsi e le manine si aprono spontaneamente.

Quando preoccuparsi

Nella maggior parte dei casi, i pugni chiusi nei neonati sono un comportamento del tutto normale, legato ai riflessi primitivi e alla naturale immaturità del sistema nervoso nei primi mesi di vita.

Ci sono però alcune situazioni in cui è consigliabile confrontarsi con il pediatra, soprattutto se il comportamento persiste nel tempo o si accompagna ad altri segnali. In particolare, è bene chiedere un parere medico se:

il bambino mantiene i pugni sempre serrati anche dopo i 3-4 mesi di vita

anche dopo i 3-4 mesi di vita una mano risulta costantemente più chiusa o meno attiva rispetto all’altra

si nota una marcata rigidità muscolare o difficoltà nei movimenti

o difficoltà nei movimenti il piccolo fatica ad aprire le mani o a usare le braccia in modo simmetrico

non compaiono progressivamente tentativi di afferrare oggetti intorno ai 3-4 mesi.

Questi segnali non indicano necessariamente un problema, ma meritano attenzione perché possono essere legati a un ritardo nella maturazione neurologica o motoria. In ogni caso, è importante ricordare che ogni bambino ha i propri tempi di sviluppo. Un confronto con il pediatra serve soprattutto a rassicurare i genitori e, se necessario, a valutare eventuali approfondimenti.

Perché è importante igienizzare le mani del neonato

L’igiene delle mani del neonato è importante per la sua salute, soprattutto nei primi mesi di vita. I bambini, infatti, tendono a portare frequentemente le manine alla bocca: questo comportamento è del tutto naturale e rappresenta uno dei primi modi con cui esplorano il mondo. Proprio per questo, eventuali germi o sporcizia presenti sulle mani possono entrare in contatto con bocca, occhi e mucose.

Mantenere le manine pulite aiuta quindi a ridurre il rischio di infezioni, ma non c’è bisogno di eccessi: è sufficiente lavarle con acqua tiepida e, se necessario, un detergente delicato, prestando attenzione anche agli spazi tra le dita. L’igiene è particolarmente importante dopo aver toccato superfici sporche, dopo il cambio del pannolino o quando il bambino ha sudato molto.

È bene ricordare che non è necessario sterilizzare continuamente le mani del neonato: un ambiente troppo “asettico” non favorisce il naturale sviluppo del sistema immunitario.

In copertina foto di Ba Uoc Phung da Pexels

In breve I pugni chiusi nel neonato non sono un segnale preoccupante: legati all’immaturità del sistema nervoso nelle prime settimane di vita, possono poi segnalare uno stato di stress, stanchezza o bisogno, ma da leggere insieme ad altri comportamenti del bambino.

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