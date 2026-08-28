Il momento della nanna rappresenta uno dei momenti più delicati nella giornata di un neonato e, di riflesso, nell’equilibrio dell’intera famiglia. Nelle prime settimane di vita l’alternanza sonno-veglia è ancora in fase di maturazione e i ritmi del sonno sembrano obbedire a regole indecifrabili, lasciando spesso i neogenitori in preda a stanchezza e disorientamento.

In questo contesto, strutturare una routine serale non significa imporre rigidi orari a un bambino piccolo, ma gettare le basi per un linguaggio fatto di gesti semplici e abitudini rassicuranti. Accompagnare il proprio figlio verso il riposo notturno attraverso un rituale sereno è il primo passo per aiutarlo a scoprire il mondo in totale sicurezza, trasformando il distacco della buonanotte in un momento di profonda connessione emotiva. Ne abbiamo parlato con Giulia Zannoni, consulente del sonno infantile certificata Sleep Sense™ Italiano, che ha lanciato il progetto Onde Lente Sleep Consulting.

A che mese impostarla

Nelle prime settimane dopo il parto, l’ansia di “fare la cosa giusta” può spingere i neogenitori a cercare di impostare subito una tabella di marcia. La biologia del neonato, però, ha regole proprie che non possono essere forzate. Imporre orari rigidi fin dal ritorno dall’ospedale è un errore comune che rischia di generare frustrazione e stanchezza inutile all’interno delle mura domestiche.

“Nei primissimi giorni di vita non ha senso parlare di routine – spiega Giulia Zannoni – oltre che essere difficile e stressante per i neogenitori che stanno ancora familiarizzando con il nuovo assetto familiare, il neonato segue ritmi ultradiani, si sveglia e si addormenta in modo caotico e imprevedibile, ed è giusto che sia così.

Il ritmo circadiano, quello che regola il ciclo sonno-veglia nelle 24 ore, non è ancora maturo alla nascita e inizia a svilupparsi solo intorno alle 6-8 settimane di vita, quando il bambino comincia a produrre melatonina in modo più regolare. A partire da questo momento in poi, una routine serale semplice e ripetuta ogni giorno inizia ad avere senso. Prima di allora il cervello del bambino non ha ancora gli strumenti biologici per rispondervi in modo sensato e il tentativo di una routine rischia di essere uno sforzo inutile per i genitori più che un aiuto”.

Il corpo del bambino attraversa una vera e propria transizione neurologica nei primi due mesi. All’inizio, il sonno è guidato esclusivamente dai bisogni primari come la fame e la digestione, distribuiti in cicli brevi lungo tutto l’arco delle 24 ore.

Solo con il superamento del primo mese e mezzo di vita l’organismo del piccolo impara a sincronizzarsi con l’alternanza tra luce e buio ambientali.

Accettare questa anarchia iniziale permette alla famiglia di sintonizzarsi senza sensi di colpa sui bisogni del neonato. Una volta superata la soglia delle sei settimane, si aprirà una finestra temporale ideale: a quel punto, l’introduzione di piccoli gesti costanti alla stessa ora non sarà più un tentativo forzato, ma un alleato biologico che accompagnerà la naturale maturazione del sistema nervoso del bambino.

Come procedere

La costruzione del rituale pre-nanna non richiede gesti complessi o tempistiche millimetriche. Al contrario, l’efficacia di questo momento risiede nella sua essenzialità e nella capacità del genitore di mantenere fermi alcuni punti di riferimento sera dopo sera. L’obiettivo è creare un percorso d’accompagnamento che disinneschi i piccoli focolai di stress accumulati durante la giornata.

“La parola chiave, soprattutto all’inizio, è semplicità. – prosegue Giulia Zannoni – Una routine serale efficace non deve essere elaborata: bastano 3 o 4 passaggi sempre uguali nello stesso ordine ripetuti ogni sera. La prevedibilità è il vero strumento per una routine funzionale.

Un esempio che funziona bene in questa fase potrebbe prevedere un bagnetto o una pulizia rapida, un momento di coccole tranquille, la poppata, e poi il lettino, idealmente quando il bimbo è assonnato ma ancora sveglio. Che il bambino si addormenti durante la poppata e sia necessario spostarlo già addormentato è una situazione comune nelle prime settimane di vita, ma perdiamo un’occasione importante per aiutarlo a familiarizzare con il proprio spazio di sonno prima di addormentarsi.

Un altro elemento da non sottovalutare è l’ambiente: sarebbe meglio avere poca luce, poca stimolazione e toni di voce bassi già durante la routine. I bambini imparano attraverso la ripetizione e ogni segnale ambientale che ricevono contribuisce ad associare quella sequenza di eventi al momento del sonno”.

Dal punto di vista pratico, l’errore più comune è frammentare questa sequenza inserendo troppe varianti o allungando i tempi della transizione. Strutturare una catena di azioni lineare permette al neonato di interiorizzare una mappa mentale rassicurante. Quando il piccolo riconosce i gesti di questo rituale, il suo corpo si predispone fisiologicamente al rilassamento muscolare e alla calma.

Una volta scelta la sequenza delle attività, è utile osservare il bambino e lasciarsi guidare dai suoi segnali di sonnolenza, senza aspettare che sia già molto stanco. Sbadigli, sguardo perso, minore interesse per ciò che lo circonda o maggiore irritabilità possono indicare che è arrivato il momento di accompagnarlo al sonno. Se invece il bambino appare tranquillo e vigile, non è necessario forzare il momento della nanna solo perché è arrivato un determinato orario.

Inoltre, se una particolare attività, come il bagnetto, sembra agitare il bambino anziché calmarlo, si può semplicemente spostarla in un altro momento della giornata. Allo stesso modo, è normale che la routine debba essere modificata nel tempo, seguendo la crescita e i cambiamenti delle esigenze del piccolo.

Inoltre, la gestione del risveglio e della consapevolezza del luogo in cui ci si trova è un pilastro fondamentale per l’igiene del sonno a lungo termine. Permettere al bambino di registrare visivamente e tattilmente la culla prima del sonno profondo riduce l’effetto sorpresa in caso di micro-risvegli notturni. Se l’ultimo ricordo cosciente del neonato coincide con il proprio letto, l’ambiente circostante risulterà familiare e non minaccioso, facilitando il riaddormentamento autonomo. Questo processo viene amplificato da un’attenta gestione domestica, dove l’abbassamento dei suoni e la riduzione della luce fungono da veri e propri “interruttori biologici” per il sistema nervoso in crescita.

È importante non trasformare la routine serale del neonato in una fonte di pressione per i genitori. Non tutte le sere saranno uguali e nei primi mesi risvegli, poppate notturne e difficoltà ad addormentarsi sono normali. Una routine ben impostata non garantisce che il neonato dorma tutta la notte: serve piuttosto a rendere il momento della sera più prevedibile e a favorire gradualmente l’acquisizione di buone abitudini di sonno.

I consigli dell’esperta

Spesso la pressione sociale spinge a inseguire standard irrealistici, dimenticando che i bambini non sono macchine e che ogni serata può presentare variabili impreviste, come piccoli malesseri o scatti di crescita. Ecco alcuni preziosi consigli dell’esperta.

Non cercate la perfezione, non è quello l’obiettivo. Una routine “abbastanza buona” ma fatta ogni sera è infinitamente più efficace di una routine perfetta portata avanti a giorni alterni.

non è quello l’obiettivo. Una routine “abbastanza buona” ma fatta ogni sera è infinitamente più efficace di una routine perfetta portata avanti a giorni alterni. Ricordate che state parlando al sistema nervoso del vostro bambino e non alla sua ragione. A questa età non capisce ancora le parole, ma riconosce le sequenze, gli ambienti e il tono della vostra voce.

A questa età non capisce ancora le parole, ma riconosce le sequenze, gli ambienti e il tono della vostra voce. Se una sera va storta, non è un fallimento, semplicemente si riparte il giorno dopo. Non esiste un punto di non ritorno nelle abitudini di sonno di un neonato.

Foto di copertina di Kasia Mizera da Pexels

In breve Impostare un rituale serale del neonato non significa imporre orari rigidi, ma accompagnare dolcemente il bimbo verso il sonno in maniera serena e rassicurante, giorno dopo giorno. Si può applicare a partire dalle prime 6-8 settimane di vita, senza pretendere la perfezione.

Fonti / Bibliografia Getting Your Baby to Sleep - HealthyChildren.orgsleep~American Academy of Pediatrics (AAP) offers suggestions that may help your child sleep better at night.

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