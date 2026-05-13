Mughetto del neonato: sintomi, cause e rimedi

Roberta Raviolo A cura di Roberta Raviolo Pubblicato il 13/05/2026 Aggiornato il 13/05/2026

Il sintomo tipico è la comparsa di chiazze di colore biancastro sulla mucosa della bocca, a causa dell’infezione da Candida albicans. Non è un disturbo serio ma può causare fastidio ed è bene parlare con il pediatra.

Mio figlio ha preso il mughetto!

Il mughetto del neonato è un disturbo abbastanza frequente tra i bambini piccoli, anche allattati al seno. Non è serio ma può causare dolore e fastidio al bebè, interferendo anche con l’alimentazione e, quindi, con la crescita.

Si tratta di una micosi, ossia di un’infezione fungina che può manifestarsi nella zona della bocca e, a volte, anche nelle mucose anali e genitali. È possibile tenere sotto controllo il mughetto del neonato con accorgimenti igienici e misure preventive, seguendo sempre le indicazioni del pediatra.

Come si prende e sintomi

Questa infezione che spesso passa dalla mamma al bambino, in modo del tutto involontario. Durante il parto naturale, infatti, il bimbo attraversa con la testolina il canale del parto, ossia le strutture del bacino materno costituite da cervice uterina e vagina.

Se la donna soffre di una infezione fungina, magari lieve e quindi non diagnosticata, la può passare al piccolo. In questo caso il mughetto insorge già nei primi giorni di vita.

Il fungo responsabile dell’infezione può proliferare anche nella zona dei capezzoli e quindi si può trasferire al bambino durante la poppata se il piccolo viene allattato al seno. In questo caso si tratta di mughetto in allattamento.

Anche il ciucciotto e la tettarella del biberon possono ritrasmettere l’infezione perché il fungo vi si annida: per questo è essenziale sterilizzarli accuratamente prima dell’uso. Infine, il mughetto può trasmettersi anche da un neonato all’altro in ambiente ospedaliero, quando i piccoli del nido stanno a stretto contatto tra di loro. Questo, però, avviene più raramente.

I sintomi del mughetto del neonato

Il mughetto del neonato compare sulle mucose, ossia sui tessuti di rivestimento interno della bocca dove causa la formazione di piccole placche biancastre di forma irregolare localizzate su:

  • lingua
  • palato
  • superficie interna della guance
  • superficie interna delle labbra.

Queste chiazze a causa del colore e della consistenza possono essere confuse con residui di latte, soprattutto agli occhi di genitori che non hanno esperienza specifica.

A differenza dei residui del latte, le placchette del mughetto aderiscono ai tessuti e non riescono a essere rimosse se non strofinando con una certa energia. Il tessuto sottostante poi appare irritato e arrossato.

Leggi qui come sterilizzare bene ciucci, biberon e altri accessori

Le cause del mughetto

Il mughetto è dovuto a un fungo chiamato Candida albicans, che normalmente vive nell’intestino e nelle mucose, senza causare disturbi perché fa parte del microbiota, ossia dell’insieme di batteri “buoni” del nostro organismo.

A volte, la Candida prolifera e diviene più aggressiva, rendendosi responsabile di infezioni che prendono appunto il nome di “candidosi”, tra le quali rientra anche il mughetto.

Queste attaccano le mucose e la pelle e si parla di:

  • candida, se il fungo attacca la mucosa dei genitali o la pelle
  • mughetto, se è la mucosa della bocca a essere interessata.

La Candida tende a proliferare e a causare infezioni nei neonati e nei bambini al di sotto dei sei mesi, perché le loro difese immunitarie non si sono ancora sviluppate, causando forme di mughetto in allattamento.

Privilegia gli ambienti caldi e umidi, quindi attecchisce sulle mucose della bocca e nella zona al di sotto del pannolino dove la pelle è a contatto con sudore e urine. Attacca più facilmente i tessuti già irritati, come per esempio le aree sottoposte a sfregamento. Non causa dolore, ma piuttosto fastidio al piccolo che potrebbe tendere a succhiare con meno vigore e quindi a non nutrirsi a sufficienza.

Rimedi e cure

Il mughetto non è un’infezione preoccupante e, se ben curato, si risolve nel giro di una settimana – dieci giorni senza lasciare traccia. Non va, però, trascurata perché potrebbe diventare recidiva e causare dei fastidi al piccolo. Per questo è fondamentale seguire una corretta igiene del bebè e dei suoi oggetti personali.

Nell’attesa di portare il piccolo dal pediatra, possono essere utili applicazioni di acqua e bicarbonato, utilizzando una garza sterile da avvolgere sull’indice e da passare all’interno della bocca del piccolo.

Si diluisce un cucchiaino di bicarbonato in un litro d’acqua bollita e fatta raffreddare, quindi si passa con delicatezza sulle aree colpite una garza sterile impregnata di questa soluzione, ripetendo l’operazione 3-4 volte al giorno.

Se i sintomi dell’infezione non si riducono nel giro di 48 ore, il pediatra prescrive un prodotto antimicotico specifico da applicare localmente per qualche giorno.

Lo stesso preparato antifungino dato al piccolo, va utilizzato sul capezzolo, se la mamma allatta il bebè al seno, prima e dopo ogni poppata per evitare di reinfettarlo.

È bene seguire regole di prevenzione per evitare recidive.

Per esempio è bene:

A volte l’infezione può ripresentarsi, soprattutto nei primi mesi. Con il passare del tempo, il sistema di difese del bambino si irrobustisce e il mughetto tende a non presentarsi più.

Problemi di ragadi al seno? Scopri qui come curarle o prevenirle
 
 

In breve

Il mughetto del neonato compare perché nell’organismo ancora delicato del bambino, il fungo Candida albicans può proliferare e causare la comparsa di piccole chiazze biancastre. Il pediatra può suggerire i rimedi giusti.

 

Fonti / Bibliografia

  • FacebookLa Candida è un fungo normalmente presente nel nostro organismo, che, in determinate condizioni può diventare patogeno. La stragrande maggioranza delle infezioni (candidosi vaginale, orale, intestinale) è causata da Candida albicans Il termine Candida viene comunemente utilizzato come sinonimo di candidosi o candidiasi, un'infezione causata da un fungo (più precisamente un lievito). La stragrande maggioranza delle candidosi è causata dalla Candida albicans, che abita normalmente sulle mucose genitali e nel cavo orale. In determinate circostanze, legate a particolari condizioni in cui si trova la persona (per esempio, lievi stati di deficit immunologico, uso di antibiotici, uso della pillola contraccettiva, diabete ecc.) la candida può crescere velocemente e più abbondantemente, provocando sintomi fastidiosi e irritazioni alle mucose. Circa 2/3 di tutte le donne in età fertile ha avuto almeno un episodio di candidosi vaginale nell’arco della sua vita che, nel 4-5% dei casi, si tras...
  • Flora intestinale, microbiota e microbioma: oltre le parole - ISSaluteSi tratta di oltre mille miliardi di batteri, virus, funghi e protozoi, con il peso totale di circa un chilogrammo e mezzo che, comunicando tra loro, agiscono come se fossero un unico organismo e svolgono funzioni importanti per la salute dell'uomo. Definizioni e spiegazioni
Le informazioni contenute in questo sito non intendono e non devono in alcun modo sostituire il rapporto diretto fra professionisti della salute e l’utente. È pertanto opportuno consultare sempre il proprio medico curante e/o specialisti.

Cambio del bebè: che cosa serve a portata di mano Eritema da pannolino

Rigurgito: quando serve il pediatra? Il rigurgito nel neonato

le feci del neonato sono importanti indicatori Come capire se il bambino sta bene dalle feci

Contro i disturbi della pelle nei bambini servono prodottti specifici studiati per la prima infanzia. Sono da evitare i prodotti per adulti, sebbene delicati e naturali, perché inadatti Disturbi della pelle nei bambini: quali sono i più comuni? Come si curano?

Utilizza i nostri calcolatori e servizi

Controlla le curve di crescita per il tuo bambino

Ricette per lo svezzamento

Vaccini per bambini

Elenco frasi auguri nascita

Elenco frasi auguri battesimo

Le domande della settimana

Cerchiaggio preventivo: si deve stare sempre a letto?

11/05/2026 Gli Specialisti Rispondono di Dottoressa Elisa Valmori

Nei primi giorni successivi all'intervento di cerchiaggio è possibile che venga raccomandato il riposo, dopodiché si possono riprendere le normali attività quotidiane, evitando comunque ogni eccesso per quanto riguarda l'impegno fisico.   »

Larva inghiottita con la marmellata: ci sono rischi per la gravidanza?

11/05/2026 Gli Specialisti Rispondono di Dottor Fabrizio Pregliasco

Le larve che possono essere presenti nella marmellata non sono velenose quindi la loro assunzione accidentale (per quanto possa essere poco piacevole dal punto di vista psicologico) non espone a rischi.   »

Paroxetina in gravidanza: può danneggiare il bambino?

06/05/2026 Gli Specialisti Rispondono di Dottoressa Elisa Valmori

La paroxetina va senza dubbio assunta in gravidanza, se ve ne è indicazione, visto che aiuta a controllare il disturbo dell'umore da cui è interessata la futura mamma senza causare danni al feto.  »

40 anni e non rimango incinta dopo due mesi di tentativi: devo preoccuparmi?

05/05/2026 Gli Specialisti Rispondono di Dottor Claudio Ivan Brambilla

In età matura, le probabilità di concepire per ciclo mestruale sono piuttosto basse, quindi non stupisce che dopo appena due mesi di tentativi la gravidanza non sia ancora iniziata. E questo vale anche in caso di riserva ovarica ancora soddisfacente.   »

Qual è il momento migliore per concepire una bambina?

05/05/2026 Gli Specialisti Rispondono di Dottor Claudio Castagna

Poiché gli spermatozoi X sono più lenti, è possibile (!) che un rapporto sessuale affrontato uno-due giorni prima dell'ovulazione porti al concepimento di una femminuccia. Ma di questo non vi è alcuna certezza.   »

Megavescica del feto alla 13^ settimana di gravidanza: cosa aspettarsi?

04/05/2026 Gli Specialisti Rispondono di Dottoressa Antonella Di Stefano

La megavescica individuata nel feto è un segno ecografico prenatale che può sottendere un ampio spettro di cause e di conseguenze. La situazione va dunque tenuta monitorata tramite controlli ecografici seriati.   »

Cardioaspirina in gravidanza: sì o no?

04/05/2026 Gli Specialisti Rispondono di Professor Augusto Enrico Semprini

Ci sono dei casi in cui piccole dosi di aspirina possono favorire il buon proseguimento di una gravidanza: se il ginecologo curante la prescrive è più che opportuno dargli ascolto.   »

24 ore senza pillola: sono ancora protetta?

28/04/2026 Gli Specialisti Rispondono di Dottor Gaetano Perrini

In caso di mancata assunzione del contraccettivo orale per più di 12 ore dall'ora consueta, è opportuno saltare l'intervallo tra una confezione e l'altra, dopo aver comunque assunto, anche se in ritardo, la pillola dimenticata.   »

Fai la tua domanda agli specialisti
 