La disidratazione in un neonato è un rischio concreto che non va mai sottovalutato. Le cause possono essere diverse, dalle infezioni intestinali con vomito e diarrea alle temperature elevate che comportano una maggior dispersione di liquidi attraverso il sudore.

Controllare il pannolino è sempre una buona regola: se rimane asciutto per molte ore e soprattutto se il bebè non bagna più di sei pannolini in un giorno significa che sta facendo poca pipì o non la sta facendo del tutto, sintomi chiari di disidratazione. Rivolgersi al pediatra o direttamente al Pronto Soccorso è basilare così da scongiurare qualsiasi rischio, anche grave, per i più piccoli.

I neonati particolarmente a rischio

La disidratazione è una condizione patologica, pericolosa a tutte le età e in modo particolare nelle due fasce più fragili della popolazione: i neonati e gli anziani. L’acqua regola infatti gran parte delle funzioni dell’organismo, favorendo i processi indispensabili per la sopravvivenza. Il corretto equilibrio idrico sussiste quando i liquidi che si assumono sono pari a quelli che si perdono.

In alcuni casi può succedere però che il corpo disperda una maggior quantità di liquidi attraverso le urine e le feci ma anche con la traspirazione e la respirazione stessa. In queste situazioni in cui si arriva a un disequilibrio idrico si parla di disidratazione.

Si tratta di una condizione che va immediatamente tamponata e che diventa davvero pericolosa quando la perdita di liquidi supera il 6-7% del totale dei fluidi corporei; la pericolosità nasce dal fatto che insieme ai liquidi vengono espulsi anche sali minerali ed elettroliti che regolano le funzioni dell’organismo.

Tutti sono soggetti a disidratazione, ma i neonati lo sono ancora di più per i seguenti motivi:

Percentuale d’acqua più alta: se nell’adulto l’acqua rappresenta il 60% del peso corporeo, nei neonati la percentuale sale all’80%. Questo li rende molto più vulnerabili alla perdita di liquidi

se nell’adulto l’acqua rappresenta il 60% del peso corporeo, nei neonati la percentuale sale all’80%. Questo li rende molto più vulnerabili alla perdita di liquidi Metabolismo accelerato: i neonati hanno un metabolismo più veloce, per cui la richiesta basale di acqua è maggiore rispetto agli adulti

i neonati hanno un metabolismo più veloce, per cui la richiesta basale di acqua è maggiore rispetto agli adulti Termoregolazione immatura: il loro corpo si adatta con meno efficacia alle variazioni climatiche e la produzione di sudore è ancora insufficiente

il loro corpo si adatta con meno efficacia alle variazioni climatiche e la produzione di sudore è ancora insufficiente Maggior frequenza di infezioni: gastroenteriti con vomito e diarrea interessano più da vicino i bambini piccoli

gastroenteriti con vomito e diarrea interessano più da vicino i bambini piccoli Incapacità di comunicare la sete: i neonati non possono esprimere verbalmente lo stimolo della sete.

Come si manifesta la disidratazione: i segnali da monitorare

La disidratazione nel neonato può sopraggiungere molto rapidamente. Quando il corpo perde liquidi, mette in atto meccanismi di compenso come il blocco della sudorazione (che rischia di provocare un surriscaldamento interno) e il blocco della minzione (il corpo trattiene l’acqua riducendo la pipì). Inoltre, la diminuzione della volemia (il volume di sangue in circolo) affatica il cuore e può portare nei casi estremi al collasso cardiocircolatorio.

I pediatri della SIN (Società Italiana di Neonatologia) ricordano che la produzione di urina si considera sufficiente se il bambino bagna almeno 6 pannolini nelle 24 ore.

Va tenuto presente che meno è frequente la minzione, più l’urina diventa concentrata, scura e con un odore forte. Poiché i pannolini moderni sono molto assorbenti, può essere difficile capire se il piccolo ha fatto pipì.

Un piccolo trucco di verifica: la minzione media di un neonato equivale a circa tre cucchiaini d’acqua (15 ml). Puoi fare una prova versando 3 cucchiaini d’acqua su un pannolino pulito per capire al tatto che peso e consistenza assume quando è effettivamente bagnato.

I sintomi a cui prestare attenzione:

Pannolino asciutto da più di 6-7 ore o pipì molto scura e odorosa

Pianto e lamentio senza lacrime

Bocca, lingua e mucose secche

Pelle secca o fredda al tatto.

Campanelli d’allarme e quando andare al Pronto Soccorso

Se oltre al pannolino asciutto si notano segni di sofferenza sistemica, la situazione richiede una valutazione medica immediata. I pediatri SIN consigliano di rivolgersi subito al Pronto Soccorso se compaiono i seguenti sintomi gravi:

Fontanella anteriore avvallata (incavata) e occhi affossati

e occhi affossati Irritabilità marcata oppure, al contrario, uno stato di sonnolenza anomala, torpore o letargia

oppure, al contrario, uno stato di Respirazione affannosa o alterazione della temperatura corporea.

In questi casi potrebbe essere necessario reidratare il piccolo tempestivamente in ambiente ospedaliero mediante somministrazione di liquidi per via endovenosa o con soluzioni elettrolitiche tramite sondino naso-gastrico.

I pediatri della SIN (Società Italiana di Neonatologia) ricordano che un neonato ben idratato bagna in media almeno 5-6 pannolini nelle 24 ore con un’urina chiara e inodore.

Va tenuto presente che meno è frequente la minzione, più l’urina diventa concentrata, scura e con un odore forte. Poiché i pannolini moderni sono molto assorbenti, può non essere immediato capire se il piccolo ha fatto poca pipì.

Un consiglio pratico per i genitori: la minzione media di un neonato equivale a circa tre cucchiaini d’acqua (15 ml). Si può fare una prova versando 3 cucchiaini d’acqua su un pannolino pulito per capire al tatto che peso e consistenza assume quando è effettivamente bagnato.

Come prevenire la disidratazione

I pediatri della SIN ricordano che l’allattamento esclusivo materno o anche con latte artificiale soddisfa interamente sia il fabbisogno calorico sia quello idrico del neonato.

Per chi allatta al seno: non serve somministrare acqua o tisane. È invece fondamentale che sia la mamma a bere molto, specialmente in estate. Se il piccolo appare irrequieto o fa molto caldo, è sufficiente offrirgli il seno con maggiore frequenza

non serve somministrare acqua o tisane. È invece fondamentale che sia la mamma a bere molto, specialmente in estate. Se il piccolo appare irrequieto o fa molto caldo, è sufficiente offrirgli il seno con maggiore frequenza Per chi usa il latte artificiale: è importante assicurarsi che il bimbo termini i pasti, senza alterare le dosi di acqua e polvere indicate sulla confezione

è importante assicurarsi che il bimbo termini i pasti, senza alterare le dosi di acqua e polvere indicate sulla confezione Con lo svezzamento (intorno ai 6 mesi): con l’introduzione dei primi cibi solidi si potrà iniziare a offrire regolarmente acqua a temperatura ambiente

Buone abitudini quotidiane per la protezione dal calore

Controllare spesso il pannolino durante la giornata

Evitare di coprire troppo il neonato con vestiti sintetici o pesanti

Tenerlo sempre al riparo dalla luce diretta del sole

Privilegiare ambienti freschi e arieggiati (evitando il flusso diretto dell’aria condizionata sul bambino) per scongiurare colpi di calore.

In breve La disidratazione è più frequente nei neonati rispetto agli adulti per le loro caratteristiche fisiologiche. In estate è il caldo uno dei maggiori responsabili di una condizione che va tenuta sotto controllo perché molto pericolosa. Monitorare la condizione del pannolino aiuta: se è asciutto per troppo tempo è segno che il piccolo trattiene le urine per risparmiare liquidi. Il consulto con il pediatra si impone di rigore.

Fonti / Bibliografia SIN Società italiana di NeonatologiaSIN Società Italiana di Neonatologia si propone di favorire e promuovere la ricerca, la didattica e l’assistenza nell’ambito della Neonatologia.

Le informazioni contenute in questo sito non intendono e non devono in alcun modo sostituire il rapporto diretto fra professionisti della salute e l’utente. È pertanto opportuno consultare sempre il proprio medico curante e/o specialisti.