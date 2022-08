Contatto “pelle a pelle” e allattamento al seno precoce: perché fanno bene al neonato?

Ormai è stato accertato che il microbioma, ossia l’insieme dei microrganismi che popolano il nostro organismo, ha un ruolo fondamentale per la salute, anche di quella del neonato. Per questo, occorre fare il possibile per mantenerlo in equilibrio. Fra le strategie utili in questo senso ci sarebbe anche l’attaccamento immediato al seno subito dopo la nascita e il contatto pelle a pelle fra mamma (o papà) e bebè.

Cosa si intende per microbioma?

Per microbioma si intende l’insieme di tutti i microrganismi che si trovano sul e nel nostro corpo (sulla pelle, nell’intestino, nella mucosa della bocca e così via): non solo batteri, ma anche virus, funghi, protozoi e organismi unicellulari. Ciascun individuo possiede un proprio microbioma, dalla cui composizione e dal cui equilibrio dipendono la salute di mente e corpo. Ormai è stato dimostrato per esempio che questi microrganismi partecipano al processo digestivo, contribuiscono alla difesa dell’organismo svolgendo funzioni immunitarie, aiutano a prevenire le infezioni, influenzano lo sviluppo del cervello e il benessere psichico.

Come mantenere in salute il microbioma del neonato?

Il microbioma inizia a formarsi presto, già durante il parto. Gli istanti dopo la nascita sono fondamentali da questo punto di vista. Per favorire uno sviluppo equilibrato di questa “popolazione” sembra siano di grande aiuto il contatto pelle a pelle con i genitori e l’attaccamento precoce al seno . Anche per questo, sarebbe importante che tutte le strutture garantissero la possibilità alla mamma e al neonato di stare del tempo insieme subito dopo il parto, indipendentemente dal fatto che sia stato cesareo o naturale.

Ovviamente nei bimbi pretermine, in quelli con problematiche e nei parti complicati questo percorso può essere più difficile, ma si dovrebbe fare comunque il possibile per favorire questo contatto e soprattutto per dare al piccolo il latte materno. Anche il proseguimento dell’allattamento al seno nei mesi successivi alla nascita (come consigliato da tutte le società scientifiche) è preziosissimo per mantenere la salute del microbioma.

In sintesi Dove si trova il microbioma? I microorganismi si trovano sul e dentro il nostro corpo: per esempio sulla pelle, nell’intestino, nella vagina e così via. Quali sono le funzioni del microbiota intestinale? L’insieme dei microrganismi che popolano l’intestino, se in equilibrio, svolge compiti essenziali sia per il funzionamento dell’apparato gastrointestinale sia per il sistema immunitario e la salute dell’intero organismo.

Fonti / Bibliografia Flora intestinale, microbiota e microbioma: oltre le parole - ISSaluteSi tratta di oltre mille miliardi di batteri, virus, funghi e protozoi, con il peso totale di circa un chilogrammo e mezzo che, comunicando tra loro, agiscono come se fossero un unico organismo e svolgono funzioni importanti per la salute dell'uomo. Definizioni e spiegazioni

