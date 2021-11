Microplastiche: nei bambini quantità 10 volte superiori agli adulti

Le microplastiche – ovvero frammenti di plastica di dimensioni inferiori a 5 millimetri – sono ovunque, dall’acqua in bottiglia al cibo. Ormai è noto che siano molto diffuse nell’ambiente che ci circonda e, dunque, non sorprende che diversi studi abbiano a oggi rilevato la presenza di queste particelle nelle feci di persone e di animali domestici.

Ora, però, in un nuovo studio pilota i ricercatori guidati da Kurunthachalam Kannan della New York University School of Medicine (Stati Uniti) hanno scoperto che nelle feci dei neonati sono presenti quantità di microplastiche addirittura superiori (fino a 10 volte!) a quelle riscontrate negli adulti. Lo studio è stato pubblicato sulla rivista dell’American Chemical Society, ACS Environmental Science & Technology Letters.

Effetti sulla salute ancora poco noti

Per ora si sa ancora poco sull’entità dell’esposizione umana alle microplastiche o sui loro effetti sulla salute. Sebbene in passato si ritenesse che le microplastiche passassero innocuamente attraverso il tratto gastrointestinale per essere aliminate, studi recenti suggeriscono invece che i pezzi più piccoli possono attraversare le membrane cellulari ed entrare in circolazione. Da alcune ricerche condotte in laboratorio su cellule e su animali è anche emerso che l’esposizione alle microplastiche può causare morte cellulare, infiammazione e disturbi metabolici, come il diabete, non a caso in aumento proprio tra i bambini

Sotto esame PET e PC

I ricercatori hanno utilizzato la spettrometria di massa per determinare le concentrazioni di microplastiche di PET (polietilene tereftalato, il materiale usato per le bottiglie) e di PC (policarbonato, molto usato in ottica, edilizia, elettronica) in sei campioni di feci di neonati e in 10 campioni di feci di adulti, nonché in tre campioni di meconio (le primissime feci di un neonato).

Dai dati raccolti è emerso che tutti i campioni fecali contenevano almeno un tipo di microplastica e, sebbene i livelli medi di microplastiche di PC fossero simili tra adulti e neonati, le feci infantili contenevano in media concentrazioni di PET più di 10 volte superiori a quelle degli adulti.

I bambini – spiegano i ricercatori – potrebbero essere esposti a livelli più elevati di microplastiche attraverso l’impiego di prodotti come anelli massaggia-gengive e giocattoli. Tuttavia – concludono – per confermare i risultati ottenuti sarà necessario effettuare studi più ampi.

Da sapere! Nuovi studi dovranno essere condotti anche a lungo termine per comprendere se e in che modo le microplastiche possano avere possibili effetti avversi sulla salute.

Fonti / Bibliografia Occurrence of Polyethylene Terephthalate and Polycarbonate Microplastics in Infant and Adult Feces | Environmental Science & Technology LettersAlthough human exposure to microplastics (MPs) and the health effects thereof are a global concern, little is known about the magnitude of exposure. In this study, we quantitatively determined the ...

Le informazioni contenute in questo sito non intendono e non devono in alcun modo sostituire il rapporto diretto fra professionisti della salute e l’utente. È pertanto opportuno consultare sempre il proprio medico curante e/o specialisti.