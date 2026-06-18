Il reflusso gastroesofageo nei primi mesi di vita è infatti un fenomeno diffuso, legato principalmente alla temporanea immaturità dell’apparato digerente e a fattori posturali. Quando però i rigurgiti si fanno continui o si associano a pianti inconsolabili e irritabilità, è normale che subentrino dubbi e ansie nei genitori, che faticano a capire se si tratti di un semplice disturbo passeggero o del segnale di una patologia.

Per affrontare questo disturbo con serenità è importante capire le cause alla base della risalita del latte, imparare a distinguere un comune reflusso fisiologico (il tipico neonato “happy spitter“) dalla vera e propria Malattia da Reflusso Gastroesofageo (MRGE) e conoscere i campanelli d’allarme che richiedono il parere del medico.

Altrettanto importante è acquisire familiarità con i rimedi pratici, le posizioni migliori per allattare e le indicazioni per gestire i sintomi e ottimizzare le poppate.

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Sintomi evidenti

Nella maggior parte dei casi, il reflusso gastroesofageo nel neonato è un fenomeno fisiologico legato all’immaturità del cardias (la valvola che separa stomaco ed esofago) e tende a manifestarsi già nelle prime settimane di vita.

Il segno più comune è la rigurgitazione frequente, cioè la fuoriuscita di piccole quantità di latte subito dopo la poppata o a distanza di tempo, senza segni di sofferenza. In questa fase, se il lattante cresce regolarmente e non mostra dolore, viene definito “happy spitter” (“rigurgitatore felice”) e non serve alcuna terapia.

Il quadro cambia se subentrano segnali di discomfort. Il neonato può presentare:

episodi di vomito abbondante o a getto

o a getto irrequietezza e pianto inconsolabile durante o subito dopo la poppata

durante o subito dopo la poppata difficoltà nell’alimentazione , come rifiuto del latte, suzione interrotta o poppate molto frammentate

, come rifiuto del latte, suzione interrotta o poppate molto frammentate posture anomale, in particolare l’inarcamento della schiena e del tronco (segno di forte fastidio post-prandiale)

in particolare l’inarcamento della schiena e del tronco (segno di forte fastidio post-prandiale) sonno gravemente disturbato e agitazione continua.

Un ulteriore e fondamentale segnale d’allarme è il mancato adeguato aumento di peso o il calo ponderale, che indica un insufficiente apporto nutrizionale dovuto alle difficoltà digestive.

È proprio la persistenza e l’intensità di questi ultimi sintomi a fare la differenza. Mentre il semplice rigurgito isolato non deve preoccupare, la comparsa di dolore, disturbi del sonno o scarso accrescimento impone di consultare il pediatra. Solo lo specialista potrà distinguere il reflusso fisiologico dalla Malattia da Reflusso Gastroesofageo (MRGE) o da possibili intolleranze (come l’allergia alle proteine del latte vaccino), impostando l’approccio corretto.

Per orientarsi, ecco come si differenziano i due quadri nel comportamento quotidiano del neonato.

Segnali di reflusso fisiologico

il neonato rigurgita spesso, ma subito dopo sorride, gioca o si addormenta

mangia con appetito e non rifiuta la poppata

e non rifiuta la poppata cresce regolarmente di peso settimana dopo settimana

settimana dopo settimana dorme serenamente nelle ore destinate al riposo.

Campanelli d’allarme della MRGE

pianto disperato e inarcamento della schiena durante o subito dopo la poppata

e inarcamento della schiena durante o subito dopo la poppata rifiuto del latte o poppate interrotte continuamente dopo pochi secondi

o poppate interrotte continuamente dopo pochi secondi crescita insufficiente o arresto del peso nei controlli periodici

o arresto del peso nei controlli periodici sonno molto disturbato, con continui risvegli legati a fastidio e tosse notturna.

Rigurgito o reflusso: qual è la differenza?

Rimedi utili

Trattandosi di un fenomeno transitorio legato alla maturazione dello stomaco, le linee guida pediatriche internazionali raccomandano di partire sempre dall’ottimizzazione delle poppate attraverso piccoli accorgimenti quotidiani:

evitare di sovralimentare il neonato: è preferibile offrire poppate più frequenti ma di volume ridotto, adeguate all’età del bambino

è preferibile offrire poppate più frequenti ma di volume ridotto, adeguate all’età del bambino favorire il ruttino: fare piccole pause durante e alla fine della poppata aiuta a eliminare l’aria e a diminuire la pressione all’interno dello stomaco

fare piccole pause durante e alla fine della poppata aiuta a eliminare l’aria e a diminuire la pressione all’interno dello stomaco mantenere la posizione verticale: dopo il pasto, si può tenere il bambino in braccio in posizione verticale per circa 20–30 minuti. Meglio evitare invece di metterlo nell’ovetto o nella sdraietta subito dopo aver mangiato, poiché la posizione semiflessa aumenta la pressione sull’addome

dopo il pasto, si può tenere il bambino in braccio in posizione verticale per circa 20–30 minuti. Meglio evitare invece di metterlo nell’ovetto o nella sdraietta subito dopo aver mangiato, poiché la posizione semiflessa aumenta la pressione sull’addome ottimizzare l’allattamento: l’allattamento al seno non deve mai essere sospeso, ma eventualmente migliorato nella tecnica di attacco. Nei lattanti alimentati con formula, il pediatra potrebbe valutare l’uso di latti speciali addensati (formule AR).

Un punto importante riguarda il riposo: le raccomandazioni internazionali impongono di mantenere sempre il neonato in posizione supina (a pancia in su) durante il sonno. Questa resta la postura fondamentale per la prevenzione della SIDS (morte in culla), anche nei bambini che soffrono di reflusso.

Il ricorso a terapie farmacologiche è un’eccezione: viene riservato esclusivamente ai casi complessi di vera e propria MRGE (dolore severo, complicazioni esofagee o scarso accrescimento) e deve avvenire solo sotto stretto controllo del pediatra. Nella maggior parte dei lattanti, il disturbo si risolve spontaneamente con la crescita e la posizione eretta.

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Cause

Nei primi mesi di vita, diversi fattori anatomici e fisiologici concorrono a determinare la risalita del contenuto dello stomaco:

incompetenza del cardias (Sfintere Esofageo Inferiore): questa valvola muscolare ha il compito di aprirsi per far passare il latte e chiudersi subito dopo per sigillare lo stomaco. Nel neonato, il cardias va incontro a rilassamenti spontanei e transitori, comportandosi come una porta socchiusa che permette al contenuto gastrico, acido, di risalire facilmente nell’esofago

(Sfintere Esofageo Inferiore): questa valvola muscolare ha il compito di aprirsi per far passare il latte e chiudersi subito dopo per sigillare lo stomaco. Nel neonato, il cardias va incontro a rilassamenti spontanei e transitori, comportandosi come una porta socchiusa che permette al contenuto gastrico, acido, di risalire facilmente nell’esofago dieta esclusivamente liquida: il latte ha una consistenza fluida che si sposta con estrema facilità. La mancanza di alimenti solidi o semisolidi rende il contenuto gastrico altamente mobile

il latte ha una consistenza fluida che si sposta con estrema facilità. La mancanza di alimenti solidi o semisolidi rende il contenuto gastrico altamente mobile postura prevalentemente orizzontale : il neonato trascorre gran parte della giornata sdraiato. In questa posizione viene a mancare l’effetto benefico della forza di gravità, che fisiologicamente aiuterebbe a mantenere il cibo sul fondo dello stomaco

: il neonato trascorre gran parte della giornata sdraiato. In questa posizione viene a mancare l’effetto benefico della forza di gravità, che fisiologicamente aiuterebbe a mantenere il cibo sul fondo dello stomaco ridotta capacità gastrica: lo stomaco del neonato è piccolo, ha pareti poco elastiche e si riempie rapidamente. Se la pressione interna aumenta — anche a causa dell’aria ingerita durante una suzione troppo vorace — lo stomaco fatica a contenere il volume del latte, che trova come unica via di sfogo la risalita.

La progressiva maturazione del cardias, l’introduzione dei primi cibi solidi e il raggiungimento della posizione seduta portano, nella maggior parte dei bambini, a una risoluzione spontanea del fenomeno tra i 6 e i 12 mesi di vita.

Se invece il disturbo non migliora, o se si manifesta fin da subito in forma severa, la causa potrebbe non essere solo l’immaturità anatomica. In alcuni casi, dietro a un reflusso resistente ai cambi posturali si nasconde un’Allergia alle Proteine del Latte Vaccino (APLV). Questa condizione provoca un’infiammazione a livello intestinale che rallenta lo svuotamento dello stomaco, accentuando molto sia i rigurgiti sia lo stato di agitazione del bambino.

Foto di copertina di Sarah Chai da Pexels

In breve Distinguere tra normale reflusso fisiologico e Malattia da Reflusso Gastroesofageo non è sempre semplice: pianto inconsolabile, continui rigurgiti e rifiuto del latte sono tra i segnali da osservare.

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