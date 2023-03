SIDS, il rischio aumenta se c’è familiarità: lo studio condotto in Danimarca

La sindrome della morte improvvisa del lattante, o sudden infant death syndrome – Sids rappresenta un evento tragico e purtroppo imprevedibile che spaventa tutti i neogenitori. A oggi non si conoscono i meccanismi e le cause scatenanti, anche se sono noti alcuni fattori di rischio. Fra questi, potrebbe esserci anche la familiarità: la conferma arriva da un recente studio, che ha svelato come i bambini di fratelli colpiti da Sids abbiano più probabilità di esserne vittima a loro volta. Del resto quello fra SIDS e familiarità è un legame già dimostrato da altre ricerche.

Sids cos’è

La sindrome della morte improvvisa del lattante, nota anche morte in culla, è un evento tragico che determina il decesso improvviso e inaspettato di un neonato quasi sempre durante il sonno notturno o i pisolini diurni. Si arriva alla diagnosi di Sids dopo aver escluso tutte le altre cause note di morte del bebè, come malformazioni ed eventi dolosi, attraverso indagini ed esami approfonditi. Questa sindrome può colpire i bambini di età compresa fra un mese e un anno, anche se il picco cade fra i due e i quattro mesi di età.

Sids sintomi

Purtroppo la Sids è un evento improvviso e imprevedibile, che non dà segnali né sintomi. I neonati colpiti non hanno crisi di pianto e non mostrano comportamenti insoliti o problematiche che possano mettere in allarme i genitori. A oggi non si conoscono le cause della sindrome, mentre sono noti diversi fattori di rischio, molti dei quali possono essere prevenuti adottando alcune specifiche regole anti-Sids.

In particolare, sembra che ci sia una correlazione fra SIDS e familiarità, come confermato anche da un recente studio danese, condotto da un’équipe della Copenhagen University, pubblicato su Jama network. Gli autori hanno esaminato i registri nazionali danesi, per recuperare i dati di tutti i bambini nati fra l’1 gennaio 1978 e il 31 dicembre 2016. Hanno così scoperto che, nel lasso di tempo considerato, 1.540 neonati sotto l’anno di età sono morti di Sids e che il rischio di questo evento era più elevato nei fratelli delle vittime. Nel dettaglio, hanno calcolato che nei fratelli dei bambini colpiti da Sids l’aumento di andare incontro a questo evento tragico sarebbe di quattro volte superiore rispetto alla popolazione generale, forse per la presenza di fattori genetici e/o ambientali comuni.

Gli autori hanno concluso che quando si valuta il rischio di Sids si dovrebbe considerare anche la storia famigliare e che sarebbe opportuno fare una valutazione genetica multidisciplinare delle famiglie.

Morte in culla a 2 anni

La Sids si manifesta quasi sempre entro l’anno di vita, ma il ministero della Salute ricorda che il ruolo dei genitori per la costruzione del capitale di salute dei bambini è fondamentale per tutti i primi 1.000 giorni di vita, compresi tra il concepimento e i primi due anni di vita del bambino.

Sids a chi è successo

Stando alle stime, in Italia si verificano 250 casi di Sids all’anno. Questo evento tragico può colpire qualunque famiglia e sono molte le testimonianze Sids disponibili. Sembrava che anche la figlia della showgirl Claudia Galanti fosse deceduta per questa sindrome, ma dopo alcuni accertamenti è emerso che probabilmente alla base di tutto c’era un’infezione batterica.

In sintesi

Le informazioni contenute in questo sito non intendono e non devono in alcun modo sostituire il rapporto diretto fra professionisti della salute e l’utente. È pertanto opportuno consultare sempre il proprio medico curante e/o specialisti.