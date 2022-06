Prima pappa: come abituare il neonato a stare nel seggiolone?

Ci sono genitori che vorrebbero rimandare il momento dello svezzamento il più a lungo possibile e altri che non vedono l’ora di iniziarlo. Le tempistiche possono variare leggermente da caso a caso, ma presto o tardi l’appuntamento con le prime pappe arriva per tutti. Le difficoltà non stanno solo nel capire cosa cucinare, ma spesso anche nel far stare seduto il neonato nel seggiolone senza che si dimeni e si agiti troppo. Ecco qualche consiglio utile per gestire questa fase.

Come abituare i bambini a stare nel seggiolone?

È indubbio che il seggiolone costituisca un ottimo alleato per i genitori alle prese con lo svezzamento. Infatti, è pratico e comodo: consente di muoversi in tranquillità in cucina, mentre il bambino è al sicuro con le cinture allacciate, di sedersi accanto a lui quando mangia e di appoggiare tutto l’occorrente a portata di mano.

Il problema è che non tutti i bimbi accettano di buon grado di passare dalle braccia dei genitori alla seduta, per quanto confortevole, del seggiolone. Molti si agitano, si dimenano, piangono.

Come aiutarli? Innanzitutto, mantenendo la calma: se ci si agita o si perde la pazienza non si farà altro che peggiorare la situazione. Fare, dunque, dei respiri profondi e non smettere di riprovarci, ma all’inizio non esagerare: meglio cominciare con pochi minuti al giorno, mettendolo solo per il tempo della pappa e poi aumentare progressivamente. Come ricordato anche dalla Ausl della Romagna, un contesto sereno è fondamentale per aiutare i bambini anche in questo senso.

Come affrontare le prime pappe del neonato?

È molto utile anche sussurrare parole incoraggianti, tranquille e dolci al pargolo, spiegandogli ciò che si sta facendo. Parlargli, infatti, è molto importante: aiuta a mantenere il contatto con lui, a far capire che non si ha alcuna intenzione di lasciarlo solo, che sta accadendo qualcosa di “normale” e routinario, di cui non bisogna avere paura.

Sì, poi a essere presenti al 100% e a evitare distrazioni: per esempio, non guardare la tv o il cellulare () mentre si è accanto a lui. Cercare di coinvolgere anche i papà in questo momento.

Un’altra strategia molto utile consiste nel lasciarlo libero di sperimentare, anche se questo significa che si sporcherà e sporcherà per terra. È una fase di crescita molto importante.

In sintesi Quando un neonato sta seduto nel seggiolone? Ogni bambino ha i suoi tempi e impara a stare seduto in epoche diverse. In linea di massima, i neonati possono essere messi nel seggiolone a partire dai 4-5 mesi.

Come abituare il neonato al seggiolone? Se il piccolo non ama stare nel seggiolone, non forzarlo fin da subito: abituarlo pian piano, aumentando progressivamente i tempi.

