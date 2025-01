Burger di ceci

CONSIGLI

Per invogliare e divertire i bimbi più grandicelli, i burger possono essere decorati con buffe faccine: per i capelli si può usare qualche foglia di insalate, delle mozzarelline simuleranno gli occhietti e con un tocco di ketchup si può creare la bocca. In accompagnamento si può servire una ciotolina di maionese.