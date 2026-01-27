Finta carbonara baby

Redazione A cura di “La Redazione” Pubblicato il 27/01/2026 Aggiornato il 27/01/2026

Età: da 10 mesi
Difficoltà: bassa

finta carbonara baby

Ingredienti

  • 30 g di pastina tipo fili d’angelo
  • 200 g di brodo vegetale
  • un uovo
  • un cucchiaino d’olio extravergine d’oliva
  • un cucchiaino di formaggio stagionato tipo parmigiano

Preparazione

  1. In una pentola prepara il brodo vegetale
  2. Versaci la pastina, cuocendola per il tempo di cottura indicato sulla confezione
  3. Nel frattempo in un’altra pentola fai bollire l’acqua e poi versaci un uovo finchè diventerà sodo (meno di 10 minuti)
  4. Quando è pronta, metti la pastina in un piattino togliendola con una schiumarola in modo che mantenga un po’ di acqua
  5. Sguscia l’uovo sodo ed estrai il rosso, riducendolo a briciole
  6. Metti l’uovo sbriciolato sulla pastina 
  7. Condisci con l’olio e un ricciolo di formaggio parmigiano 
 
 
 

CONSIGLI

Per rendere ancora più completo il piatto, si può aggiungere una verdura come ad esempio una zucchina sbollentata, o anche il prosciutto cotto a pezzetti piccoli.

 

Zuppa di pane al basilico Zuppa di pane al basilico

Passato di borlotti Passato di borlotti

purea ceci e verdure Purea di ceci con verdure

Crema di zucchine ai semi

Utilizza i nostri calcolatori e servizi

Controlla le curve di crescita per il tuo bambino

Ricette per lo svezzamento

Vaccini per bambini

Elenco frasi auguri nascita

Elenco frasi auguri battesimo

Le domande della settimana

Le mestruazioni non arrivano, ma il test di gravidanza è negativo: perché?

26/01/2026 Gli Specialisti Rispondono di Dottor Claudio Ivan Brambilla

Le ragioni per le quali ci si può trovare in presenza di amenorrea sono numerose: solo un controllo ginecologico permette di capire perché le mestruazioni non arrivano, una volta esclusa la gravidanza.   »

Immune alla toxoplasmosi: si deve comunque ripetere l’esame tutti i mesi?

26/01/2026 Gli Specialisti Rispondono di Dottoressa Elisa Valmori

Una volta appurato che le IgG, cioè gli anticorpi "memoria", sono maggiori di 2 non c'è alcun bisogno di ripetere il toxo-test ogni mese perché il risultato indica un'immunità permanente nei confronti dell'infezione.   »

Misura dell’embrione in sesta settimana: va bene?

20/01/2026 Gli Specialisti Rispondono di Dottor Claudio Ivan Brambilla

Il ginecologo ha l'obbligo di comunicare alla donna che aspetta un bambino l'eventuale presenza di un'anomalia: se dice che va tutto bene significa che è così.   »

Ragazzina con tosse secca e stizzosa che non passa

15/01/2026 Gli Specialisti Rispondono di Professor Giorgio Longo

Se le terapie effettuate contro la tosse non portano risultati e se gli accertamenti effettuati per capire le cause della tosse non hanno fatto emergere nulla, occorre pensare che il sintomo abbia un'origine psicosomatica, eventualità non certo rara in adolescenza.   »

Mamma e papà con influenza forte: è giusto affidare il neonato alla nonna?

05/01/2026 Gli Specialisti Rispondono di Dottoressa Angela Raimo

La scelta di allontanare un figlio appena nato quando si è colpiti da una malattia altamente contagiosa è saggia e si può escludere che induca il bambino a non volere più la mamma una volta guarita.   »

Fai la tua domanda agli specialisti
 