Finta frittata di zucchine e piselli

Ingredienti

150 g di farina di ceci, 2 zucchine, 100 g di pisellini, un cucchiaio d’olio extravergine d’oliva, qualche fogliolina di menta, qualche fettina di cipollotto

Preparazione

In una ciotola mescola la farina di ceci con 350 ml di acqua e lascia riposare per un quarto d’ora. Nel frattempo, taglia le zucchine a rondelle sottili. Soffriggi il cipollotto nell’olio in una pentola antiaderente capiente, aggiungi le zucchine e i pisellini e falli cuocere per una decina di minuti, bagnando eventualmente con qualche cucchiaio di acqua tiepida. Unisci poi la miscela di acqua e farina in padella e cuoci bene finché si rassoda. Dividi in tre e servine una parte al bimbo.