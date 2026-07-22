Fregola con merluzzo e pesto di basilico

Angela Bruno A cura di Angela Bruno Pubblicato il 22/07/2026 Aggiornato il 22/07/2026

Età: da 10 mesi
Difficoltà: media

Fregola con merluzzo e pesto di basilico

Ingredienti

  • 80 g di merluzzo Norvegese
  • 60 g di pasta tipo fregola sarda
  • mezzo sedano bianco
  • un mazzetto di basilico
  • un cucchiaio di formaggio grattugiato tipo grana
  • un cucchiaio di olio extravergine d’oliva

Preparazione

  1. Lava il sedano e taglialo a rondelle sottili
  2. Fallo cuocere in un cucchiaino di olio per qualche minuto, quindi unisci il merluzzo norvegese e continua a fuoco moderato finché il merluzzo non è ben cotto
  3. Taglia a piccoli pezzi e tieni al caldo
  4. Prepara un pesto di basilico, frullando le foglie con il restante olio e il formaggio tipo grana
  5. Nel frattempo, lessa la pasta per il tempo indicato sulla confezione, scola e unisci al merluzzo
  6. Condisci con il pesto di basilico e servi
 
 
 

CONSIGLI

Invece di bollire la fregola in acqua salata, puoi risottarla direttamente nella padella con il sedano e il merluzzo, aggiungendo poco alla volta il brodo. Renderà il piatto più cremoso. 

 

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