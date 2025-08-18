Frittata di zucchine e piselli senza uova

Argomenti trattati
Ingredienti
- 150 g di farina di ceci
- 2 zucchine
- 100 g di pisellini
- 1 cucchiaio d’olio extravergine d’oliva
- Qualche fettina di cipollotto
Preparazione
- Per preparare questa finta frittata mescola in una ciotola la farina di ceci con 350 ml di acqua e lascia riposare per un quarto d’ora.
- Nel frattempo, taglia le zucchine a rondelle sottili.
- Soffriggi il cipollotto nell’olio in una pentola antiaderente capiente, aggiungi le zucchine e i pisellini e falli cuocere per una decina di minuti, bagnando eventualmente con qualche cucchiaio di acqua tiepida.
- Unisci poi la miscela di acqua e farina in padella e cuoci bene finché si rassoda.
- Dividi in tre e servine una parte al bimbo.