Frittata di zucchine e piselli senza uova

Redazione A cura di “La Redazione” Pubblicato il 18/08/2025 Aggiornato il 18/08/2025

Età: da 10 mesi
Difficoltà: Media

Ingredienti

  • 150 g di farina di ceci
  • 2 zucchine
  • 100 g di pisellini
  • 1 cucchiaio d’olio extravergine d’oliva
  • Qualche fettina di cipollotto

Preparazione

  1. Per preparare questa finta frittata mescola in una ciotola la farina di ceci con 350 ml di acqua e lascia riposare per un quarto d’ora.
  2. Nel frattempo, taglia le zucchine a rondelle sottili.
  3. Soffriggi il cipollotto nell’olio in una pentola antiaderente capiente, aggiungi le zucchine e i pisellini e falli cuocere per una decina di minuti, bagnando eventualmente con qualche cucchiaio di acqua tiepida.
  4. Unisci poi la miscela di acqua e farina in padella e cuoci bene finché si rassoda.
  5. Dividi in tre e servine una parte al bimbo.

 

 
 
 

CONSIGLI

Per donare un sapore più fresco e diverso dal solito alla finta frittata di zucchine e piselli e se il tuo bambino la gradisce, puoi aggiungere alla ricetta qualche foglia di menta. Puoi utilizzare le foglioline di menta anche per aggiungere al piatto un piccolo decoro. 

