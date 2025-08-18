Frittata di zucchine e piselli senza uova

Età: da 10 mesi

Difficoltà: Media

Per donare un sapore più fresco e diverso dal solito alla finta frittata di zucchine e piselli e se il tuo bambino la gradisce, puoi aggiungere alla ricetta qualche foglia di menta. Puoi utilizzare le foglioline di menta anche per aggiungere al piatto un piccolo decoro.

