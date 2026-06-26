Frullato di melone

Età: da 10 mesi. Difficoltà: bassa

Per una merenda freschissima, puoi dare un tocco di sapore usando alcune foglioline di menta, precedentemente lavate e infuse nel latte per qualche minuto e rimosse prima di frullare. Il melone può essere sostituito dall’anguria (priva di semi) o dalla pesca, in base ai gusti del bambino.

Gli Specialisti Rispondono

Avviare una gravidanza a 48 anni non è impossibile, ma altamente improbabile. »

Gli Specialisti Rispondono

Cantare in gravidanza si può, non espone ad alcun rischio. Essere incinte non vuol dire essere malate. »

Gli Specialisti Rispondono

Se è vero che la nausea è un sintomo che esprime il buon andamento della gravidanza, lo è altrettanto che sentirsi meglio non significa automaticamente che si è in presenza di una minaccia di aborto. »

Gli Specialisti Rispondono

Una leggera perdita "colorata" non deve destare preoccupazione: può verificarsi senza necessariamente rappresentare un segnale d'allarme. »

Gli Specialisti Rispondono

Le punture di tafano si infettano facilmente, quindi è prudente fare vedere al medico la zona colpita perché potrebbe essere necessario assumere un antibiotico. »