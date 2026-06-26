Frullato di melone

Angela Bruno A cura di Angela Bruno Pubblicato il 26/06/2026 Aggiornato il 26/06/2026

Età: da 10 mesi. Difficoltà: bassa

Frullato di melone

Ingredienti

  • 3 fette di melone
  • 100 ml di latte di mandorla o di proseguimento
  • essenza di vaniglia

Preparazione

  1. Dalle fette di melone elimina la buccia, i semi e le parti ammaccate
  2. Taglia a pezzi la polpa e mettila nel bicchiere di un mixer
  3. Frulla per un minuto, quindi aggiungi il latte scelto e l’essenza di vaniglia e continua fino a ottenere un composto ben omogeneo
  4. Versa in un bicchiere alto e servi al bimbo
 
 
 

CONSIGLI

Per una merenda freschissima, puoi dare un tocco di sapore usando alcune foglioline di menta, precedentemente lavate e infuse nel latte per qualche minuto e rimosse prima di frullare. Il melone può essere sostituito dall’anguria (priva di semi) o dalla pesca, in base ai gusti del bambino.

 

 

 

 

 

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