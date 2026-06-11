Gelato alla frutta mista

Redazione A cura di “La Redazione” Pubblicato il 11/06/2026 Aggiornato il 11/06/2026

Età: da 10 mesi
Difficoltà: media

Gelato alla frutta mista

Ingredienti

 

  • mezza banana
  • un’albicocca
  • 30 g di latte vegetale a propria scelta
  • un biscotto per lo svezzamento.

Preparazione

 

  1. Sbuccia e taglia a piccoli pezzi la mezza banana e l’albicocca, privata del nocciolo interno.
  2. Metti la frutta ben distesa in un vassoio e congela in freezer per almeno 12 ore.
  3. Estrai dal congelatore la frutta e lascia a temperatura ambiente per 5 minuti.
  4. Metti quindi nel bicchiere del frullatore la frutta con il latte vegetale e aziona fino a formare una crema densa e omogenea.
  5. Metti in un piattino, disponici il biscotto da svezzamento e servi al bimbo.
 
 
 

CONSIGLI

L’albicocca potrebbe essere sostituita da una prugna matura (meglio se sbucciata), a seconda dei gusti del bambino.

 

 

 

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