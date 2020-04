Muffin ai fiocchi d’avena

Ingredienti

300 g di farina d’avena macinata, 100 g di farina di riso, un cucchiaio di fiocchi d’avena, 200 ml di latte di riso biologico, 100 g di zucchero di canna integrale, 100 g di olio di girasole, 2 uova, il succo di mezzo limone, una bustina di lievito, cannella da grattugiare

Preparazione

In una ciotola capiente sbatti bene le uova, aggiungi prima lo zucchero, poi l’olio, il latte di riso e il succo di limone. Grattugia la cannella e mescola bene il tutto. In un’altra ciotola mescola la farina d’avena con la farina di riso, aggiungi le due farine alla miscela liquida, mescolando. Unisci il lievito, amalgama bene e fai riposare in frigorifero per 30 minuti. Fodera gli stampi da muffin con la carta da forno e accendi il forno a 180° C. Riempi ogni stampo per due terzi, cospargi la superficie con i fiocchi d’avena e inforna per 20-30 minuti. Fai raffreddare prima di servire.