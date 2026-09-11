Pasticcio morbido di broccoli, tapioca e tuorlo d’uovo al forno

Redazione A cura di “La Redazione” Pubblicato il 11/09/2026 Aggiornato il 11/09/2026

Età: da 10 mesi
Difficoltà: media

Pasticcio morbido di broccoli, tapioca e tuorlo d’uovo al forno

Ingredienti

  • 50 g di cimette di broccoli
  • un tuorlo d’uovo
  • 50 ml di latte di proseguimento
  • 30 g di crema di mais e tapioca
  • un cucchiaino di olio extravergine d’oliva
  • un cucchiaino di formaggio grattugiato tipo grana.

Preparazione

  1. Pulisci bene le cimette di broccoli e cuocile al vapore per 10 minuti.
  2. Schiacciale quindi con un forchetta in modo da formare una crema.
  3. Fai scaldare il latte e amalgamaci la crema di riso, il tuorlo d’uovo, la crema di broccoli, l’olio e il formaggio.
  4. Se serve, aggiungi un po’ d’acqua: il tutto deve avere una consistenza abbastanza densa ma omogenea.
  5. Versa il composto in una piccola pirofila e cuoci in forno a 180° C per circa 20 minuti.
  6. Fai intiepidire e servi.
 
 
 

CONSIGLI

Puoi sostituire i broccoli con zucca, carote, zucchine o spinaci, mantenendo lo stesso procedimento di cottura al vapore e schiacciatura. Per un piatto ancora più completo: dai 10-12 mesi puoi aggiungere all’impasto prima di infornare 2 cucchiai di ricotta fresca, robiola o caprino, oppure 30 g di macinato magro di carne (es. tacchino o pollo) già cotto al vapore. In questo modo trasformerai la ricetta in un ricco piatto unico.

 

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