Polpette di patate e carote al forno

Età: da 10 mesi. Difficoltà: media. Lista della spesa: carne di vitello macinata, carote, patate, formaggio grana, prezzemolo, brodo vegetale.

Sbuccia la patata, lessala 30 minuti in acqua bollente non salata finché è morbida e passala con lo schiacciapatate. Lava, gratta e taglia a dadini la carota. In una terrina amalgama la carne, un cucchiaio di patata passata, la carota a dadini, il prezzemolo tritato e il formaggio grattugiato. Forma con le mani delle polpette schiacciate e adagiale su una teglia. Irrora con il brodo vegetale, copri con un foglio di alluminio e cuoci nel forno caldo a 180° C per 20 minuti. Togli l’alluminio per far evaporare il brodo e cuoci ancora per 5-10 minuti. Servi una o due polpette al piccolo.

