Polpette soffici di sogliola e patate

Angela Bruno A cura di Angela Bruno Pubblicato il 19/08/2026 Aggiornato il 19/08/2026

Età: da 10 mesi
Difficoltà: Media

Polpette soffici di sogliola

Ingredienti

  • 200 g di filetti di sogliola
  • una patata
  • una carota
  • una zucchina
  • un uovo
  • un rametto di prezzemolo
  • un cucchiaio di olio extravergine d’oliva
  • un cucchiaio di pangrattato, un pizzico di sale (dopo l’anno di età)

Preparazione

  1. Lessa la patata in abbondante acqua per una ventina di minuti, finché risulta morbida
  2. Pelala e schiacciala con uno schiacciapatate
  3. Lava la carota e la zucchina, spuntale, pelale e grattugiale
  4. Ora falle cuocere in una pentola antiaderente, aggiungendo via via un po d’acqua calda, per un quarto d’ora
  5. Strizzale bene
  6. Pulisci bene i filetti di sogliola, falli a pezzi, mettili in un frullatore e tritali
  7. In una ciotola unisci le verdure, la patata, il pangrattato, l’uovo e il pesce e amalgama il tutto, aggiungendo acqua se il composto risulta troppo denso e pangrattato se troppo liquido
  8. Unisci il sale e il prezzemolo tritato
  9. Forma con le mani delle polpette e mettile sopra una teglia da forno ricoperta da pangrattato. Ungi con l’olio e cuoci in forno già caldo a 180° C per 20 minuti, girandole a metà cottura.

 

 
 
 

CONSIGLI

Se si preferisce si possono cuocere le polpette anche nella friggitrice ad aria. Per una versione più light, si possono fare anche le polpette di sogliola e patate senza uova.

 

Polpette di patate e carote al forno

Polpette di lenticchie Polpette di lenticchie

Burger di ceci

Platessa al pomodoro

Utilizza i nostri calcolatori e servizi

Controlla le curve di crescita per il tuo bambino

Ricette per lo svezzamento

Vaccini per bambini

Elenco frasi auguri nascita

Elenco frasi auguri battesimo

Le domande della settimana

Risvegli frequenti in una bimba di nove mesi: che fare?

Gli Specialisti Rispondono di Giulia Zannoni consulente del sonno

Se il sonno notturno è caratterizzato da numerosi risvegli, a volte può aiutare a risolvere la situazione ridurre la durata dei sonnellini diurni.  »

Bimbo di 9 mesi che non sempre si gira quando viene chiamato e non gattona: come stimolarlo?

Gli Specialisti Rispondono di Dottor Giorgio Rossi

Non tutti i bambini gattonano, ce ne sono alcuni che muovono direttamente i primi passi. E se sono concentrati su qualcosa è ovvio che non reagiscano quando vengono chiamati per nome. Nulla di questo preoccupa.   »

Pipì a letto di notte a 4 anni: che fare?

Gli Specialisti Rispondono di Dottor Leo Venturelli

Può capitare che nel periodo di vacanza ci siano regressioni rispetto al controllo notturno della vescica, ma in genere tutto si risolve con il ritorno alla normale routine quotidiana.   »

Massaggiatore elettrico vibrante: si può usare in gravidanza?

Gli Specialisti Rispondono di Dottor Claudio Ivan Brambilla

Il massaggiatore elettrico è controindicato in gravidanza, perché può causare problemi anche importanti. Tuttavia, un uso occasionale per brevissimo tempo non dovrebbe provocare conseguenze.   »

Si può andare in montagna col pancione?

Gli Specialisti Rispondono di Dottor Claudio Ivan Brambilla

Durante la gravidanza, l'altitudine ideale per chi sceglie una vacanza in montagna è intorno ai 1000 metri e non superiore ai 1500.   »

Problemi con un piercing: ci sono rischi per la gravidanza?

Gli Specialisti Rispondono di Professore Piergiacomo Calzavara Pinton

Nel caso in cui per risolvere un problema dovuto al piercing sia sufficiente medicare il lobo dell'orecchio e, quindi, ricorrere solo a cure locali, non ci sono problemi per la gravidanza.   »

Possono arrivare le mestruazioni a tre mesi dal parto mentre si allatta?

Gli Specialisti Rispondono di Dottoressa Elsa Viora

Durante l'allattamento, anche esclusivo, possono sia ritornare le mestruazioni sia verificarsi episodi di spotting (lievi sanguinamenti occasionali).  »

Fai la tua domanda agli specialisti
 