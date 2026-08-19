Ingredienti
- 200 g di filetti di sogliola
- una patata
- una carota
- una zucchina
- un uovo
- un rametto di prezzemolo
- un cucchiaio di olio extravergine d’oliva
- un cucchiaio di pangrattato, un pizzico di sale (dopo l’anno di età)
Preparazione
- Lessa la patata in abbondante acqua per una ventina di minuti, finché risulta morbida
- Pelala e schiacciala con uno schiacciapatate
- Lava la carota e la zucchina, spuntale, pelale e grattugiale
- Ora falle cuocere in una pentola antiaderente, aggiungendo via via un po d’acqua calda, per un quarto d’ora
- Strizzale bene
- Pulisci bene i filetti di sogliola, falli a pezzi, mettili in un frullatore e tritali
- In una ciotola unisci le verdure, la patata, il pangrattato, l’uovo e il pesce e amalgama il tutto, aggiungendo acqua se il composto risulta troppo denso e pangrattato se troppo liquido
- Unisci il sale e il prezzemolo tritato
- Forma con le mani delle polpette e mettile sopra una teglia da forno ricoperta da pangrattato. Ungi con l’olio e cuoci in forno già caldo a 180° C per 20 minuti, girandole a metà cottura.