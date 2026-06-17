Pomodoro ripieno

Redazione A cura di “La Redazione” Pubblicato il 17/06/2026 Aggiornato il 17/06/2026

Età: da 10 mesi; Difficoltà: bassa

Pomodoro ripieno

Ingredienti

  • un pomodoro da insalata
  • 40 g di carne trita
  • un cucchiaio di pangrattato
  • un cucchiaino di olio extravergine d’oliva
  • un cucchiaino di formaggio grattugiato tipo grana
  • un rametto di prezzemolo

Preparazione

  1. Lava bene il pomodoro, asciugalo e togli la parte alta (tenendola da parte)
  2. Elimina con un cucchiaio la polpa interna del pomodoro e mettila nel bicchiere del frullatore insieme alla carne trita, alle foglioline di prezzemolo ben lavate, al pangrattato, al formaggio grana e all’olio
  3. Frulla il tutto e poi versa la crema ottenuta nelle due parti del pomodoro
  4. Copri con la parte alta del pomodoro
  5. Cuoci al vapore per circa 30 minuti e servi al bimbo tiepido
 
 
 

CONSIGLI

Se avanzi del ripieno di carne e pomodoro, non buttarlo! Crea delle piccole polpettine e cuocile al vapore insieme al pomodoro. Le polpettine avanzate si conservano in frigorifero per un massimo di 1-2 giorni, oppure si possono congelare appena raffreddate. 

 

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