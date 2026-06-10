Prima insalata di riso

Redazione A cura di “La Redazione” Pubblicato il 10/06/2026 Aggiornato il 10/06/2026

Età: da 10 mesi
Difficoltà: media

Prima insalata di riso

Ingredienti

  • 50 g di riso
  • 50 g di piselli sgranati
  • una carota
  • 60 g di pomodorini
  • un cucchiaino di olio extravergine d’oliva
  • una foglia di basilico

Preparazione

  1. Lessa il riso al dente.
  2. Scola e passa sotto l’acqua corrente per farlo raffreddare.
  3. Nel frattempo prepara i piselli, cuocendoli se freschi per una decina di minuti, e la carota,  lavata, pelata e cotta per una ventina di minuti.
  4. Lava i pomodorini e tagliali a pezzettini, facendoli insaporire con l’olio e la foglia di basilico lavata e spezzettata.
  5. In un piatto capiente unisci il riso, i piselli, la carota a pezzi e i pomodori con il loro sugo, mescola bene e servi al bimbo
 
 
 

CONSIGLI

Per trasformare la ricetta in un piatto unico bilanciato, puoi aggiungere un uovo sodo sminuzzato finemente o in alternativa,  un cucchiaino di Parmigiano Reggiano grattugiato.

 

Insalata di nasello Insalata di nasello

Palline di riso e verdure

Il primo spezzatino Il primo spezzatino

Insalata di pollo Insalata di pollo

Utilizza i nostri calcolatori e servizi

Controlla le curve di crescita per il tuo bambino

Ricette per lo svezzamento

Vaccini per bambini

Elenco frasi auguri nascita

Elenco frasi auguri battesimo

Le domande della settimana

Bimba di 3 anni e mezzo che ha paura di fare la cacca nel vasino o nel water

Gli Specialisti Rispondono di Dottoressa Roberta Levi

Ci sono alcuni consigli da seguire per aiutare un bambino a rinunciare al pannolino. Tra questi, il più importante è forse quello di favorire la formazione di feci morbide e, quindi, facili da espellere.   »

Piccolissima con reflusso che non passa nonostante il farmaco

Gli Specialisti Rispondono di Dottor Stefano Geraci

Oltre a somministrare un farmaco contro la malattia da reflusso (che deve necessariamente essere prescritto dal pediatra), per limitare il fenomeno è opportuno seguire alcuni accorgimenti, tra cui cercare di rallentare il tempo della poppata.   »

Piccola area di mancato accollamento che non si risolve: perché?

Gli Specialisti Rispondono di Dottoressa Elisa Valmori

A volte è necessario che trascorra più tempo affinché ogni più piccola anomalia si risolva. Quello che conta è comunque che il feto sia vitale e cresca a un ritmo regolare.   »

Ectropion in gravidanza: c’è da preoccuparsi se sanguina?

Gli Specialisti Rispondono di Dottoressa Sara De Carolis

Non c'è alcun rischio né per la futura mamma né per il feto se la "piaghetta" (ectropion) sanguina, eventualità frequente proprio durante la gravidanza.   »

Si può cominciare lo svezzamento a quattro mesi?

Gli Specialisti Rispondono di Dottor Stefano Geraci

Le linee guida indicano, come epoca corretta per l'inizio dello svezzamento, i sei mesi. Di conseguenza è meglio non anticipare troppo questa data.   »

Macchie tra i dentini in un bimbo di 15 mesi: che fare?

Gli Specialisti Rispondono di Dottor Leo Venturelli

In caso di discromie dello smalto si può attendere per vedere come evolve la situazione: se peggiora è consigliabile una visita ortodontica.   »

Fai la tua domanda agli specialisti
 