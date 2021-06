Purè di piselli al formaggio

Ingredienti

100 g di piselli sgranati (freschi o surgelati), 40 g di formaggio morbido, 2 foglioline di menta, un cucchiaio di olio extravergine d’oliva.

Preparazione

Cuoci al vapore i piselli per 15 minuti circa, finché risultano morbidi, e passali con il passaverdure o il robot specifico per l’infanzia, che non ingloba l’aria. Taglia a julienne una parte del formaggio e sminuzza il resto con il robot. Con un coltello o la mezzaluna trita bene le foglioline di menta. Amalgama in una ciotola la crema di piselli con l’olio, la menta e il formaggio sminuzzato; guarnisci con il formaggio a julienne e servi al bimbo. Il purè può essere consumato anche tiepido.