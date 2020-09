Purea di ceci con verdure

Ingredienti

50 g di ceci secchi, una carota, una zucchina, un rametto di rosmarino, un cucchiaino di formaggio grana grattugiato, un cucchiaino di olio extravergine d’oliva.

Preparazione

Lascia in ammollo i ceci per una notte. In una pentola metti i legumi e il rosmarino. Copri con acqua e cuoci per un’ora. Elimina il rosmarino e passa i ceci con il passaverdure. Lava e spunta la carota e la zucchina, pela la carota e taglia le verdure a dadini. Cuoci al vapore per 15 minuti. In una ciotolina versa la purea di ceci, i pezzettini di verdure, l’olio e il formaggio grattugiato e mescola. Se il bimbo è più grandicello, si può servire la purea di ceci separata dalle verdure.

