Ragù vegetale di lenticchie

Redazione A cura di “La Redazione” Pubblicato il 16/10/2025 Aggiornato il 16/10/2025

Età: da 10 mesi
Difficoltà: Media

Ingredienti

  • 300 g di lenticchie
  • 1 litro di passata di pomodoro fresca
  • 1 gambo di sedano
  • 1 carota
  • mezza cipolla
  • 2 cucchiai di olio extravergine d’oliva
  • 2 cucchiai di formaggio grattugiato tipo grana
  • 1 pizzico di sale (dopo l’anno di età)

Preparazione

  1. Lava bene le verdure, pela la carota e riduci tutto a pezzettini
  2. Fai scaldare l’olio in un tegame antiaderente e soffriggi le verdure per qualche minuto
  3. Aggiungi le lenticchie sciacquate e scolate e fai insaporire per 2-3 minuti
  4. Versa la passata di pomodoro, copri con un coperchio e lascia cuocere a fuoco basso per un’ora circa
  5. Via via aggiungi un po’ di acqua calda, perché le lenticchie tendono ad assorbire tanta acqua
  6. A cottura ultimata, aggiungi un po’ di sale, se il tuo bimbo ha già l’età per assumerlo, e usa il ragù come condimento per la pasta. 

 

 
 
 

CONSIGLI

Oltre che per condire i primi piatti, puoi utilizzare il ragù vegetale di lenticchie anche in altre ricette, ad esempio, abbinandolo a un bel piatto di polenta. 

 

 

Minestra di lenticchie rosse

Polpette di lenticchie Polpette di lenticchie

Mousse di pollo con verdure Mousse di pollo con verdure

Palline di riso e verdure

