torta nasello e patate

CONSIGLI

Per una cottura più croccante si consiglia di usare la versione grill del forno. Per i bambini più grandi si può anche fare una versione in padella. Per rendere più accattivante la ricetta agli occhi dei bimbi provare a realizzare delle mini torte come in foto!Usate un padellino come quello per pancake per realizzare tante piccole torte che saranno anche più facili da mangiare per i vostri piccoli. Se ci aggiungete anche del bulgur o del cous cous cotto, allora avrete un pasto completo.