Zucchine ripiene al forno con ricotta e crescenza

Pubblicato il 04/09/2025

Età:da 10 mesi
Difficoltà: Media

Zucchine ripiene ricotta e crescenza

Ingredienti

  • 100 g di zucchine
  • 100 g di crescenza
  • 50 g di ricotta
  • 2 cucchiai di pangrattato
  • 2 cucchiaini di formaggio grattugiato tipo grana
  • 1 cucchiaio di olio extravergine d’oliva

Preparazione

  1. Lava e spunta le zucchine, tagliale a metà per il lungo e falle bollire in una pentola con un po’ d’acqua per 15 minuti
  2. Togli un po’ di polpa centrale dalle zucchine cercando di non rovinare i bordi
  3. Metti la polpa in un frullatore insieme alla crescenza, alla ricotta e a un cucchiaino di formaggio tipo grana
  4. Frulla fino a ottenere un composto omogeneo
  5. Mescola la crema ottenuta con il pangrattato e riempi le barchette di zucchine con questo composto, cospargi con l’altro cucchiaino di formaggio e distribuisci l’olio
  6. Adagia le zucchine ripiene su una teglia ricoperta con carta da forno e falle gratinare in forno a 180° C per 15 minuti circa
  7. Servi al bambino le zucchine ripiene tiepide.
 
 
 

CONSIGLI

Le zucchine ripiene possono essere farcite con quello che si desidera, in base ai gusti del bambino. Ad esempio, si possono provare con un ripieno di carne, oppure con le verdure preferite. 

 

 

