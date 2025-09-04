Zucchine ripiene al forno con ricotta e crescenza

Ingredienti
- 100 g di zucchine
- 100 g di crescenza
- 50 g di ricotta
- 2 cucchiai di pangrattato
- 2 cucchiaini di formaggio grattugiato tipo grana
- 1 cucchiaio di olio extravergine d’oliva
Preparazione
- Lava e spunta le zucchine, tagliale a metà per il lungo e falle bollire in una pentola con un po’ d’acqua per 15 minuti
- Togli un po’ di polpa centrale dalle zucchine cercando di non rovinare i bordi
- Metti la polpa in un frullatore insieme alla crescenza, alla ricotta e a un cucchiaino di formaggio tipo grana
- Frulla fino a ottenere un composto omogeneo
- Mescola la crema ottenuta con il pangrattato e riempi le barchette di zucchine con questo composto, cospargi con l’altro cucchiaino di formaggio e distribuisci l’olio
- Adagia le zucchine ripiene su una teglia ricoperta con carta da forno e falle gratinare in forno a 180° C per 15 minuti circa
- Servi al bambino le zucchine ripiene tiepide.