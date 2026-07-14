Zuppa di farro con legumi

Ingredienti
- 15 g di farro
- 20 g di lenticchie
- una patata
- una carota
- mezza gamba di sedano
- un cucchiaino di formaggio grana grattugiato
- un cucchiaino di olio extravergine d’oliva
Preparazione
- Metti in ammollo il farro per qualche ora
- Lava la patata, il sedano e la carota
- Pela la patata, pulisci il sedano, spunta e raschia la carota
- Taglia tutto a pezzettini. In una pentola antiaderente metti le verdure e i legumi e fai cuocere in un litro d’acqua con coperchio per 40 minuti, finché non sono morbidi
- Passa il tutto con il passaverdure
- Aggiungi il farro, se serve un po’ d’acqua bollente e cuoci per il tempo indicato sulla confezione, mescolando spesso
- Versa in un piattino, aggiungi il grana e l’olio, mescola e servi al bimbo