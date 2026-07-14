Zuppa di farro con legumi

Angela Bruno A cura di Angela Bruno Pubblicato il 14/07/2026 Aggiornato il 14/07/2026

Età: da 10 mesi
Difficoltà: media

Zuppa di farro con legumi

Ingredienti

  • 15 g di farro
  • 20 g di lenticchie
  • una patata
  • una carota
  • mezza gamba di sedano
  • un cucchiaino di formaggio grana grattugiato
  • un cucchiaino di olio extravergine d’oliva

Preparazione

  1. Metti in ammollo il farro per qualche ora
  2. Lava la patata, il sedano e la carota
  3. Pela la patata, pulisci il sedano, spunta e raschia la carota
  4. Taglia tutto a pezzettini. In una pentola antiaderente metti le verdure e i legumi e fai cuocere in un litro d’acqua con coperchio per 40 minuti, finché non sono morbidi
  5. Passa il tutto con il passaverdure
  6. Aggiungi il farro, se serve un po’ d’acqua bollente e cuoci per il tempo indicato sulla confezione, mescolando spesso
  7. Versa in un piattino, aggiungi il grana e l’olio, mescola e servi al bimbo
 
 
 

CONSIGLI

Puoi sostituire la patata o il sedano con una piccola zucchina o delle foglie di spinacino fresco (private dal gambo) e servire il farro a temperatura ambiente o fresco. 

 

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