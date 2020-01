Biscotti delle feste ad alberello

Ingredienti

430 g di farina, 2 uova, 200 g di zucchero, 200 g di burro, una bustina di lievito, 2 cucchiaini di cannella in polvere.

Preparazione

In una ciotola capiente mescola la farina, lo zucchero, il burro fuso, il lievito e le uova fino a formare un composto omogeneo. Fai una palla, arrotola nella pellicola e conserva in frigorifero per almeno mezz’ora. Stendi poi l’impasto su una superficie infarinata in una sfoglia alta circa mezzo millimetro, intaglia a forma di alberello fino a esaurire tutto il preparato. Se non hai l’apposito stampo, usa pure un coltello. Disponi gli alberelli di pasta frolla in una teglia ricoperta con carta da forno e fai cuocere nel forno caldo a 180° C per 7-8 minuti, controllando sempre che i bordi non anneriscano. Far intiepidire gli alberelli e servine uno al bimbo per merenda insieme a una tazza di te deteinato.

