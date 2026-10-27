Biscotti fantasmini di Halloween

A cura di Angela BrunoPubblicato il 27/10/2026Aggiornato il 27/10/2026
Età: da 12 mesi
Difficoltà: media
Ingredienti
60 g di zucchero
60 g di burro
60 g di farina
l’albume di due uova
un pizzico di sale
50 g di zucchero a velo
siringa colorante al cioccolato
Preparazione
Fai sciogliere il burro a temperatura ambiente, quindi mescolalo con un cucchiaio insieme allo zucchero e alla farina. Unisci poi un pizzico di sale e i due albumi. Il composto finale deve risultare molto morbido.
Ricopri una teglia da forno con della carta antiaderente e versavi l’impasto suddividendolo in 10 parti.
Con il dorso di un cucchiaio appiattisci ciascuna parte e cerca di dargli, più o meno, la forma di cerchio.
Cuoci in forno già caldo a 200° C per 8 minuti circa. Sono pronti quando i bordi iniziano a scurirsi.
Sforna e, con l’aiuto di una paletta, solleva subito i biscotti e mettili in bicchierini alti e stretti (o anche in tazzine da caffè) affinché assumano la forma di fantasmini rovesciati. Questa fase deve essere fatta quando i biscotti sono ancora caldissimi. Lascia raffreddare.
Rovescia i biscotti, passa una spolverata di zucchero a velo e disegna occhi e bocca con la siringa colorante di cioccolato.
Immagine di copertina generata da AI
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