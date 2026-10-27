Biscotti fantasmini di Halloween

Angela Bruno A cura di Angela Bruno Pubblicato il 27/10/2026 Aggiornato il 27/10/2026

Età: da 12 mesi
Difficoltà: media

Biscotti fantasmini di Halloween

Ingredienti

  • 60 g di zucchero
  • 60 g di burro
  • 60 g di farina
  • l’albume di due uova
  • un pizzico di sale
  • 50 g di zucchero a velo 
  • siringa colorante al cioccolato 

Preparazione

  1. Fai sciogliere il burro a temperatura ambiente, quindi mescolalo con un cucchiaio insieme allo zucchero e alla farina. Unisci poi un pizzico di sale e i due albumi. Il composto finale deve risultare molto morbido.
  2. Ricopri una teglia da forno con della carta antiaderente e versavi l’impasto suddividendolo in 10 parti.
  3. Con il dorso di un cucchiaio appiattisci ciascuna parte e cerca di dargli, più o meno, la forma di cerchio.
  4. Cuoci in forno già caldo a 200° C per 8 minuti circa. Sono pronti quando i bordi iniziano a scurirsi. 
  5. Sforna e, con l’aiuto di una paletta, solleva subito i biscotti e mettili in bicchierini alti e stretti (o anche in tazzine da caffè) affinché assumano la forma di fantasmini rovesciati. Questa fase deve essere fatta quando i biscotti sono ancora caldissimi. Lascia raffreddare.
  6. Rovescia i biscotti, passa una spolverata di zucchero a velo e disegna occhi e bocca con la siringa colorante di cioccolato. 

 

Immagine di copertina generata da AI

 
 
 

CONSIGLI

Questi biscotti di Halloween sono ottimi da mangiare come dessert le sera della festa del 31 ottobre, ma anche da inzuppare nel latte a colazione o merenda!

 

 

 

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