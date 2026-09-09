Bocconcini di ricotta e patate

Angela Bruno A cura di Angela Bruno Pubblicato il 09/09/2026 Aggiornato il 09/09/2026

Età: da 12 mesi
Difficoltà: Difficile

bocconcini di ricotta

Ingredienti

  • 200 g di ricotta
  • 100 g di patate
  • 1 uovo
  • 2 cucchiai di formaggio grattugiato tipo grana
  • 1 cucchiaio di latte intero
  • 3 cucchiai di pane grattugiato
  • 1 ciuffo di prezzemolo
  • 1 pizzico di sale fino

Preparazione

  1. Lava bene sotto l’acqua corrente le patate, poi pelale.
  2. In un pentolino metti un po’ d’acqua e fai bollire le patate per circa 20  minuti; quando saranno cotte, schiacciale con una forchetta.
  3. In un piattino sbatti l’uovo.
  4. Unisci la ricotta e il pizzico di sale all’uovo e amalgama bene.
  5. Aggiungi anche il formaggio grattugiato tipo grana, le patate schiacciate, il cucchiaio di latte intero e il prezzemolo precedentemente lavato, asciugato e sminuzzato, quindi amalgama bene gli ingredienti.
  6. Crea delle piccole palline con le dita e passale nel pane grattugiato.
  7. Disponi man mano i bocconcini di ricotta in una teglia foderata con carta forno e fai cuocere in forno già caldo a 160°C per circa 20 minuti.
  8. Sforna e lascia intiepidire prima di servire al bimbo.
 
 
 

CONSIGLI

Per una versione ancor più golosa, le polpettine di ricotta si possono servire al sugo, anziché cuocerle in forno. Versa in una pentola del sugo di pomodoro e qualche foglioline di basilico; una volta che il sugo avrà sfiorato il bollore, disponi bocconcini di ricotta preparati e lasciateli cuocere per circa 10 minuti a fuoco dolce.

 

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