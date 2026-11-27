Gli Specialisti Rispondono
di Dottor Claudio Ivan Brambilla
L'invito di stare a riposo sottintende solo la precauzione di non portare pesi e non dedicarsi ad attività fisiche impegnative, ma non impone certo di mettersi a letto senza più muoversi, perché questa scelta sarebbe più dannosa che utile. »
Gli Specialisti Rispondono
di Dottoressa Elisa Valmori
Esistono indagini di screening meno precise dell'amniocentesi che però possono comunque dare informazioni sulla salute dei bambini. Spetta alla mamma, ai genitori, decidere quali effettuare. »
Gli Specialisti Rispondono
di Dottoressa Angela Raimo
Non è necessario sottoporre con urgenza un bambino a visita specialistica quando non ha alcun problema né di apprendimento né sul fronte delle altre competenze, ma è solo un po' in ritardo con il linguaggio. »
Gli Specialisti Rispondono
di Dottoressa Elisa Valmori
Può accadere che appena sospesa la pillola le ovaie tornino a lavorare istantaneamente e che quindi inizi una gravidanza subito dopo. Ma può anche essere che ci vogliano un paio di cicli mestruali per ritornare come prima. »Fai la tua domanda agli specialisti