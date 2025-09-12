Burger vegetali di ceci, lenticchie e carote

Età: da 12 mesi
Difficoltà: media

Burger vegetali di ceci, lenticchie e carote

Ingredienti

  • 60 g di lenticchie già lessate
  • 60 g di ceci già lessati
  • 1/4 di cipolla bianca
  • mezza carota
  • 1 cucchiaio di farina gialla
  • 1 cucchiaio e mezzo di olio extravergine d’oliva
  • 1 rametto di prezzemolo
  • 1 pizzico di sale

Preparazione

  1. Metti in un frullatore i legumi ben lavati e scolati, il quarto di cipolla a pezzi già spelati, le foglioline di prezzemolo, la carota pelata e fatta a pezzi, la farina di mais, il pizzico di sale e un cucchiaio di olio
  2. Frulla fino a ottenere un composto ben omogeneo, adatto a fare polpette. Se dovesse risultare troppo liquido, aggiungi altra farina di mais, se troppo duro, un po’ d’acqua
  3. Dai la forma di burger con le mani o usando una tazza
  4. Scalda in una padella antiaderente il restante olio e fai cuocere il burger coperto con un coperchio per una quindicina di minuti, girandolo a metà cottura
  5. Spegni il fuoco e lascia a rassodare nella padella il burger ancora per qualche minuto prima di servirlo al bambino.
 
 
 

CONSIGLI

I burger di ceci e lenticchie possono essere serviti anche tra due fette di pane per hamburger o di pane in cassetta e farciti con le verdure che si preferiscono. 

 

