Età: da 12 mesi

Difficoltà: media

Tortino di riso e zucchine al forno

Per un contorno sfizioso, invece delle classiche patatine fritte, taglia le patate a bastoncini, condiscile con un filo d’olio e un pizzico di paprika dolce (o origano, a seconda dei gusti del bambino) e cuocile in forno insieme al pollo.

Gli Specialisti Rispondono

Esistono indagini di screening meno precise dell'amniocentesi che però possono comunque dare informazioni sulla salute dei bambini. Spetta alla mamma, ai genitori, decidere quali effettuare. »

Gli Specialisti Rispondono

Non è necessario sottoporre con urgenza un bambino a visita specialistica quando non ha alcun problema né di apprendimento né sul fronte delle altre competenze, ma è solo un po' in ritardo con il linguaggio. »

Gli Specialisti Rispondono

Può accadere che appena sospesa la pillola le ovaie tornino a lavorare istantaneamente e che quindi inizi una gravidanza subito dopo. Ma può anche essere che ci vogliano un paio di cicli mestruali per ritornare come prima. »

Gli Specialisti Rispondono

Prima di affrontare il tema dell'induzione occorre capire la ragione per la quale viene decisa: il solo peso di 3.500 grammi del bambino non è una giustificazione sufficiente, a meno che non si associno particolare problemi come il diabete gestazionale. Esistono metodi naturali, come fare l'amore, che... »