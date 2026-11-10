Cotoletta al forno senza uova

Angela Bruno A cura di Angela Bruno Pubblicato il 10/11/2026 Aggiornato il 10/11/2026

Età: da 12 mesi
Difficoltà: media

Filetti impanati al forno

Ingredienti

  • 70 g di petto di pollo
  • 20 g di farina di mais precotta
  • 20 g di pangrattato
  • 100 ml di latte intero
  • un cucchiaio di olio extravergine d’oliva

Preparazione

  1. Batti il pezzo di petto di pollo con un batticarne, quindi taglialo con le forbici a fettine più piccole e mettile in una ciotola.
  2. Ricopri con il latte, in modo che ne siano completamente immerse, e fai riposare in frigorifero per un’ora circa.
  3. In un vassoio mescola la farina di mais precotta con il pangrattato.
  4. Sgocciola le fettine di pollo e passale nella panatura, schiacciando bene così da farla attaccare bene.
  5. Disponi la carne in una teglia ricoperta con carta da forno, condisci con l’olio e fai cuocere in forno ventilato a 200° C per 15 minuti, fino a doratura.
  6. Servi subito.
 
 
 

CONSIGLI

Per un contorno sfizioso, invece delle classiche patatine fritte, taglia le patate a bastoncini, condiscile con un filo d’olio e un pizzico di paprika dolce (o origano, a seconda dei gusti del bambino) e cuocile in forno insieme al pollo. 

 

Burger decorato

Crocchette di pesce Crocchette di pesce

Mozzarella in carrozza al forno

Tortino di riso e zucchine Tortino di riso e zucchine al forno

Utilizza i nostri calcolatori e servizi

Controlla le curve di crescita per il tuo bambino

Ricette per lo svezzamento

Vaccini per bambini

Elenco frasi auguri nascita

Elenco frasi auguri battesimo

Le domande della settimana

Gravidanza gemellare: fare o no l’amniocentesi?

Gli Specialisti Rispondono di Dottoressa Elisa Valmori

Esistono indagini di screening meno precise dell'amniocentesi che però possono comunque dare informazioni sulla salute dei bambini. Spetta alla mamma, ai genitori, decidere quali effettuare.   »

Bimba di poco più di due anni e mezzo che parla poco: meglio farla vedere da uno specialista?

Gli Specialisti Rispondono di Dottoressa Angela Raimo

Non è necessario sottoporre con urgenza un bambino a visita specialistica quando non ha alcun problema né di apprendimento né sul fronte delle altre competenze, ma è solo un po' in ritardo con il linguaggio.   »

Pillola smessa da poco: la gravidanza può iniziare subito dopo?

Gli Specialisti Rispondono di Dottoressa Elisa Valmori

Può accadere che appena sospesa la pillola le ovaie tornino a lavorare istantaneamente e che quindi inizi una gravidanza subito dopo. Ma può anche essere che ci vogliano un paio di cicli mestruali per ritornare come prima.   »

Induzione del parto e paura di affrontarla

Gli Specialisti Rispondono di Dottoressa Elisa Valmori

Prima di affrontare il tema dell'induzione occorre capire la ragione per la quale viene decisa: il solo peso di 3.500 grammi del bambino non è una giustificazione sufficiente, a meno che non si associno particolare problemi come il diabete gestazionale. Esistono metodi naturali, come fare l'amore, che...  »

Fai la tua domanda agli specialisti
 